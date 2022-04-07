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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Гонщикам Ф1 напомнили о запрете украшений

Предполагается, что это не связано с претензиями к какому-то конкретному пилоту

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Гонщикам Ф1 напомнили о запрете украшений
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Перед Гран При Австралии, который состоится в грядущие выходные, в специальных документах к этапу было дополнительно обозначено, что гонщикам запрещено носить украшения во время езды за рулем машины Ф1 на трассе. Данное правило и ранее было введено в спортивном регламенте, однако перед грядущим уик-эндам пилотам решили напомнить об этом еще раз. Полная формулировка гласит: «Ношение украшений в виде пирсинга или металлических цепочек во время соревнований запрещено, и их наличие может быть проверено перед стартом».

Предполагается, что это предостережение связано с тем, что несколько пилотов были замечены с украшениями, включая кольца и браслеты, в кокпитах своих болидов.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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