Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре

Вторая пятничная тренировка на городской трассе «Марина-Бэй» явно обозначила преимущество Скудерии, наметившееся в первой сессии. Превосходство пилотов на алых машинах над соперниками стало еще более осязаемым, чем до этого.

Карлос Сайнс перехватил инициативу у Шарля Леклера и возглавил протокол с результатом 1:32.120 (Soft / C5), но отставание монегаска не превысило пары сотых. А вот все остальные остались куда дальше: третье время на этот раз показал Джордж Расселл, который проиграл почти четверть секунды.

Британец из Mercedes, в свою очередь, превзошел Фернандо Алонсо – тот ощутимо прибавил в сравнении с первой тренировкой и оставил позади Льюиса Хэмилтона на Mercedes и Ландо Норриса на обновленной McLaren.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен на первых минутах ошибся и выехал с трассы в 13-м повороте, а в итоге отстал от рекордного времени на три четверти секунды, причем лидер сезона понемногу уступал Ferrari на каждом из секторов.

Гонщик Red Bull завершил день только восьмым – позади своего напарника Серхио Переса. Тот заметил по радио, что «на каждом торможении ощущение такое, что я улечу в стену».

Кевин Магнуссен (Haas) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) замкнули десятку лидеров, которая уложилась в одну секунду.

Также стоит отметить, что в паре гонщиков AlphaTauri Лиам Лоусон показал 12-й результат и проехал быстрее Юки Цуноды.

Тренировка обошлась без происшествий, однако Алекс Элбон был вынужден прервать работу досрочно из-за неполадок с силовой установкой.

Результаты второй тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст. 1 Карлос Сайнс Ferrari 26 1'32.120 2 Шарль Леклер Ferrari 27 +0.018 3 Джордж Расселл Mercedes 25 +0.235 4 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 25 +0.358 5 Льюис Хэмилтон Mercedes 23 +0.465 6 Ландо Норрис McLaren 23 +0.591 7 Серхио Перес Red Bull Racing 23 +0.692 8 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 23 +0.732 9 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 25 +0.897 10 Валттери Боттас Alfa Romeo 24 +0.985 11 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 22 +1.019 12 Лиам Лоусон AlphaTauri 27 +1.165 13 Эстебан Окон Alpine 25 +1.241 14 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 25 +1.270 15 Оскар Пиастри McLaren 23 +1.341 16 Юки Цунода AlphaTauri 27 +1.357 17 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 25 +1.455 18 Пьер Гасли Alpine 24 +1.704 19 Логан Сарджент Williams 28 +2.207 20 Алекс Элбон Williams 5 +3.438