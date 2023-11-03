Гонщикам Ф1 запретили останавливаться на пит-лейне

Этой осенью в Формуле 1 запретили замедляться на трассе по ходу квалификации – такое решение руководителя гонок Нильса Виттиха было призвано исключить случаи блокировки, которые портили пилотам быстрые попытки.

Ситуация и впрямь улучшилась, однако теперь участникам квалификации стало намного сложнее обеспечить себе участок свободной трассы для зачетного круга. Так как сбрасывать ход на трассе запретили, пилоты начали останавливаться на выезде с пит-лейна, сдерживая соперников.

В Мексике судьи разбирали такие нарушения со стороны Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла и Фернандо Алонсо, но не стали их наказывать, признав, что к пилотам предъявляются противоположные требования.

Тогда в официальном документе было сказано: «Желательно найти решение этой проблемы, но каким оно может быть – неизвестно».

Эксперт Sky Sports Мартин Брандл, рассуждая на эту тему, предлагал свой вариант выхода из ситуации, однако спустя всего несколько дней FIA нашла самый простой выход: гонщикам уже с Гран При Бразилии в этот уик-энд запретили останавливаться на пит-лейне.

В указаниях руководителя гонок, опубликованных перед стартом уик-энда, говорится о новых стандартах поведения пилотов в главной и спринтерской квалификациях.

Теперь участникам Гран При настрого запрещено сдерживать соперников, находясь на главной линии пит-лейна.

Фото: Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19, Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43, другие гонщики на пит-лейне

В документе сказано: «Согласно статье 33.4 Спортивного регламента Формулы 1, гонщикам не разрешается ехать неоправданно медленно, в том числе останавливать машину, на быстрой линии пит-лейна.

Во время спринтерской и главной квалификаций гонщики могут создать запас, остановившись между светофором на выезде с пит-лейна и второй линией машины безопасности.

Любой гонщик, желающий это сделать, должен сместиться как можно дальше влево, чтобы позволить соперникам объехать его по правой стороне трассы на выезде с пит-лейна».

Нет нужды говорить, что такой подход перечеркивает саму идею обеспечить себе свободный участок трассы: соперники просто проедут мимо, и искать пространство для быстрой попытки гонщикам придется уже по ходу разгонного круга.