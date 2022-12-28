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На следующий день после аналогичного рейтинга, составленного по оценкам боссов команд, пресс-служба Ф1 опубликовала и десятку лучших гонщиков прошедшего сезона, сформированную по результатам опроса самих участников чемпионата.

Правила были теми же: каждый формировал собственный рейтинг, после чего вошедшим туда пилотам начисляли очки по знакомой системе 25-18-15-… и суммировали их.

Победителем предсказуемо стал Макс Ферстаппен, однако оценить его перевес над преследователями в этот раз не удалось: в публикации не приведено общее количество баллов.

Вторым – как в зачете сезона и голосовании руководителей – стал Шарль Леклер, а вот третью строчку поделили Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, причем по дополнительным показателям семикратный чемпион превзошел напарника. Интересно, что боссы команд поставили Джорджа выше Льюиса.

Из других результатов обращает на себя внимание отличное восьмое место Алекса Элбона – за рулем Williams тот смог набрать всего несколько очков, но коллеги по достоинству оценили его выступления.

Карлос Сайнс и Серхио Перес, напротив, показали довольно слабый результат – у них только седьмая и десятая позиции соответственно.

Как сообщила пресс-служба, только один из гонщиков Ф1 отказался составлять свой рейтинг – это Хэмилтон, который поступает так уже не первый год.

Поз. Гонщик Место по итогам сезона-2022 1 Макс Ферстаппен 1 2 Шарль леклер 2 =3 Льюис Хэмилтон 6 =3 Джордж Расселл 4 5 Ландо Норрис 5 6 Фернандо Алонсо 9 7 Карлос Сайнс 5 =8 Алекс Элбон 19 =8 Себастьян Феттель 12 =8 Серхио Перес 3