Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Гонщики Haas не поддержали приглашение Кубицы на роль тест-пилота

Поделились
Комментарии
Гонщики Haas не поддержали приглашение Кубицы на роль тест-пилота
Автор:
, Редактор
27 окт. 2019 г., 16:52

Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не хотят отдавать поляку свои болиды для участия в пятничных тренировках.

После решения Роберта Кубицы покинуть команду Williams после окончания сезона-2019, команда Haas подтвердила, что ведет с ним переговоры на 2020 год, но готова взять его только тест-пилотом.

При этом речь идет не только о работе на симуляторе, но и об участии в тестах, а также, возможно, в утренних пятничных тренировках.

Сам польский гонщик заявил, что хотел бы все же поискать себе место основного пилота, возможно, в других гоночных сериях. Теперь же против его прихода в Haas выступили и действующие пилоты американкой команды.

«Я ничего не слышал о сделке с Кубицей. Но отдавать пятничные утренние тренировки мне бы не хотелось, – заявил Ромен Грожан. – Все зависит от того, за что мы сражаемся, какова наша цель. Вот Ferrari, Red Bull или Mercedes сражаются за победы, и я не видел, чтобы они по пятницам кому-то отдавали болиды.

Каждая сессия важна. Если решение будет принято, то что же. Но с точки зрения результатов в гонках это не хорошо».

Кевин Магнуссен согласился с напарником: «У нас же есть уже Пьетро Фиттипальди, и он отлично работает на симуляторе. Он хороший напарник. Так что я думаю эта должность уже занята. Но меня к принятию таких решений не приглашают.

Лично мне не нравится, когда меня лишают утренней пятничной тренировки. Она полезна. Это еще один комплект резины который ты можешь испытать. Тут дело даже не во времени, а в том, чтобы успеть попробовать все типы резины. Если это можно уместить в две тренировки вместо трех, то я не против».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Хюлькенберг не верит в свое возвращение в Ф1 в случае ухода

Предыдущая новость

Хюлькенберг не верит в свое возвращение в Ф1 в случае ухода

Следующая новость

Гран При Мексики: стартовая решетка в картинках

Гран При Мексики: стартовая решетка в картинках
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.