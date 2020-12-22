Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Каждый из участников прошедшего чемпионата составил свою десятку лучших. Итоги получились любопытными
Вслед за недавним голосованием среди боссов команд пресс-служба Ф1 устроила аналогичный опрос среди участников прошедшего сезона.
Каждый гонщик анонимно назвал свою десятку сильнейших, после чего за каждую позицию были начислены очки – по той же схеме, что на финише Гран При. По правилам пилоты могли включать в рейтинг и самих себя. Кто-то использовал эту возможность, а другие не стали этого делать.
Как сказано на официальном сайте, опрос был анонимным – однако известно, что были как те, кто поставил свое имя на первую строчку рейтинга, так и выбравшие для себя другую позицию.
В отличие от опроса боссов, пресс-служба не приводит количество заработанных очков. При этом две первых позиции совпали в обоих случаях – их заняли Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Но если руководители команд поставили на третье место Шарля Леклера, то гонщики – Даниэля Риккардо.
Любопытно, что в десятку не попали вице-чемпион мира Валттери Боттас и призеры Гран При Себастьян Феттель с Ландо Норрисом. При этом пятое место занял Пьер Гасли, а восьмое – Ромен Грожан.
Авторы опроса привели список участников чемпионата, которые согласились составить свой рейтинг. В нем нет гонщиков Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконена.
Лучшие пилоты Ф1 в 2020 году. Мнение участников сезона
|Поз.
|Гонщик
|Место по итогам сезона
|1.
|Льюис Хэмилтон
|1
|2.
|Макс Ферстаппен
|3
|3.
|Даниэль Риккардо
|5
|4.
|Шарль Леклер
|8
|5.
|Пьер Гасли
|10
|6.
|Джордж Расселл
|18
|7.
|Серхио Перес
|4
|8.
|Ромен Грожан
|19
|9.
|Карлос Сайнс
|6
|10.
|Алекс Элбон
|7
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Валттери Боттас , Ландо Норрис
|Автор
|Александр Кабановский