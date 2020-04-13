Гонщик с большой буквы. История Стирлинга Мосса

Он мог добиться от любой машины большего, чем та позволяла другим. Невероятный талант позволял британцу удерживать технику под контролем за той гранью, что становилась пределом для абсолютного большинства его соперников.

В его время, когда надежность еще не успела стать религией, не каждый автомобиль выдерживал такое к себе отношение – но когда техника справлялась, результат почти всегда оказывался выдающимся. Стирлинг Мосс принял участие в 529 гонках и выиграл 212 из них.

Лишь один из примеров – «Милле Милья» 1955 года. Гонка, ставшая культовой стараниями журналиста Денниса Дженкинсона, который был штурманом Стирлинга в экипаже Mercedes 300 SLR. Дистанцию в 1600 километров по итальянским горным дорожкам они преодолели за десять с небольшим часов. В наши дни выглядит невероятным, что можно входить в закрытый поворот на скорости под 200 км/ч, не зная, что ожидает за ним.

Ему было всего 25. Это сейчас его ровесники считаются уже опытными – а случается, даже завершают карьеру. Семь десятилетий назад тон в гонках задавали те, кому уже было за 40 – и на Стирлинга смотрели с легкой улыбкой, а то и недоумением. К моменту победы на «Милле-Милье» он еще не одержал ни одной победы в Ф1, но уже вошел в число сильнейших пилотов спорткаров, каким оставался на протяжении всей карьеры. Карьеры, которая к огромному сожалению прервалась досрочно.

Стирлинг Мосс за рулем Cooper в Гудвуде, 1948 год Фото: Motorsport Images

Еще тинейджером Стирлинг начал выигрывать в Формуле 3 – впервые он стал сильнейшим в 1948 году. Первое время уроженец Лондона одновременно выступал в множестве категорий, заработав реноме универсального гонщика. На протяжении десяти следующих лет только в спорткарах он стартовал на Jaguar, HWM, Frazer-Nash, Porsche, OSCA, Maserati, Cooper, Aston Martin, Lister и Ferrari, не говоря уж о других сериях.

Мосс управлялся с массивным Jaguar Mk VII столь же умело, как с Ferrari 250 GT SWB, которую называл своей любимой машиной Гран Туризмо. А потом на миниатюрной машинке Sunbeam Talbot трижды подряд выиграл Альпийский кубок (Coupe Des Alpes) и финишировал вторым на Ралли Монте-Карло 1952 года.

Если говорить о Формуле 1, то начинал британец, выступая на HWM и Connaught – в короткой истории обеих марок он был самым быстрым из всех, кто пилотировал их машины. Результаты в местных внезачетных гонках были неплохими, но если куда-то приезжали заводские команды Alfa Romeo, Maserati и Ferrari, шансов побороться с их гонщиками у Мосса было не больше, чем в наши дни бросить вызов Mercedes за рулем Williams.

Но все изменилось, когда Стирлинг и его отец Альфред, посвятивший себя карьере сына, смогли купить в 1954 году не новую уже Maserati 250F. Третье место в первой же гонке заставило всех говорить о таланте молодого пилота, а после того подиума в Спа последовали лучший круг в Сильверстоуне и третья квалификационная позиция на старом «Нюрбуриринге».

Гонщика, выступавшего за семейную Equipe Moss, заметили в заводской команде – и в конце того же сезона предложили место. Став напарником именитых Альберто Аскари и Хосе-Фройлана Гонсалеса, Стирлинг вовсе не стушевался перед авторитетами. Высшей точкой 1954-го для него стала победа во внезачетном «Золотом кубке» на трассе в Олтон-Парке.

Стирлинг Мосс, Maserati 250F, толкает машину к боксам после отказа мотора. Гран При Италии 1954 года Фото: Motorsport Images

Такого же результата Мосс добился и год спустя – вновь за рулем Maserati. Но между двимя визитами в Олтон-парк он ездил совсем на другой машине. В 1955-м его позвали в Mercedes, которая была на трассах Ф1 столь же доминирующей силой, как и в наши дни.

Лидером немцев был Хуан Фанхио, который выигрывал гонку за гонкой. А вот выступавшие вместе с ним в сезоне-54 Карл Клинг и Ханс Херман не показывали той же скорости. И тогда глава коллектива Альфред Нойбауэр решил взять в противовес маститому Фанхио молодого амбициозного Стирлинга.

План отлично сработал. Мосс делал ровно то, что он него требовалось: не претендуя на лидирующие позиции Маэстро, он в то же время оказывал на него постоянный прессинг в квалификациях и гонках. Новобранец впервые стартовал с поула в Сильверстоуне – и там же открыл счет победам на этапах чемпионата. Правда, сам британец позже признавался, что смог блеснуть на домашней трассе во многом благодаря благосклонности Фанхио.

Гонщики Mercedes завершили сезон на двух первых позициях, но летняя трагедия в Ле-Мане убедила боссов марки уйти из гонок. Фанхио решил перебраться в Ferrari, а Мосс вернулся в Maserati.

В сезоне-56 бывшие напарники вновь сошлись в споре за титул, но теперь уже как полноценные соперники. Стирлинг выиграл в Монако и Монце, но в таблице уступил три очка. Все могло сложиться иначе, если бы в Сильверстоуне, где Мосс вновь стартовал с поула и лидировал большую часть дистанции, его не подвела машина.

Хуан-Мануэль Фанхио, Maserati 250F (№4), и Стирлинг Мосс, Vanwall VW 5 (№8) Фото: Motorsport Images

История почти в точности повторилась и в 1957-м. Фанхио, обладавший удивительным чутьем, перешел в Maserati – тогда как Стирлинг покинул эту команду, чтобы присоединиться к британскому проекту Vanwall.

Аргентинскому маэстро было уже 46, но одолеть его все равно было невероятно сложно. Мосс вновь сотворил маленькое чудо на домашнем этапе, принеся своему боссу Тони Вандервеллу и всему национальному автоспорту большой праздник – первую победу в Гран При, одержанную на британской машине.

Но все же Фанхио вновь удалось заработать больше очков и в четвертый раз подряд завоевать титул. Свою 24-ю и последнюю победу в чемпионате Хуан-Мануэль одержал на «Нордшляйфе» – многие считают ее величайшим успехом в его карьере. А спустя пару недель уже Стирлинг провел один из своих лучших Гран При.

В первый и единственный раз этап чемпионата провели на трассе в итальяской Пескаре – большом треугольнике периметром 25,5 км, составленном из обычных дорог. Мосс стартовал третьим, но взял такой темп, что повторил в гонке время поула Фанхио, уехав от преследователей на три с лишним минуты. Затем он выиграл в Монце, но вновь завершил сезон только вторым.

После этого Фанхио прекратил регулярные выступления в Ф1, и все ожидали, что теперь-то Стирлинг Мосс сделает то, к чему шел все эти годы. Он остался в Vanwall, вступив в сезон-58 в ранге фаворита. Правда, первый Гран При в Буэнос-Айресе британец проехал на приземистой заднемоторной машинке Cooper T43 команды Роба Уокера.

По мощности она не могла тягаться с Ferrari и Maserati, зато и резину изнашивала куда меньше. В условиях невероятной жары британец смог использовать этот козырь и одержать победу – самую первую для машин с такой компоновкой в Ф1.

Стирлинг Мосс, Cooper T43 Climax, Гран При Аргентины 1958 года Фото: Motorsport Images

В том же 1958-м он еще трижды победил на Vanwall, однако в драматичном финале на улицах Порту проиграл титул Майку Хоторну с разницей в одно очко. Первоначально судьи хотели дисквалифицировать Хоторна после финиша на втором месте: пилот Ferrari запустил заглохший мотор, «раскатив» машину на спуске с холма и двигаясь против движения.

Но Мосс самолично убедил их, что его конкурент делал это не на самой трассе, а в стороне от нее. А значит, ничего не нарушил. Результат Хоторна остался в протоколе, а сам он стал благодаря этому первым британским чемпионом мира. И хотя Стирлинг с Тони Бруксом завоевали для Вандервелла самый первый в истории Кубок конструкторов, тот предпочел свернуть проект и покинуть гонки после трагической гибели молодого Стюарта Льюиса-Эванса, машина которого из-за отказа мотора вспыхнула на Гран При Марокко.

Мосс не долго раздумывал, за кого выступать теперь. Он перешел в знакомую RRC Walker, но также провел несколько гонок за молодую команду British Racing Partnership своего отца Альфреда.

Стоит признать, что до этого момента карьера гонщика развивалась наилучшим образом. Он был быстр, не допускал очевидных ошибок и в условиях очень высокой конкуренции выигрывал каждый раз, когда была такая возможность. Кроме того, постоянно выходя на старт, он ни разу не попал в серьезную аварию, хотя едва ли не каждый сезон в то время уносил по несколько жизней.

Его популярность у болельщиов не знала границ. Имя гонщика стало нарицательным – подобно тому, как уже в наши дни это произошло с Михаэлем Шумахером. «Вы что же, Стирлинг Мосс?» – спрашивали британские констебли, остановив очередного водителя за превышение скорости.

Стирлинг Мосс и Майк Хоторн едят праздничный торт с машины Mercedes-Benz 300SLR после финиша гонки Фото: Motorsport Images

В 1959-м он одержал еще две победы, закончив сезон третьим, после чего Роб Уокер предпочел отказаться от техники Cooper в пользу Lotus. Эти машины были быстрее, но хорошо известно, что глава компании Колин Чепмен, делая выбор между малым весом и прочностью, всегда предпочитал первое.

Во время тренировок в Спа Мосс угодил в аварию на старом участке. Скорость в момент удара достигала 200 км/ч, так что у гонщика зафиксировали переломы обеих ног, ребер, повреждения позвоночника. Впрочем, в каком-то смысле ему еще повезло – Крису Брислоу и Алану Стейси происшествия по ходу того уик-энд стоили жизни.

Стирлинг выбыл из строя на несколько месяцев, но когда вернулся, был по-прежнему быстр, одерживая победы на спорткарах Ferrari и Porsche, а главное – на Lotus в Ф1, где Мосс выиграл Гран При США в Риверсайде. Но сезон, понятное дело, бвл потерян.

Со 1961 года чемпионат мира изменил регламент, перейдя на 1,5-литровые моторы. Герой этой истории отлично умел управляться с «малолитражками» еще со времен выступлений в Формуле 3. Вот только даигатель Climax на его Lotus развивал лишь чуть более 150 л.с., тогда как у Ferrari было почти 200.

И все же, Мосс проявил свои лушие качества, даже с таким дефицитом мощности выиграв в Монако и Германии.

Знаменитый кадр машины Мосса на пути к победе в Гран При Монако 1961 года Фото: Motorsport Images

Стирлингу исполнилось 32, и он более, чем когда-либо, был готов к новым сражениям с соперниками на гоночных трассах. Признанием его таланта и достижений стало приглашение в Ferrari: причем Энцо – невиданное дело! – согласился построить для Мосса машину новейшей спецификации, но отдать ее на обслуживание в команду Уокера. Казалось, это сбывшаяся мечта.

Но судьбе было угодно иначе. Всего через три недели, 23 апреля, во время рутинных тестов на Lotus в Гудвуде Стирлинг попал в самую серьезную аварию всей своей жизни. Что послужило ее причиной, до сих пор до конца непонятно, но пилот оказался между жизнью и смертью. На протяжении месяца он то возвращался в сознание, то вновь проваливался в забытье. Левая сторона его тела порой отказывалась слушаться…

Практически год ни о каких гонках не было и речи. Врачи настаивали, чтобы Мосс продолжал лечение, но однажды он удрал от них в Гудвуд, где совершил несколько кругов на спорткаре Lotus 19. Результат оказался очень хорошим, всего на несколько десятых хуже его личного рекорда. Но прежних ощущений не было. Ему не удавалось направлять машину по траектории так же естественно, как прежде. Не получалось и полностью концентрироваться на вождении.

Стирлинг был категоричен – если он не может пилотировать как раньше, то не будет делать этого вовсе. И объявил об уходе из гонок.

Самое обидное для самого Мосса и всех его поклонников состояло в том, что он мог бы добиться за рулем еще очень многого. Спустя еще полтора года все ощущения полностью восстановились. Но с момента аварии прошло уже два с половиной года – и британец предпочел сохранить верность принятому однажды решению.

Lotus 18 Climax после аварии Стирлинга Мосса в Гудвуде Фото: Дэвид Фиппс

В 70-е он несколько раз стартовал в туринговых гонках, а затем на два сезона, поддавшись уговорам Audi, даже стал ее гонщиком в BTCC. По иронии, уже отметив 50-летие и перепробовав управлять всем, что движется по гоночным трассам, он нашел-таки автомобиль, к которому не смог полностью адаптироваться – ту самую «восьмидесятку» с четырьмя кольцами на капоте…

Когда Нико Росберг выиграл свой титул в 2016 году, это помимо прочего означало, что сэр Стирлинг Мосс вновь стал самым успешным гонщиком в истории Ф1, ни разу не победившим в чемпионате. В наши дни 16 побед в Гран При не кажутся чем-то невероятным, а четыре вторых и три третьих места по итогам сезона – лишь статистика, мало что говорящая молодым болельщикам.

Однако те, кто чуть лучше знаком с историей мирового автоспорта, не сомневаются: Мосс не просто стал знаковой фигурой в гонках 50-х и самого начала 60-х. По своему уровню и таланту он превосходит многих чемпионов Ф1. И даже многократных чемпионов. А по универсальности, по способности ехать быстро на чем угодно сэр Стирлинг вообще едва ли имел себе равных.

Что говорить, если Энцо Феррари до самой своей смерти летом 1988 года всегда, отвечая на вопрос о величайшем гонщике в истории, называл два имени: легенду довоенных лет Тацио Нуволари и Мосса.