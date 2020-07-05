Гонщики Формулы 1 нарушили социальную дистанцию ради майки с надписью «Остановите расизм»
После финиша первой гонки сезона пилоты встали близко друг к другу и взяли один и тот же предмет
Призеры Гран При Австрии Формулы 1 нарушили норму социальной дистанции. Это произошло в самом конце церемонии награждения. Во время прослушивания гимнов обладатели трех первых мест соблюдали протокол, но затем ситуация изменилась.
Победитель гонки Валттери Боттас, обладатель второго места Шарль Леклер и финишировавший третьим Ландо Норрис встали вплотную друг к другу. Рядом с ними расположилась представительница команды Mercedes, которая получила кубок за командную победу. Все вчетвером они взяли одну и ту же черную майку с надписью «Остановите расизм».
Таким образом, четыре человека из разных команд не только перестали соблюдать дистанцию, но и коснулись одного предмета.
Перед началом уик-энда организаторы попросили всех участников сохранять «режим пузыря». Работников каждого коллектива попросили не общаться с сотрудниками других команд, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом: он может передаваться как воздушно-капельным путем, так и (предположительно) через предметы и поверхности. На протяжении уик-энда гонщики и другие представители команд соблюдали это правило.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский