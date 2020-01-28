Гонщики Ф1 попросили не лишать их DRS

Система DRS используется в Ф1 с 2011 года. Она по позволяет гонщику изменить угол атаки элемента заднего крыла и получать преимущество в скорости на прямой, чтобы обогнать соперника. Это решение нередко критикуют за то, что оно делает искусственной борьбу на трассе.

При этом даже в правилах 2021 года, которые предполагают дополнительные улучшения условий для обгона за счет снижения эффекта «грязного» воздуха позади машины, DRS сохраняется.

По мнению самих пилотов, без этой систему обойтись нельзя – по крайней мере, на современных машинах она необходима.

«Сейчас нам нужна DRS, если мы хотим, чтобы была хоть какая-то возможность для обгонов, – считает пилот McLaren Карлос Сайнс. – Понятно, что без этого обгонять сейчас невозможно вовсе. Но я не исключаю, что в 2021 году без DRS можно будет обойтись».

«Кому-то эта система может показаться насквозь фальшивой, но пока она нам нужна, – согласился с Сайнсом Даниэль Риккардо. – На некоторых трассах без открытия крыла еще можно обойтись – скажем, в Монце. Но, например, в Абу-Даби гонка без DRS получается скучной».

Того же мнения придерживается и вице-чемпион прошлого года Валттери Боттас: «Полагаю, для нынешнего поколения болидов Формулы 1 это позитивная технология. Но, возможно, в 2021 году от DRS следует отказаться».

Ландо Норрис по ходу 2019 года не раз прорывался вперед на старте и потом был вынужден бороться за удержание позиции. Но и он поддержал использование подвижного крыла: «Когда ты обороняешься, наличие DRS у соперника, конечно, огорчает. Но тебе же тоже приходится обгонять».

Впрочем, эксперт Autosport.com и бывший технический директор команды Jordan Гэри Андерсон предлагает вместо отказа от DRS перевернуть правила открытия крыла с ног на голову. Если сейчас воспользоваться системой может только гонщик, уступающий сопернику менее секунды, то Андерсон, наоборот, предлагает запретить открывать крыло, как только дистанция между машинами сокращается до секунды.

В таком случае гонщикам будет проще догонять соперников, но непосредственная борьба за позицию станет более справедливой.