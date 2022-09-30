Гонщики Ferrari стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре
Карлос Сайнс возглавил протокол второй тренировки, опередив Шарля Леклера. Лидер сезона Макс Ферстаппен проехал всего несколько кругов и остался четвертым
В ночных условиях, которые позже по ходу уик-энда ждут его участников в квалификации и гонке, расстановка сил на трассе «Марина-Бэй» оказалась совсем не такой, как в лучах закотного солнца несколькими часами ранее.
От преимущества Mercedes, которое попробовал обозначить Льюис Хэмилтон, не осталось и следа: на этот раз протокол возглавил Карлос Сайнс, который проехал круг на мягких шинах С5 за 1:42.587. Это произошло ровно на середине часовой тренировки, после чего испанец переключился на работу с полными баками.
Несмотря на это, его результат остался лучшим. Другой пилот Скудерии Шарль Леклер отстал на две десятых медленнее, а Джордж Расселл из Mercedes уступил более трех.
При этом важно отметить, что главный фаворит второй половины сезона Макс Ферстаппен вообще проехал за час лишь восемь кругов. Из-за долгой перенастройки машины он тренировал квалификационные попытки не в одно время с остальными, а на последних минутах – и остался четвертым (+0,339). Голландец из Red Bull очень неплохо преодолел два первых сектора, однако на третьем явно потерял темп.
Лидер первой тренировки Льюис Хэмилтон остался пятым, причем даже не превзошел собственное время. Эстебан Окон из Alpine и Валттери Боттас из Alfa Romeo также уступили лучшему времени меньше одной секунды, став шестым и седьмым.
Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Главным происшествием сессии стал пожар перед боксами AlphaTauri – машина Пьера Гасли загорелась в тот момент, когда гонщика уже не было в кокпите, а в заправочную горловину бака вставили воздушный клапан, готовясь добавлять топливо. Механики оперативно сбили огонь, и уже в скором времени француз вернулся на трассу.
Кевина Магнуссена закрутило в 14-м повороте, гонщики вновь частенько выезжали за пределы трассы, но все машины остались целыми.
Результаты второй тренировки Гран При Сингапура
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'42.587
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'42.795
|0.208
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'42.911
|0.324
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|8
|1'42.926
|0.339
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'43.182
|0.595
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|23
|1'43.412
|0.825
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'43.431
|0.844
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|23
|1'43.520
|0.933
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|13
|1'43.906
|1.319
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'43.982
|1.395
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'44.013
|1.426
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'44.249
|1.662
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|22
|1'44.422
|1.835
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'44.469
|1.882
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'44.524
|1.937
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|25
|1'45.144
|2.557
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|11
|1'45.211
|2.624
|18
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'45.447
|2.860
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|23
|1'45.623
|3.036
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|25
|1'46.553
|3.966
|Полные результаты
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