Гонщики Ф1 выбрали среди себя лучших
Список возглавил Макс Ферстаппен, Никита Мазепин в топ-10 не попал
Журналисты официального сайта Формулы 1 опросили всех гонщиков и глав команд чемпионата, попросив каждого выбрать десятку лучших пилотов. Гонщики при этом могли вписывать в число лучших в том числе себя – но многие не воспользовались такой возможностью. А пилоты Mercedes, Red Bull и Alfa Romeo и вовсе не приняли участия в голосовании.
После этого за каждое первое место в списке пилоту присваивалось 25 очков, за каждое второе – 18… и так далее, в соответствии с использующейся в Ф1 и многих других чемпионатах системой начисления очков.
В итоге мнения гонщиков и боссов совпали почти полностью: на первые 8 строчек таблицы пилоты и менеджеры поставили одни и те же имена в одном и том же порядке. Не сошлись спортсмены и боссы лишь в определении места для Эстебана Окона и по вопросу, кто больше достоин места в десятке – Мик Шумахер или Валттери Боттас.
|Место по версии пилотов
|Место по версии глав команд
|Макс Ферстаппен
|1
|1
|Льюис Хэмилтон
|2
|2
|Ландо Норрис
|3
|3
|Карлос Сайнс
|4
|4
|Шарль Леклер
|5
|5
|Фернандо Алонсо
|6
|6
|Пьер Гасли
|7
|7
|Джордж Расселл
|8
|8
|Эстебан Окон
|9
|10
|Валттери Боттас
|-
|9
|Мик Шумахер
|10
|-
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