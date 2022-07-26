«Гонок через 100». Вольф и Хэм рассказали, когда Льюис завершит карьеру
Судя по всему, в Mercedes хотят оставить своего пилота минимум на пять лет
Гран При Франции стал 300-й гонкой, в которой стартовал Льюис Хэмилтон. Британец еще в прошлом сезоне боролся за титул, однако то поражение, а также спорная форма команды в нынешнем сезоне навела многих на мысль о том, что Хэм может вскоре завершить карьеру.
Сейчас Хэмилтону 37 лет, что в Формуле 1 считается возрастом, когда уже не стыдно уходить «на пенсию». С другой стороны, примеры Кими Райкконена и Фернандо Алонсо говорят о том, что можно быть быстрыми и после 40 лет.
«Несколько недель назад мы говорили о нашем совместном будущем и обсуждали планы на следующие 5-10 лет, – сказал недавно глава Mercedes Тото Вольф. – Так что я думаю, что Льюис вполне может проехать 400 гонок».
Сам Хэмилтон на Гран При Франции подтвердил, что никуда уходить пока не собирается.
«Я чувствую себя бодрым, мне еще многое предстоит, – заявил семикратный чемпион мира. – Мне нравится моя работа. Тем более, что сейчас в руководстве чемпионата великие люди, которые меняют спорт, и мне нравится быть частью этого процесса.
Я собираюсь снова начать побеждать, но на это потребуется время. Однако мы с Тото определенно обсудим мое будущее».
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