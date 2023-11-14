Гонщики Haas будут использовать в Лас-Вегасе разные версии машины

Такое решение позволит Haas F1 провести сравнительный анализ работы новинок, однако инициатива в данном случае исходила не от команды, а от самих гонщиков.

Большой пакет новых деталей, который дебютировал на Гран При США, добавил машине скорости, однако не решил проблему с повышенным износом задней резины на длинной дистанции, которая мешает команде с самого старта нынешнего чемпионата.

«Главная причина нашего выбора в том, что Нико, по его собственным ощущениям, лучше подходит старая версия, – объяснил глава Haas Гюнтер Штайнер. – А У Кевина прямо противоположные впечатления. Мы решили дать каждому из них то, что он хочет. Осталось всего две гонки, терять нам все равно нечего, так что почему бы не попробовать.

У нас достаточно сравнительных данных, в данном случае речь идет просто о предпочтениях гонщиков. Пусть каждый из них будет доволен той машиной, которой располагает».

Говоря о проблемах с шинами, тиролец признал, что как-то повлиять на ситуацию в нынешнем сезоне уже невозможно.

«[В Бразилии] у Нико возникли с этим огромные сложности, – сказал он. – Это была не гонка, а постоянный контроль резины. И так продолжается весь год. И речь идет обо всех шинах, не только о задних. Мы просто не в силах сохранить работоспособность резины.

Впрочем, вспомните, что было у Mercedes. Какие-то машины выглядели в работе с шинами лучше, другие – хуже. Ferrari тоже ехала не особенно быстро, зато Aston Martin просто летели».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Говоря о том, чего он ожидает от предстоящего этапа в Лас-Вегасе, Штайнер добавил: «Прежде всего, сложностью станет низкая температура. Всем понятно, что шины всегда надо поддерживать выше определенной отметки, и это совсем не пять градусов – так что придется уделять внимание их прогреву.

Также это зависит от свойств асфальта. Впрочем, не думаю, что ситуация с износом будет хуже, чем в Бразилии. С абразивностью все станет ясно в четверг после тренировок – тогда уже можно будет о чем-то судить».

Haas занимает десятое и последнее место в Кубке конструкторов, уступая четыре очка соперникам из Alfa Romeo.