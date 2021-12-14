Гонщик IndyCar показал лучшее время на тестах Формулы 1

Результаты заездов на «Яс-Марине» по итогам четырех первых часов принесли весьма любопытные результаты. Джордж Расселл на Mercedes и новый чемпион мира Макс Ферстаппен на Red Bull остались далеко внизу таблицы, а лучшее время показал приехавший из Америки Пато О'Уорд.

Правда, его время составило 1:25,260 – это хуже, чем у всех участников прошедшего Гран При в квалификации. Впрочем, условия тоже нельзя сравнивать, так как тесты проходили в утренние часы.

О'Уорд, который стал третьим по итогам прошедшего сезона IndyCar, показал лучшее время на двух первых секторах, а на третьем быстрейшим оказался чемпион Ф2 Оскар Пиастри, работавший за рулем Alpine. Австралиец отстал на пару десятых, в свою очередь выиграв совсем чуть-чуть у другого чемпиона – Ника де Вриса из Формулы Е.

Из гонщиков на «мулах» с 18-дюймовыми шинами для 2022 года лучшим стал Лэнс Стролл. В целом можно сказать, что такие автомобили оказались значительно медленнее традиционных.

Шарль Леклер стал рекордсменом по пройденной дистанции, проехав 87 кругов. На этом его программа в Скудерии закончена: во время обеденного перерыва команда проведет рокировку пилотов, отдав одну из машин Роберту Шварцману.

Красные флаги понадобились судьям всего раз: еще утром на третьем секторе остановился Даниэль Риккардо. После того, как его машину вернули в боксы, австралиец смог продолжить работу.

Последняя строчка протокола привычно осталась за командой Haas.

Заезды на «Яс-Марине» возобновятся в 13:00 Мск и продлятся еще четыре часа.

Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, утренняя сессия 14 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги 1. П.О'Уорд McLaren Н 1:25.260 48 2. О.Пиастри Alpine Н 1:25.480 0,220 59 3. Н.де Врис Mercedes H 1:25.549 0,289 35 4. Н.Йеллоли Aston Martin H 1:26.254 0,994 54 5. Г.Чжоу Alfa Romeo H 1:26.263 1,003 42 6. Л.Лоусон AlphaTauri H 1:26.365 1,105 62 7. Л.Стролл Aston Martin Ш 1:26.579 1,319 64 8. Ю.Випс Red Bull Н 1:26.647 1,387 71 9. Ш.Леклер Ferrari Ш 1:26.989 1,729 87 10. А.Фуоко Ferrari Н 1:27.324 2,064 70 11. Ю.Цунода AlphaTauri Ш 1:27.348 2,084 52 12. Л.Сарджент Williams Н 1:27.476 2,216 76 13. Д.Риккардо McLaren Ш 1:27.508 2,248 38 14. Э.Окон Alpine Ш 1:28.112 2,852 58 15. М.Ферстаппен Red Bull Ш 1:28.978 3,718 51 16. В.Боттас Alfa Romeo Ш 1:29.601 4,341 47 17. Дж.Расселл Mercedes Ш 1:30.134 4,877 57 18. М.Шумахер Haas Ш 1:30.354 5,085 28

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022