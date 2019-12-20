Гонщики Ф1 вновь сыграли в «Секретного Санту»: что они подарили друг другу?

Ф1 на YouTube выпустила ролик, в котором гонщики получают подарки и пытаются угадать, кто был их автором.

Пилоту Renault Даниэлю Риккардо достался целый комплект для караоке с микрофоном и сборником рождественских хитов. «Первый, кто мне приходит на ум – Шарль Леклер, – попытался угадать автора подарка австралиец. – Потому что в Сузуке он давал интервью, а я пел рядом с ним». С трудом открыв следующую часть из комплекта, Риккардо растерялся – поскольку думал, что бюджет на подарки должен быть ограничен 20-ю евро.

«Что я сделаю, когда вы уедете? Я установлю это в своей комнате! – пошутил Даниэль, а потом со второй попытки угадал, кто был его "Секретным Сантой". – Может быть, Макс, потому что он меня знает. Теперь понятно, почему он потратил намного больше! Он же выиграл в Бразилии. Бонусные деньги!»

Ферстаппену удалось угадать автора подарка уже через несколько секунд после того, как он распаковал подарочный набор для игры в гольф.

«Боже, я уже знаю, кто это. Это Карлос [Сайнс], – сказал Макс. – Должно быть, мне придется поиграть с ним гольф. Вы специально сделали, что он выбрал меня? Я очень плох в гольфе, мне не нравится гольф, это просто идеальная комбинация».

Карлосу Сайнсу досталась огромная банка с перцем халапеньо от Серхио Переса. А подарок для Чеко состоял из плюшевой собаки, шапки, перчаток и коробки конфет. Сначала мексиканец предположил, что автором подарка стал Себастьян Феттель, но угадал со второй попытки – это был Кими Райкконен.

Финн получил сковороду и набор сладостей, но угадывать отправителя не стал, ограничившись вариантом: «Это от Санты», – затем ему сообщили, что подарок был сделан Роменом Грожаном. А французу, который во время тайфуна на Гран При Японии собрал масштабную модель Tyrrell P34, Нико Хюлькенберг подарил 3D-пазл Луврского дворца.

Покинувшему Ф1 Хюлькенбергу вручили костюм Халка для собаки. Нико угадал «Санту» только с четвертой попытки, до Кубицы перечислив Ферстаппена, Райкконена и Грожана.

Кубице пилот McLaren Ландо Норрис подарил панамку в цветах польского флага и увлажняющий крем, а сам получил в подарок от Алекса Элбона соску и ручной молокоотсос.

Элбон получил один из самых забавных подарков, который был связан с событиями Гран При Бразилии, когда тайца в сражении за третье место выбил Льюис Хэмилтон. На подарочной обертке Элбон прочитал: «Алексу – в следующий раз, когда ты будешь бороться за подиум».

Внутри оказалось зеркало заднего вида. Пилот Red Bull сразу угадал, что подарок был сделан Расселлом, и сказал: «Я попрошу своего механика установить его на машину, чтобы я точно увидел Льюиса в следующий раз».

Пилот Williams получил открытку и толстовку от Лэнса Стролла. Канадец обнаружил под оберткой настольный аэрохоккей и сразу угадал, что подарок был сделан Даниилом Квятом. «Все русские играют в хоккей», – сказал Стролл.

Квят от Кевина Магнуссена получил фигурку из серии Funko POP с одним из участников группы Metallica. Датчанину достался набор для фондю от Антонио Джовинацци.

Итальянцу, который носит длинные волосы, вручили завивочные щипцы, заколку и шампунь – автором подарка оказался Пьер Гасли. А для француза Шарль Леклер подготовил открытку и аудиозапись с переговорами Пьера с командой после финиша на втором месте в Сан-Паулу – где Гасли кричит в микрофон.

Наконец, едва открыв подарок, Леклер сразу догадался, что отправителем был Риккардо. Внутри было несколько пар носков.

«Мы ездили в Лас-Вегас на каникулы, и у меня были очень плохие носки. Поэтому я наконец-то получил носки, которые хотел. Большое спасибо, Даниэль, я очень доволен», – сказал Леклер.

Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Себастьян Феттель в «Секретного Санту» не играли.

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