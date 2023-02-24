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Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины

В 2022 году машина из Хинвиля имела несколько очевидных слабостей. Удалось ли избавиться от них за зиму?

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Филип Клерен
, журналист (Нидерланды)
Гонщики Alfa Romeo объяснили главные изменения в поведении машины
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По итогам четверга Чжоу Гуаньюй показал на тестах в Сахире восьмую скорость за рулем Alfa Romeo C43, уступив девять десятых секунды лучшему результату Макса Ферстаппена. Валттери Боттас, сменивший напарника во время обеденного перерыва, завершил день 12-м. 

Говоря о том, какие изменения от бы отметил по сравнению с минувшим сезоном, финн сказал: «Определенно, задок стал вести себя более стабильно. В прошлом году это было нашим слабым местом, особенно в быстрых поворотах. Сейчас все куда лучше.  

Безусловно, баланс еще нужно искать с помощью тонких настроек, особенно в медленных поворотах. Пока мы часто блокируем передние колеса и испытываем недостаток поворачиваемости. Но эта задача не выглядит нерешаемой».

Чжоу тоже отметил поведение задней части С43: «Это было нашей главной задачей. Мы пробовали решить ее по ходу второй половины прошлого чемпионата, но добиться нужного поведения удалось только ценой потери скорости. С новой машиной мы постарались вернуть ту скорость, что была у нас в начале прошлого сезона.  

Весь год мы испытывали сложности в быстрых поворотах. Это надо было исправить – и все указывает, что задачу удалось решить». 

В первый день тестов пилоты Alfa Romeo на двоих проехали 138 кругов, что также вдохновило команду, которая зимой 2022-го потеряла много предсезонного времени из-за поломок. 

«Самое позитивное, что у нас не было ни одного отказа, – объяснил Боттас. – Это разительный контраст с прошлым годом. На этот раз все начинается правильно, мы проехали большую дистанцию, что очень важно. 

Думаю, прошлый год позволил нам выявить главные проблемы шасси. Кое-что потребовалось переделать – например, охлаждение, в котором постоянно что-то ломалось. В первый день тестов мы проехали две гоночные дистанции, это здорово. 

Это вселяет уверенность, что дела пойдут лучше, чем год назад. И еще, в 2022-м многие наши проблемы были связаны с [моторами] Ferrari. Сейчас пока не было ни одной». 

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