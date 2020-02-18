Гонщики Формулы 1 протестировали Aston Martin Valkyrie

На британском автодроме в Сильверстоуне состоялись испытательные заезды гиперкара Aston Martin Valkyrie. Тесты новой машины провели гонщики Формулы 1 Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.

Речь идет о дорожной версии машины с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Эта модификация оснащена гибридной силовой установкой. Гоночная версия, которая должна будет выйти на старт «24 часов Ле-Мана», не будет иметь гибридную составляющую.

«Я был здесь, когда Aston Martin Valkyrie проехала первые круги на Гран При Великобритании Формулы 1 в прошлом году, — заявил Макс Ферстаппен. — Но в тот момент я был зрителем, а теперь сел за руль. Управлять настолько безумной машиной очень весело. Естественно, автомобиль все еще находится в процессе доработки, но уже сейчас можно почувствовать темп, который заметно отличается от нормальных машин».

У Aston Martin Valkyrie какой-то нереальный уровень прижимной силы. А еще автомобиль выглядит очень агрессивно, — добавил Ферстаппен.

«Первым, на что я обратил внимание, оказалась визуальная составляющая. Машина выглядит по-настоящему шикарно. А еще внутри чувствуется, что это действительно гоночный автомобиль, — указал партнер Ферстаппена по команде Red Bull Алекс Элбон. — Макс сел за руль первым, так что мое предвкушение все время нарастало. Заезд и впрямь оказался особенным».

«Я знаю, что процесс доводки еще не завершен, но Valkyrie уже дарит потрясающие ощущения. Между поворотами она сохраняет баланс: этот гиперкар очень легкий и точно реагирует на твои действия. Естественно, автомобиль не сравнить с Формулой 1. И все же здесь можно почувствовать перегрузку в поворотах, а реакция на пилотаж здесь намного ближе к Формуле 1, чем у нормальной дорожной машины», — заключил Элбон.

Проектированием Aston Martin Valkyrie занималась компания Red Bull Advanced Technologies. Одним из создателей машины стал знаменитый конструктор Формулы 1 Эдриан Ньюи.

Слайдер Список Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 1 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен за рулем Aston Martin Valkyrie 2 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 3 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон с тест-пилотом компании Aston Martin Крисом Гудвином (слева) на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 4 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 5 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 6 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гиперкар Aston Martin Valkyrie и болид Формулы 1 команды Red Bull 7 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 8 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool Гонщики команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Алекс Элбон с тест-пилотом компании Aston Martin Крисом Гудвином (справа) на испытательных заездах Aston Martin Valkyrie в Сильверстоуне 9 / 9 Фотограф: Red Bull Content Pool

Aston Martin планировала выставить гоночную модификацию Valkyrie на старт чемпионата мира по гонкам на выносливость 2020-2021 в высшем классе гиперкаров. Эта категория придет на смену LMP1, в котором сейчас доминирует Toyota. Ожидалось, что Aston Martin станет основным соперником Toyota в абсолютном зачете серии WEC в ближайшем сезоне.

Как стало известно Motorsport.com, эти планы сорвались. Задержка с публикацией полного технического регламента на сезон 2020-2021 в сочетании с отставанием Aston Martin от графика подготовки Valkyrie вынудили компанию перенести возвращение в WEC как минимум на год вперед. Автопроизводитель пока не объявил об этом официально, но ожидается, что дебют Valkyrie в чемпионате мира будет отложен до осени 2021 года. В это время начнется сезон WEC 2021-2022.