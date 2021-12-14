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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Отчет о тестах

Гонщик IndyCar показал лучшее время на тестах Формулы 1

Автор:
, Ответственный редактор

Пато О'Уорд, получив возможность сесть за руль McLaren, сразу же стал быстрейшим в Абу-Даби

Гонщик IndyCar показал лучшее время на тестах Формулы 1

Результаты заездов на «Яс-Марине» по итогам четырех первых часов принесли весьма любопытные результаты. Джордж Расселл на Mercedes и новый чемпион мира Макс Ферстаппен на Red Bull остались далеко внизу таблицы, а лучшее время показал приехавший из Америки Пато О'Уорд. 

Правда, его время составило 1:25,260 – это хуже, чем у всех участников прошедшего Гран При в квалификации. Впрочем, условия тоже нельзя сравнивать, так как тесты проходили в утренние часы.

О'Уорд, который стал третьим по итогам прошедшего сезона IndyCar, показал лучшее время на двух первых секторах, а на третьем быстрейшим оказался чемпион Ф2 Оскар Пиастри, работавший за рулем Alpine. Австралиец отстал на пару десятых, в свою очередь выиграв совсем чуть-чуть у другого чемпиона – Ника де Вриса из Формулы Е. 

Из гонщиков на «мулах» с 18-дюймовыми шинами для 2022 года лучшим стал Лэнс Стролл. В целом можно сказать, что такие автомобили оказались значительно медленнее традиционных. 

Шарль Леклер стал рекордсменом по пройденной дистанции, проехав 87 кругов. На этом его программа в Скудерии закончена: во время обеденного перерыва команда проведет рокировку пилотов, отдав одну из машин Роберту Шварцману. 

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Красные флаги понадобились судьям всего раз: еще утром на третьем секторе остановился Даниэль Риккардо. После того, как его машину вернули в боксы, австралиец смог продолжить работу. 

Последняя строчка протокола привычно осталась за командой Haas.

Заезды на «Яс-Марине» возобновятся в 13:00 Мск и продлятся еще четыре часа.

Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, утренняя сессия 14 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги
1. Mexico П.О'Уорд McLaren Н 1:25.260   48
2. Australia О.Пиастри Alpine Н 1:25.480 0,220 59
3. Netherlands Н.де Врис Mercedes H 1:25.549 0,289 35
4. United Kingdom Н.Йеллоли Aston Martin H 1:26.254 0,994 54
5. China Г.Чжоу Alfa Romeo H 1:26.263 1,003 42
6. New Zealand Л.Лоусон AlphaTauri H 1:26.365 1,105 62
7. Canada Л.Стролл Aston Martin Ш 1:26.579 1,319 64
8. Estonia Ю.Випс Red Bull Н 1:26.647 1,387 71
9. Monaco Ш.Леклер Ferrari Ш 1:26.989 1,729 87
10. Italy А.Фуоко Ferrari Н 1:27.324 2,064 70
11. Japan Ю.Цунода AlphaTauri Ш 1:27.348 2,084 52
12. United States Л.Сарджент Williams Н 1:27.476 2,216 76
13. Australia Д.Риккардо McLaren Ш 1:27.508 2,248 38
14. France Э.Окон Alpine Ш 1:28.112 2,852 58
15. Netherlands М.Ферстаппен Red Bull Ш 1:28.978 3,718 51
16. Finland В.Боттас Alfa Romeo Ш 1:29.601 4,341 47
17. United Kingdom Дж.Расселл Mercedes Ш 1:30.134 4,877 57
18. Germany М.Шумахер Haas Ш 1:30.354 5,085 28

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022 

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