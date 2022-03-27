Гонщики избежали штрафов за скорость под желтыми флагами

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Результаты Карлоса Сайнса, Серхио Переса и Кевина Магнуссена в Джидде оставались предварительными, так как в их отношении уже после завершения гонки судьи должны были провести расследование.

В первом повороте предпоследнего круга столкнулись Алекс Элбон и Лэнс Стролл, после чего в руках судей появились желтые флаги. Исходя их предварительных данных, трое названных пилотов недостаточно сбросили скорость на этом участке.

Штрафы могли заметно ухудшить позиции Сайнса с Пересом, которые финишировали третьим и четвертым соответственно, а особенно Магнуссена – тот завершил дистанцию девятым, выиграв менее десяти секунд у Льюиса Хэмилтона.

Однако после тщательного анализа телеметрии арбитры установили, что оснований для штрафов нет. В документе FIA сказано: «Судьи изучили, в достаточной ли степени гонщики замедлились в зоне действия желтых флагов на 49-м круге и двойных желтых на 50-м. После анализа данных было принято решение, что никаких действий в этом случае не требуется».

Виновником самого столкновения ранее признали Элбона – он потеряет на следующем Гран При в Мельбурне три позиции на решетке.