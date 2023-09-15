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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре

Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера всего на 0,018 секунды, все остальные отстали на две с лишним десятых, а Макс Ферстаппен и вовсе остался седьмым

Александр Кабановский
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Вторая пятничная тренировка на городской трассе «Марина-Бэй» явно обозначила преимущество Скудерии, наметившееся в первой сессии. Превосходство пилотов на алых машинах над соперниками стало еще более осязаемым, чем до этого. 

Карлос Сайнс перехватил инициативу у Шарля Леклера и возглавил протокол с результатом 1:32.120 (Soft / C5), но отставание монегаска не превысило пары сотых. А вот все остальные остались куда дальше: третье время на этот раз показал Джордж Расселл, который проиграл почти четверть секунды. 

Британец из Mercedes, в свою очередь, превзошел Фернандо Алонсо – тот ощутимо прибавил в сравнении с первой тренировкой и оставил позади Льюиса Хэмилтона на Mercedes и Ландо Норриса на обновленной McLaren.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен на первых минутах ошибся и выехал с трассы в 13-м повороте, а в итоге отстал от рекордного времени на три четверти секунды, причем лидер сезона понемногу уступал Ferrari на каждом из секторов. 

Гонщик Red Bull завершил день только восьмым – позади своего напарника Серхио Переса. Тот заметил по радио, что «на каждом торможении ощущение такое, что я улечу в стену».

Кевин Магнуссен (Haas) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) замкнули десятку лидеров, которая уложилась в одну секунду. 

Также стоит отметить, что в паре гонщиков AlphaTauri Лиам Лоусон показал 12-й результат и проехал быстрее Юки Цуноды.

Тренировка обошлась без происшествий, однако Алекс Элбон был вынужден прервать работу досрочно из-за неполадок с силовой установкой. 

Результаты второй тренировки Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Spain Карлос СайнсFerrari 26 1'32.120
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 27 +0.018
3 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 25 +0.235
4 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 25 +0.358
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 23 +0.465
6 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 23 +0.591
7 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 23 +0.692
8 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 23 +0.732
9 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 25 +0.897
10 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 24 +0.985
11 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 22 +1.019
12 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 27 +1.165
13 France Эстебан ОконAlpine 25 +1.241
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 25 +1.270
15 Australia Оскар ПиастриMcLaren 23 +1.341
16 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 27 +1.357
17 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 25 +1.455
18 France Пьер ГаслиAlpine 24 +1.704
19 United States Логан СарджентWilliams 28 +2.207
20 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 5 +3.438
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