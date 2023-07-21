Гонщики Ф1 остались не в восторге от нового шинного формата

Мы уже рассказывали подробно о сути нового формата: у каждого пилота будет меньше комплектов шин на уик-энд, причем использовать их можно будет по особенным правилам. Тот же принцип будет использован в Монце – и если все пройдет удачно, его начнут более активно применять в дальнейшем.

Нет сомнений, что непривычный набор составов поставит новые задачи перед тактическими штабами. Если более активно работать с разными шинами в тренировках, это повысит шанс на успех в квалификации, но не оставит достаточного количества комплектов на гонку.

Если же, напротив, сделать ставку на воскресную тактику и беречь резину, есть угроза недостаточно хорошо провести квалификацию и оказаться слишком низко на решетке.

Для зрителей все это обещает более интересный уик-энд, а вот гонщики, как выяснилось в четверг, не в восторге от нового формата. Лидер сезона Макс Ферстаппен объяснил, что дополнительное преимущество получат те, чья машина хорошо едет на шинах Hard, а это обычно те, кто и так быстр.

«Честно говоря, такая схема больше всего подойдет топ-командам, – объяснил голландец. – Обычно именно им удается чуть проще добиваться скорости от Medium и Hard, чем остальным».

Победитель венгерской гонки 2021 года Эстебан Окон добавил: «Мне кажется, все это может зайти слишком далеко. Если вторая тренировка будет сырой (так обещает прогноз – прим.ред.), весьма вероятно, что за весь день мы проедем по десятку кругов.

Это обещает сложности. Думаю, в пятницу в любом случае будет не очень много езды из-за экономии шин. Возможно, и в субботней тренировке тоже. Любопытно будет посмотреть, какой подход к работе выберут в разных командах.

Ведь для всех это будет впервые. Так что от каждого круга важно будет получить максимум пользы. Если не сделать этого, не сможешь подготовиться к квалификации, так как резины в этот раз меньше обычного».

Лэнс Стролл, Aston Martin Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

По мнению лидера Ferrari Шарля Леклера, необходимость бороться за стартовые позиции на самых жестких шинах может преподнести некоторым неприятный сюрприз. При этом монегаск отметил, что со временем команды освоятся с новым форматом, потому он не будет вызывать таких вопросов и противоречий.

Лэнс Стролл отметил, что строгая привязка жесткости шин к сегментам квалификации в действительности сыграет против разработчиков нового формата.

«Они говорят, что теперь первый сегмент станет более непредсказуемым, – сказал канадец из Aston Martin. – Что на жестких шинах для лидеров пройти его будет сложнее, и мы увидим несколько осечек, вроде тех, что были в недавних Гран При.

Но вспомните, чтобы пройти дальше, Williams или AlphaTauri приходится использовать три комплекта [новых Soft]. Если задействовать только два, есть шанс вылететь – со мной так случилось в Майами. Дело было лишь в том, что мы пытались сберечь резину на будущее, а другие поставили свежий комплект и опередили нас».

В этот раз по ходу первого сегмента квалификации всем можно будет ездить только на сликах Hard, во втором – на Medium, а в третьем – на Soft.