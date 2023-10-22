Гонщики McLaren назвали судейство в Остине опасным прецедентом
По мнению Ландо Норриса и Оскара Пиастри, слишком мягкое наказание, которое получил в спринте Джордж Расселл, может подтолкнуть других пилотов осознанно нарушать правила
После неплохого старта в субботнем спринте Гран При США стало понятно, что у Оскара Пиастри не хватает темпа для борьбы с соперниками. С шестого места австралиец в итоге откатился на десятое, хотя и упирался изо всех сил, не желая уступать позиции.
Джорджу Расселлу удалось опередить пилота McLaren лишь с выездом за белую линию. Британцу дали за это пять штрафных секунд, однако в команде McLaren обратили внимание, что этот эпизод может стать неприятным прецедентом.
«Я посмотрел повтор, – рассказал Пиастри репортерам после финиша. – Он явно ускорялся за белой линией, чтобы провести обгон. Все было однозначно, ситуацию очень сложно назвать спорной.
Может, пять секунд и повлияли на го результат, но не слишком серьезно. Но выходит, что теперь можно поступать таким образом, когда ты быстрее, но не можешь обогнать. Мне совсем не кажется, что это будет здорово.
У меня есть вопросы к судьям, верно ли в данном случае был выбран штраф и не станет ли это прецедентом».
Оскар добавил: «Для меня эпизод кажется вопиющим. Если так, обгонять станет куда проще. В длинной гонке отыгрывать позиции ценой пяти секунд будет особенно выгодно.
Я не готов говорить, что он [Расселл] изначально планировал действовать именно так, но кто-то может начать использовать этот прием. Когда ты быстрее, но не можешь обогнать, это может стать выходом».
Расселл завершил дистанцию спринта пятым, однако из-за судейского наказания потерял одну позицию. Алексу Элбону не хватило всего трех десятых секунды, чтобы обобрать у пилота Mercedes и восьмое место.
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Напарника поддержал и Ландо Норрис.
«Мы легко можем оказаться в ситуации, когда люди начнут поступать так намеренно, – сказал британец, который финишировал в субботу четвертым. – Мы обязательно обсудим этот момент.
Если ты быстрее, можно обогнать кого-то [за белой линией] и уехать вперед больше, чем на пять секунд. Раньше нужно было вернуть позицию, а теперь мы получили опасный прецедент».
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