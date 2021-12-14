Гонщик IndyCar показал лучшее время на тестах Формулы 1
Пато О'Уорд, получив возможность сесть за руль McLaren, сразу же стал быстрейшим в Абу-Даби
Результаты заездов на «Яс-Марине» по итогам четырех первых часов принесли весьма любопытные результаты. Джордж Расселл на Mercedes и новый чемпион мира Макс Ферстаппен на Red Bull остались далеко внизу таблицы, а лучшее время показал приехавший из Америки Пато О'Уорд.
Правда, его время составило 1:25,260 – это хуже, чем у всех участников прошедшего Гран При в квалификации. Впрочем, условия тоже нельзя сравнивать, так как тесты проходили в утренние часы.
О'Уорд, который стал третьим по итогам прошедшего сезона IndyCar, показал лучшее время на двух первых секторах, а на третьем быстрейшим оказался чемпион Ф2 Оскар Пиастри, работавший за рулем Alpine. Австралиец отстал на пару десятых, в свою очередь выиграв совсем чуть-чуть у другого чемпиона – Ника де Вриса из Формулы Е.
Из гонщиков на «мулах» с 18-дюймовыми шинами для 2022 года лучшим стал Лэнс Стролл. В целом можно сказать, что такие автомобили оказались значительно медленнее традиционных.
Шарль Леклер стал рекордсменом по пройденной дистанции, проехав 87 кругов. На этом его программа в Скудерии закончена: во время обеденного перерыва команда проведет рокировку пилотов, отдав одну из машин Роберту Шварцману.
Красные флаги понадобились судьям всего раз: еще утром на третьем секторе остановился Даниэль Риккардо. После того, как его машину вернули в боксы, австралиец смог продолжить работу.
Последняя строчка протокола привычно осталась за командой Haas.
Заезды на «Яс-Марине» возобновятся в 13:00 Мск и продлятся еще четыре часа.
Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, утренняя сессия 14 декабря
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Зачет*
|Время
|Отст.
|Круги
|1.
|П.О'Уорд
|McLaren
|Н
|1:25.260
|48
|2.
|О.Пиастри
|Alpine
|Н
|1:25.480
|0,220
|59
|3.
|Н.де Врис
|Mercedes
|H
|1:25.549
|0,289
|35
|4.
|Н.Йеллоли
|Aston Martin
|H
|1:26.254
|0,994
|54
|5.
|Г.Чжоу
|Alfa Romeo
|H
|1:26.263
|1,003
|42
|6.
|Л.Лоусон
|AlphaTauri
|H
|1:26.365
|1,105
|62
|7.
|Л.Стролл
|Aston Martin
|Ш
|1:26.579
|1,319
|64
|8.
|Ю.Випс
|Red Bull
|Н
|1:26.647
|1,387
|71
|9.
|Ш.Леклер
|Ferrari
|Ш
|1:26.989
|1,729
|87
|10.
|А.Фуоко
|Ferrari
|Н
|1:27.324
|2,064
|70
|11.
|Ю.Цунода
|AlphaTauri
|Ш
|1:27.348
|2,084
|52
|12.
|Л.Сарджент
|Williams
|Н
|1:27.476
|2,216
|76
|13.
|Д.Риккардо
|McLaren
|Ш
|1:27.508
|2,248
|38
|14.
|Э.Окон
|Alpine
|Ш
|1:28.112
|2,852
|58
|15.
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|Ш
|1:28.978
|3,718
|51
|16.
|В.Боттас
|Alfa Romeo
|Ш
|1:29.601
|4,341
|47
|17.
|Дж.Расселл
|Mercedes
|Ш
|1:30.134
|4,877
|57
|18.
|М.Шумахер
|Haas
|Ш
|1:30.354
|5,085
|28
*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022
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