Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
144 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новости

Гонщики Формулы 1 нарушили социальную дистанцию ради майки с надписью «Остановите расизм»

Поделились
Комментарии
Гонщики Формулы 1 нарушили социальную дистанцию ради майки с надписью «Остановите расизм»
Автор:
, шеф-редактор
5 июл. 2020 г., 15:24

После финиша первой гонки сезона пилоты встали близко друг к другу и взяли один и тот же предмет

Призеры Гран При Австрии Формулы 1 нарушили норму социальной дистанции. Это произошло в самом конце церемонии награждения. Во время прослушивания гимнов обладатели трех первых мест соблюдали протокол, но затем ситуация изменилась.

Победитель гонки Валттери Боттас, обладатель второго места Шарль Леклер и финишировавший третьим Ландо Норрис встали вплотную друг к другу. Рядом с ними расположилась представительница команды Mercedes, которая получила кубок за командную победу. Все вчетвером они взяли одну и ту же черную майку с надписью «Остановите расизм».

Таким образом, четыре человека из разных команд не только перестали соблюдать дистанцию, но и коснулись одного предмета.

Перед началом уик-энда организаторы попросили всех участников сохранять «режим пузыря». Работников каждого коллектива попросили не общаться с сотрудниками других команд, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом: он может передаваться как воздушно-капельным путем, так и (предположительно) через предметы и поверхности. На протяжении уик-энда гонщики и другие представители команд соблюдали это правило.

Читайте также:

 

Следующая новость
Леклер назвал выступление в Австрии безупречным

Предыдущая новость

Леклер назвал выступление в Австрии безупречным

Следующая новость

Норрис объяснил, зачем поставил лучший круг в Гран При Австрии

Норрис объяснил, зачем поставил лучший круг в Гран При Австрии

trending Сегодня

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном
Формула 1 / Формула 1
31мин

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список
Формула 1 / Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения
Формула 1 / Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку
Формула 1 / Формула 1
53мин

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть
Формула 1 / Формула 1

Мнение: Ferrari плохо обошлась с Феттелем. Теперь команду ждет месть

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды
Формула 1 / Формула 1
21мин

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды

Три рестарта, девять сходов, выиграл Боттас: Ф1 начала сезон
Формула 1 / Формула 1

Три рестарта, девять сходов, выиграл Боттас: Ф1 начала сезон

Самое важное:

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды
Формула 1 / Формула 1
21мин

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном
Формула 1 / Формула 1
31мин

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном

Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика
Формула 1 / Формула 1
41мин

Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку
Формула 1 / Формула 1
53мин

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Валттери Боттас В Магазин , Шарль Леклер , Ландо Норрис
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном

31мин
3
Формула 1

Шесть гонщиков отказались вставать на колено перед Гран При Австрии. Вот поименный список

4
Формула 1

Пилоты Формулы 1 отказались от общего коленопреклонения

5
Формула 1

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

53мин

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды
Формула 1

Феттель: Рад, что меня развернуло всего однажды

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном
Формула 1

Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном

Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика
Формула 1

Гран При Австрии круг за кругом. Как развивалась борьба в первой гонке сезона: инфографика

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку
Формула 1

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Норрис объяснил, зачем поставил лучший круг в Гран При Австрии
Формула 1

Норрис объяснил, зачем поставил лучший круг в Гран При Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.