Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата
На следующий день после аналогичного рейтинга, составленного по оценкам боссов команд, пресс-служба Ф1 опубликовала и десятку лучших гонщиков прошедшего сезона, сформированную по результатам опроса самих участников чемпионата.
Правила были теми же: каждый формировал собственный рейтинг, после чего вошедшим туда пилотам начисляли очки по знакомой системе 25-18-15-… и суммировали их.
Победителем предсказуемо стал Макс Ферстаппен, однако оценить его перевес над преследователями в этот раз не удалось: в публикации не приведено общее количество баллов.
Вторым – как в зачете сезона и голосовании руководителей – стал Шарль Леклер, а вот третью строчку поделили Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, причем по дополнительным показателям семикратный чемпион превзошел напарника. Интересно, что боссы команд поставили Джорджа выше Льюиса.
Из других результатов обращает на себя внимание отличное восьмое место Алекса Элбона – за рулем Williams тот смог набрать всего несколько очков, но коллеги по достоинству оценили его выступления.
Карлос Сайнс и Серхио Перес, напротив, показали довольно слабый результат – у них только седьмая и десятая позиции соответственно.
Как сообщила пресс-служба, только один из гонщиков Ф1 отказался составлять свой рейтинг – это Хэмилтон, который поступает так уже не первый год.
|Поз.
|Гонщик
|Место по итогам сезона-2022
|1
|Макс Ферстаппен
|1
|2
|Шарль леклер
|2
|=3
|Льюис Хэмилтон
|6
|=3
|Джордж Расселл
|4
|5
|Ландо Норрис
|5
|6
|Фернандо Алонсо
|9
|7
|Карлос Сайнс
|5
|=8
|Алекс Элбон
|19
|=8
|Себастьян Феттель
|12
|=8
|Серхио Перес
|3
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Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата
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