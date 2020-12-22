Вслед за недавним голосованием среди боссов команд пресс-служба Ф1 устроила аналогичный опрос среди участников прошедшего сезона.

Каждый гонщик анонимно назвал свою десятку сильнейших, после чего за каждую позицию были начислены очки – по той же схеме, что на финише Гран При. По правилам пилоты могли включать в рейтинг и самих себя. Кто-то использовал эту возможность, а другие не стали этого делать.

Как сказано на официальном сайте, опрос был анонимным – однако известно, что были как те, кто поставил свое имя на первую строчку рейтинга, так и выбравшие для себя другую позицию.

В отличие от опроса боссов, пресс-служба не приводит количество заработанных очков. При этом две первых позиции совпали в обоих случаях – их заняли Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Но если руководители команд поставили на третье место Шарля Леклера, то гонщики – Даниэля Риккардо.

Любопытно, что в десятку не попали вице-чемпион мира Валттери Боттас и призеры Гран При Себастьян Феттель с Ландо Норрисом. При этом пятое место занял Пьер Гасли, а восьмое – Ромен Грожан.

Авторы опроса привели список участников чемпионата, которые согласились составить свой рейтинг. В нем нет гонщиков Mercedes и Ferrari, а также Кими Райкконена.

Лучшие пилоты Ф1 в 2020 году. Мнение участников сезона