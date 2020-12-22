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Формула 1 / Новость

Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших

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Гонщики Ф1 не включили Феттеля, Боттаса и Норриса в десятку лучших
Автор:
, Ответственный редактор

Каждый из участников прошедшего чемпионата составил свою десятку лучших. Итоги получились любопытными

Вслед за недавним голосованием среди боссов команд пресс-служба Ф1 устроила аналогичный опрос среди участников прошедшего сезона. 

Каждый гонщик анонимно назвал свою десятку сильнейших, после чего за каждую позицию были начислены очки – по той же схеме, что на финише Гран При. По правилам пилоты могли включать в рейтинг и самих себя. Кто-то использовал эту возможность, а другие не стали этого делать.

Как сказано на официальном сайте, опрос был анонимным – однако известно, что были как те, кто поставил свое имя на первую строчку рейтинга, так и выбравшие для себя другую позицию.

В отличие от опроса боссов, пресс-служба не приводит количество заработанных очков. При этом две первых позиции совпали в обоих случаях – их заняли Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Но если руководители команд поставили на третье место Шарля Леклера, то гонщики – Даниэля Риккардо. 

Любопытно, что в десятку не попали вице-чемпион мира Валттери Боттас и призеры Гран При Себастьян Феттель с Ландо Норрисом. При этом пятое место занял Пьер Гасли, а восьмое – Ромен Грожан.

Авторы опроса привели список участников чемпионата, которые согласились составить свой рейтинг. В нем нет гонщиков Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконена.

Лучшие пилоты Ф1 в 2020 году. Мнение участников сезона

Поз. Гонщик Место по итогам сезона
1. United Kingdom Льюис Хэмилтон 1
2. Netherlands Макс Ферстаппен 3
3. Australia Даниэль Риккардо 5
4. Monaco Шарль Леклер 8
5. France Пьер Гасли 10
6. United Kingdom Джордж Расселл 18
7. Mexico Серхио Перес 4
8. France Ромен Грожан 19
9. Spain Карлос Сайнс 6
10. Thailand Алекс Элбон 7

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Валттери Боттас , Ландо Норрис
Автор Александр Кабановский

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