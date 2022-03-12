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Формула 1 Новости

Гонщик IndyCar Херта проведет серию тестов в Ф1 с McLaren

Команда из Уокинга объявила, что разработает для восходящей американской звезды специальную тренировочную программу

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Гонщик IndyCar Херта проведет серию тестов в Ф1 с McLaren
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Колтона Херту считают главным кандидатом в будущую команду Ф1 Майкла Андретти. В 2019 году пилот уже стал самым молодым победителем в истории IndyCar, а всего в его активе сейчас уже уже шесть выигранных гонок. 

Поздно вечером в субботу команда McLaren объявила, что разработает для Колтона тестовую программу на 2022 год – 21-летний пилот получит возможность сесть за руль прошлогодней машины MCL35M, так как правила Ф1 в связи с радикальными изменениями в регламенте теперь разрешают подобное. 

В заявлении говорится: «McLaren Racing подтверждает, что гонщик IndyCar Колтон Херта из США проведет тесты MCL35M в 2022 году. 

Право проводить тесты на прошлогодней технике дало McLaren возможность опробовать потенциальных кандидатов и изучить гоночные таланты завтрашнего дня.

Детали программы будут подтверждены позже».

Ранее McLaren уже приглашала на тесты другого пилота IndyCar Пато О'Уорда, который работал в рамках молодежной сессии в конце прошлого сезона на «Яс-Марине».

«Мы уверены, что тестовая программа позволит Колтону получить важный опыт и продемонстрирует, что прошлогодние машины позволяют молодым талантам проявить себя», – приводит пресс-служба слова руководителя команды Андреаса Зайдля. 

В первой гонке нового сезона IndyCar в Сент-Питерсберге Херта стартовал с третьей позиции и финишировал четвертым. Второй этап пройдет в ближайший уик-энд в Техасе.

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