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Формула 1 Новости

Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки

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Улучшенные перчатки способны сдерживать огонь на полторы секунды дольше прежних

Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки

Во время Гран При Турции Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Даниэль Риккардо и Джордж Расселл согласились выступить в перчатках новой конструкции. Их разработали после аварии Ромена Грожана, которая произошла в конце прошлого года в Бахрейне.

Тогда болид Грожана ударился об отбойник и в нем тут же загорелось разлитое топливо. Француз смог сам вылезти из горящей машины и спастись, однако без травм не обошлось. Более всего у Грожана от огня пострадали руки, которые были в защитных гоночных перчатках.

Сами перчатки помимо защитной функции, не должны мешать пилоту управлять машиной. Поэтому новую экипировку и дали гонщикам, чтобы те могли опробовать ее в боевых условиях. По словам директора гонок Формулы 1 Майкла Маси, отзывы со стороны гонщиков были в целом положительными.

«После инцидента с Роменом Грожаном мы незамедлительно начали работу над тем, чтобы повысить безопасность, – сказал Маси. – И довольно быстро мы выделили ту область, в которой вместе с производителями экипировки можно что-то улучшить.

Первые отзывы от пилотов оказались положительными. Есть несколько небольших элементов, которые нужно подправить, но нет никаких критических замечаний. Так что мы благодарны пилотам и командам, которые согласились поучаствовать в тестах.

Преимущество новых перчаток кажется небольшим, но бывают случаи, когда десятые и даже тысячные секунды имеют значение».

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