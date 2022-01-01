Гонщики Ф1 выбрали среди себя лучших

Журналисты официального сайта Формулы 1 опросили всех гонщиков и глав команд чемпионата, попросив каждого выбрать десятку лучших пилотов. Гонщики при этом могли вписывать в число лучших в том числе себя – но многие не воспользовались такой возможностью. А пилоты Mercedes, Red Bull и Alfa Romeo и вовсе не приняли участия в голосовании.

После этого за каждое первое место в списке пилоту присваивалось 25 очков, за каждое второе – 18… и так далее, в соответствии с использующейся в Ф1 и многих других чемпионатах системой начисления очков.

В итоге мнения гонщиков и боссов совпали почти полностью: на первые 8 строчек таблицы пилоты и менеджеры поставили одни и те же имена в одном и том же порядке. Не сошлись спортсмены и боссы лишь в определении места для Эстебана Окона и по вопросу, кто больше достоин места в десятке – Мик Шумахер или Валттери Боттас.

Место по версии пилотов Место по версии глав команд Макс Ферстаппен 1 1 Льюис Хэмилтон 2 2 Ландо Норрис 3 3 Карлос Сайнс 4 4 Шарль Леклер 5 5 Фернандо Алонсо 6 6 Пьер Гасли 7 7 Джордж Расселл 8 8 Эстебан Окон 9 10 Валттери Боттас - 9 Мик Шумахер 10 -