Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно Следующая / Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Формула 1 Новость

Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон

Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На следующий день после аналогичного рейтинга, составленного по оценкам боссов команд, пресс-служба Ф1 опубликовала и десятку лучших гонщиков прошедшего сезона, сформированную по результатам опроса самих участников чемпионата.

Правила были теми же: каждый формировал собственный рейтинг, после чего вошедшим туда пилотам начисляли очки по знакомой системе 25-18-15-… и суммировали их.

Победителем предсказуемо стал Макс Ферстаппен, однако оценить его перевес над преследователями в этот раз не удалось: в публикации не приведено общее количество баллов. 

Вторым – как в зачете сезона и голосовании руководителей – стал Шарль Леклер, а вот третью строчку поделили Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, причем по дополнительным показателям семикратный чемпион превзошел напарника. Интересно, что боссы команд поставили Джорджа выше Льюиса.  

Из других результатов обращает на себя внимание отличное восьмое место Алекса Элбона – за рулем Williams тот смог набрать всего несколько очков, но коллеги по достоинству оценили его выступления.

Карлос Сайнс и Серхио Перес, напротив, показали довольно слабый результат – у них только седьмая и десятая позиции соответственно.

Как сообщила пресс-служба, только один из гонщиков Ф1 отказался составлять свой рейтинг – это Хэмилтон, который поступает так уже не первый год.

Поз. Гонщик Место по итогам сезона-2022
1 Netherlands Макс Ферстаппен 1
2 Monaco Шарль леклер 2
=3 United Kingdom Льюис Хэмилтон 6
=3 United Kingdom Джордж Расселл 4
5 United Kingdom Ландо Норрис 5
6 Spain Фернандо Алонсо 9
7 Spain Карлос Сайнс 5
=8 Thailand Алекс Элбон 19
=8 Germany Себастьян Феттель 12
=8 Mexico Серхио Перес 3
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно
Предыдущая новость

Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно
Следующая новость

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Каспер Беккинг Больше от
Каспер Беккинг
Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Бразилии

Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики Гран При Мексики
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали про Гран При США Гран При США
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При США

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Формула 1

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса

Боссы команд Ф1 составили десятку лучших пилотов 2022 года
Формула 1

Боссы команд Ф1 составили десятку лучших пилотов 2022 года

«Не спеши в Ferrari». Марко напомнил Ферстаппену о судьбе Феттеля
Формула 1

«Не спеши в Ferrari». Марко напомнил Ферстаппену о судьбе Феттеля

Самое важное:

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса
Формула 1 Формула 1

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса

Спортивный менеджер Жан-Клод Блан стал генеральным директором по спорту нефтехимической группы Ineos, которой принадлежит треть акций команды

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса
Формула 1 Формула 1

«Перейдешь в Red Bull – твоя карьера закончена». Эксперт предупредил Норриса

В последнее время британца стали называть кандидатом в напарники Макса Ферстаппена. Том Коронель объяснил связанные с этим риски

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Формула 1 Формула 1

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda

Fernando Alonso felt his reliability struggles with Alpine in Formula 1 were not comparable to what he faced with McLaren-Honda, saying this year was “more enjoyable”.

Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон
Формула 1 Формула 1

Гонщики Ф1 назвали свою десятку лучших по итогам 2022 года. Туда вошел Элбон

Пилоты оценили себя и соперников – и результаты получились не совсем такими, как в итоговой таблице чемпионата

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.