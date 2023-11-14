Гонщики Haas будут использовать в Лас-Вегасе разные версии машины
Нико Хюлькенберг попросил вернуть ему на предстоящий Гран При прежнюю конфигурацию шасси, тогда как Кевин Магнуссен предпочел сохранить обновления
Такое решение позволит Haas F1 провести сравнительный анализ работы новинок, однако инициатива в данном случае исходила не от команды, а от самих гонщиков.
Большой пакет новых деталей, который дебютировал на Гран При США, добавил машине скорости, однако не решил проблему с повышенным износом задней резины на длинной дистанции, которая мешает команде с самого старта нынешнего чемпионата.
«Главная причина нашего выбора в том, что Нико, по его собственным ощущениям, лучше подходит старая версия, – объяснил глава Haas Гюнтер Штайнер. – А У Кевина прямо противоположные впечатления. Мы решили дать каждому из них то, что он хочет. Осталось всего две гонки, терять нам все равно нечего, так что почему бы не попробовать.
У нас достаточно сравнительных данных, в данном случае речь идет просто о предпочтениях гонщиков. Пусть каждый из них будет доволен той машиной, которой располагает».
Говоря о проблемах с шинами, тиролец признал, что как-то повлиять на ситуацию в нынешнем сезоне уже невозможно.
«[В Бразилии] у Нико возникли с этим огромные сложности, – сказал он. – Это была не гонка, а постоянный контроль резины. И так продолжается весь год. И речь идет обо всех шинах, не только о задних. Мы просто не в силах сохранить работоспособность резины.
Впрочем, вспомните, что было у Mercedes. Какие-то машины выглядели в работе с шинами лучше, другие – хуже. Ferrari тоже ехала не особенно быстро, зато Aston Martin просто летели».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Говоря о том, чего он ожидает от предстоящего этапа в Лас-Вегасе, Штайнер добавил: «Прежде всего, сложностью станет низкая температура. Всем понятно, что шины всегда надо поддерживать выше определенной отметки, и это совсем не пять градусов – так что придется уделять внимание их прогреву.
Также это зависит от свойств асфальта. Впрочем, не думаю, что ситуация с износом будет хуже, чем в Бразилии. С абразивностью все станет ясно в четверг после тренировок – тогда уже можно будет о чем-то судить».
Haas занимает десятое и последнее место в Кубке конструкторов, уступая четыре очка соперникам из Alfa Romeo.
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