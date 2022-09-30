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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о тренировке

Гонщики Ferrari стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре

Карлос Сайнс возглавил протокол второй тренировки, опередив Шарля Леклера. Лидер сезона Макс Ферстаппен проехал всего несколько кругов и остался четвертым

Александр Кабановский
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Гонщики Ferrari стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре
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В ночных условиях, которые позже по ходу уик-энда ждут его участников в квалификации и гонке, расстановка сил на трассе «Марина-Бэй» оказалась совсем не такой, как в лучах закотного солнца несколькими часами ранее.

От преимущества Mercedes, которое попробовал обозначить Льюис Хэмилтон, не осталось и следа: на этот раз протокол возглавил Карлос Сайнс, который проехал круг на мягких шинах С5 за 1:42.587. Это произошло ровно на середине часовой тренировки, после чего испанец переключился на работу с полными баками. 

Несмотря на это, его результат остался лучшим. Другой пилот Скудерии Шарль Леклер отстал на две десятых медленнее, а Джордж Расселл из Mercedes уступил более трех.

При этом важно отметить, что главный фаворит второй половины сезона Макс Ферстаппен вообще проехал за час лишь восемь кругов. Из-за долгой перенастройки машины он тренировал квалификационные попытки не в одно время с остальными, а на последних минутах – и остался четвертым (+0,339). Голландец из Red Bull очень неплохо преодолел два первых сектора, однако на третьем явно потерял темп. 

Лидер первой тренировки Льюис Хэмилтон остался пятым, причем даже не превзошел собственное время. Эстебан Окон из Alpine и Валттери Боттас из Alfa Romeo также уступили лучшему времени меньше одной секунды, став шестым и седьмым.

Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03

Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Главным происшествием сессии стал пожар перед боксами AlphaTauri – машина Пьера Гасли загорелась в тот момент, когда гонщика уже не было в кокпите, а в заправочную горловину бака вставили воздушный клапан, готовясь добавлять топливо. Механики оперативно сбили огонь, и уже в скором времени француз вернулся на трассу.  

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Результаты второй тренировки Гран При Сингапура

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'42.587  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 14 1'42.795 0.208
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26 1'42.911 0.324
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 8 1'42.926 0.339
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 22 1'43.182 0.595
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 23 1'43.412 0.825
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'43.431 0.844
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 23 1'43.520 0.933
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 13 1'43.906 1.319
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 21 1'43.982 1.395
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'44.013 1.426
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'44.249 1.662
13 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 22 1'44.422 1.835
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 22 1'44.469 1.882
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 25 1'44.524 1.937
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 25 1'45.144 2.557
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 11 1'45.211 2.624
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 18 1'45.447 2.860
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'45.623 3.036
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 25 1'46.553 3.966
Полные результаты

 

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