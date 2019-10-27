Гонщики Haas не поддержали приглашение Кубицы на роль тест-пилота

После решения Роберта Кубицы покинуть команду Williams после окончания сезона-2019, команда Haas подтвердила, что ведет с ним переговоры на 2020 год, но готова взять его только тест-пилотом.

При этом речь идет не только о работе на симуляторе, но и об участии в тестах, а также, возможно, в утренних пятничных тренировках.

Сам польский гонщик заявил, что хотел бы все же поискать себе место основного пилота, возможно, в других гоночных сериях. Теперь же против его прихода в Haas выступили и действующие пилоты американкой команды.

«Я ничего не слышал о сделке с Кубицей. Но отдавать пятничные утренние тренировки мне бы не хотелось, – заявил Ромен Грожан. – Все зависит от того, за что мы сражаемся, какова наша цель. Вот Ferrari, Red Bull или Mercedes сражаются за победы, и я не видел, чтобы они по пятницам кому-то отдавали болиды.

Каждая сессия важна. Если решение будет принято, то что же. Но с точки зрения результатов в гонках это не хорошо».

Кевин Магнуссен согласился с напарником: «У нас же есть уже Пьетро Фиттипальди, и он отлично работает на симуляторе. Он хороший напарник. Так что я думаю эта должность уже занята. Но меня к принятию таких решений не приглашают.

Лично мне не нравится, когда меня лишают утренней пятничной тренировки. Она полезна. Это еще один комплект резины который ты можешь испытать. Тут дело даже не во времени, а в том, чтобы успеть попробовать все типы резины. Если это можно уместить в две тренировки вместо трех, то я не против».

Дополнительная информация: Адам Купер