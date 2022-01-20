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Формула 1 Новости

Гонщик IndyCar Херта: Я все еще нацелен попасть в Ф1

Колтон Херта мог перейти в Ф1 уже в этом году, если бы не сорвавшаяся сделка Андретти с Alfa Romeo

Гонщик IndyCar Херта: Я все еще нацелен попасть в Ф1

В прошлом году ходили слухи о возможной покупке команды Alfa Romeo IndyCar Майклом Андретти, боссом одноименного коллектива Andretti Autosport. Если бы сделка состоялась, то скорее всего за руль машины Ф1 сел бы один из юных талантов Андретти Колтон Херта, являющийся на данный момент самым молодым победителем гонки американского чемпионата (он выиграл заезд в возрасте 18 лет и 11 месяцев).

Несмотря на сорвавшуюся сделку, Херта не расстроен пока что не реализовавшейся возможностью попасть в Ф1.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу попасть в Ф1, – рассказал Колтон во время пресс-конференции 18 января. – Я хочу много всего попробовать за свою карьеру, но всему свое время.

Ф1 – одна из этих вещей. Если тебе 28, то, к сожалению, ты уже не попадешь в этот чемпионат. Это просто так работает. Если у меня будет возможность, то время для меня пока подходящее.

Мне нужно хорошенько подумать об этом, но я, скорее всего, попробую сделать это, потому в какой-то момент что хочу гоняться в Ф1. Думаю, люди забыли, что мне 21 год – они думают, что я не смогу вернуться сюда через 5 лет и ездить в IndyCar еще лет 15, пока мне не исполнится 40.

Я определенно хочу дать Ф1 шанс, если у меня будет такая возможно. Но я определенно не разочарован в IndyCar. Я люблю эту серию больше, чем какую-либо другую в мире, и мне нравится ездить здесь. Просто есть еще много всего, чего я хотел бы попробовать и за пределами IndyCar».

Ранее о желании попасть в Ф1 из американского чемпионата рассказывал Пато О'Уорд, которому благодаря боссу McLaren Заку Брауну удалось протестировать машину «королевы автоспорта» на постсезонных тестах в Абу-Даби.

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