Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера всего на 0,018 секунды, все остальные отстали на две с лишним десятых, а Макс Ферстаппен и вовсе остался седьмым
Вторая пятничная тренировка на городской трассе «Марина-Бэй» явно обозначила преимущество Скудерии, наметившееся в первой сессии. Превосходство пилотов на алых машинах над соперниками стало еще более осязаемым, чем до этого.
Карлос Сайнс перехватил инициативу у Шарля Леклера и возглавил протокол с результатом 1:32.120 (Soft / C5), но отставание монегаска не превысило пары сотых. А вот все остальные остались куда дальше: третье время на этот раз показал Джордж Расселл, который проиграл почти четверть секунды.
Британец из Mercedes, в свою очередь, превзошел Фернандо Алонсо – тот ощутимо прибавил в сравнении с первой тренировкой и оставил позади Льюиса Хэмилтона на Mercedes и Ландо Норриса на обновленной McLaren.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен на первых минутах ошибся и выехал с трассы в 13-м повороте, а в итоге отстал от рекордного времени на три четверти секунды, причем лидер сезона понемногу уступал Ferrari на каждом из секторов.
Гонщик Red Bull завершил день только восьмым – позади своего напарника Серхио Переса. Тот заметил по радио, что «на каждом торможении ощущение такое, что я улечу в стену».
Кевин Магнуссен (Haas) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) замкнули десятку лидеров, которая уложилась в одну секунду.
Также стоит отметить, что в паре гонщиков AlphaTauri Лиам Лоусон показал 12-й результат и проехал быстрее Юки Цуноды.
Тренировка обошлась без происшествий, однако Алекс Элбон был вынужден прервать работу досрочно из-за неполадок с силовой установкой.
Результаты второй тренировки Гран При Сингапура
Элбон решил не спешить с продлением контракта с Williams
Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Самое важное:
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку
После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку
Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку
Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку
Стартовая решетка Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура Стартовая решетка Гран При Сингапура
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.