Гоночный журналист стал Комиссаром FIA в Формуле 1
Как стало известно Motorsport.com, назначение на новый пост по инициативе президента федерации Мохаммеда Бин Сулайема получил ветеран автоспортивных СМИ Дитер Ренкен
Выходец из Южной Африки, Ренкен хорошо известен в паддоке своими провокационными вопросами на пресс-конференциях и очень годными инсайдами. В последние месяцы он активно работал в рода советника президента FIA, и теперь получил должность Комиссара.
По имеющейся информации, подчиняться он будет напрямую Бин Сулайему, а задачами Дитера станут помощь в формулировке и внедрении изменений в правила Ф1 от имени федерации. Ренкен должен стать дополнительной связью между спортивными руководителями из FIA и коммерческими из Liberty.
Одной из главных задач нового Комиссара станут переговоры об условиях свежей редакции Договора Согласия, который вступит в силу с 2026 года. Так как это коммерческий документ, FIA формально не имеет к нему отношения – но теперь сможет вести переговоры благодаря обширным связям Ренкена.
Фото: Sutton Images
Карлос Сайнс, Renault Sport F1, и журналист Дитер Ренкен
В 2009-м аналогичную задаче попробовал решить глава федерации Жан Тодт, но тогда на роль Комиссара не нашлось достойной кандидатуры.
Комментируя ту историю, Тодт говорил: «Нам требовался кто-то, кто готов был тратить много времени практически даром. Это очень осложнило выбор, и мы решили взять паузу». В итоге от идет отказались вовсе, а инициативу взял на себя Берни Экклстоун.
Так как в окружении нынешнего президента Бин Сулайема работает множество людей, он нашел того, кому смог поручить переговоры с командами.
«Это не сольное выступление, – объяснил чиновник. – Я всегда работаю в команде. Но если бы вы спросили меня полгода назад, я бы ответил, что не вижу вокруг подходящей фигуры для этих переговоров.
У нас хорошие технические специалисты. Но когда надо обговаривать нюансы, они для этого не подходят. Им важны размеры, громкость звука, параметры мотора. Это не сочетается с коммерческими вопросами.
Но сегодня у нас уже сильная команда, и можно переходить к этому вопросу. Спешки с ним нет. Но новый Договор Согласия должен быть справедливым для всех сторон: FIA, FOM и десяти команд, если все они продолжат выступления. И, думаю, это у нас получится».
Весной Бин Сулайем пообещал не вмешиваться в вопросы управления Формулой 1. Сейчас можно констатировать, что это был лишь тактический маневр.
Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images
Репортеры Андрей Лось и Дитер Ренкен общаются в паддоке Гран При России с руководителем Haas F1 Гюнтером Штайнером репортер
Самое важное:
Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках
Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках
СМИ: Red Bull радикально изменит концепцию шасси к сезону-2024
СМИ: Red Bull радикально изменит концепцию шасси к сезону-2024 СМИ: Red Bull радикально изменит концепцию шасси к сезону-2024
Брат Росси внезапно стал кандидатом на место Маркеса в Honda MotoGP
Брат Росси внезапно стал кандидатом на место Маркеса в Honda MotoGP Брат Росси внезапно стал кандидатом на место Маркеса в Honda MotoGP
Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем
Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем Ральф Шумахер попросил не сравнивать Ферстаппена с Сенной и Михаэлем
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.