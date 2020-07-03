Гонщик из Индии нацелился занять место Квята в 2021 году

Индийский пилот Джехан Дарувала, ранее участвовавший в юниорской программе Force India, этой зимой получил поддержку Red Bull. В 2020 году спортсмен будет выступать в молодежном чемпионате Формулы 2 за команду Carlin.

Год назад Дарувала был напарником Роберта Шварцмана в Формуле 3. С двумя победами в гонках Джехан завершил сезон на третьей позиции. Теперь он нацелен бросить вызов россиянину и остальным соперникам в более быстрой категории – чтобы затем пойти на повышение в команду AlphaTauri на место Даниила Квята или Пьера Гасли.

«В прошлом году весь сезон получился успешным, не считая этапа в Будапеште, – рассказал Дарувала Motorsport.com. – Я до самого конца вел спор за титул. Надеюсь, что в этот раз мне тоже удастся стабильно зарабатывать очки и бороться за чемпионство.

Я не хочу ставить конкретных целей. Но намерен быть конкурентоспособным, и тогда, надеюсь, получится закончить год в первой тройке и доказать, что я могу бороться с лидерами. После чего, хочется верить, получится попасть в Формулу 1.

Сейчас, когда я в молодежной программе Red Bull, есть возможность оказаться в Формуле 1. Но этого не сделать без хороших результатов. Так что я сфокусирован на чемпионате и успешных выступлениях, что, надеюсь, докажет мое право оказаться в Ф1.

В новом сезоне будет немало новичков, перешедших из Формулы 3. Многие из нас были сильны в прошлом году, сражаясь за лидерство. Не думаю, что в Ф2 что-то изменится. Можно ожидать напряженного соперничества между новичками и опытными гонщиками.

Я очень жду этого вызова. Сезон должен получиться сильным. Именно такие соперники и нужны, чтобы доказать свою готовность к Формуле 1».

Помимо Шварцмана в предстоящем сезоне Ф2 будут также выступать россияне Артем Маркелов и Никита Мазепин.