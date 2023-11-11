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Гоночный журналист стал Комиссаром FIA в Формуле 1

Как стало известно Motorsport.com, назначение на новый пост по инициативе президента федерации Мохаммеда Бин Сулайема получил ветеран автоспортивных СМИ Дитер Ренкен

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

Выходец из Южной Африки, Ренкен хорошо известен в паддоке своими провокационными вопросами на пресс-конференциях и очень годными инсайдами. В последние месяцы он активно работал в рода советника президента FIA, и теперь получил должность Комиссара. 

По имеющейся информации, подчиняться он будет напрямую Бин Сулайему, а задачами Дитера станут помощь в формулировке и внедрении изменений в правила Ф1 от имени федерации. Ренкен должен стать дополнительной связью между спортивными руководителями из FIA и коммерческими из Liberty. 

Одной из главных задач нового Комиссара станут переговоры об условиях свежей редакции Договора Согласия, который вступит в силу с 2026 года. Так как это коммерческий документ, FIA формально не имеет к нему отношения – но теперь сможет вести переговоры благодаря обширным связям Ренкена. 

Карлос Сайнс, Renault Sport F1, и журналист Дитер Ренкен

Фото: Sutton Images

Карлос Сайнс, Renault Sport F1, и журналист Дитер Ренкен

В 2009-м аналогичную задаче попробовал решить глава федерации Жан Тодт, но тогда на роль Комиссара не нашлось достойной кандидатуры.

Комментируя ту историю, Тодт говорил: «Нам требовался кто-то, кто готов был тратить много времени практически даром. Это очень осложнило выбор, и мы решили взять паузу». В итоге от идет отказались вовсе, а инициативу взял на себя Берни Экклстоун. 

Так как в окружении нынешнего президента Бин Сулайема работает множество людей, он нашел того, кому смог поручить переговоры с командами. 

«Это не сольное выступление, – объяснил чиновник. – Я всегда работаю в команде. Но если бы вы спросили меня полгода назад, я бы ответил, что не вижу вокруг подходящей фигуры для этих переговоров. 

У нас хорошие технические специалисты. Но когда надо обговаривать нюансы, они для этого не подходят. Им важны размеры, громкость звука, параметры мотора. Это не сочетается с коммерческими вопросами. 

Но сегодня у нас уже сильная команда, и можно переходить к этому вопросу. Спешки с ним нет. Но новый Договор Согласия должен быть справедливым для всех сторон: FIA, FOM и десяти команд, если все они продолжат выступления. И, думаю, это у нас получится». 

Весной Бин Сулайем пообещал не вмешиваться в вопросы управления Формулой 1. Сейчас можно констатировать, что это был лишь тактический маневр.  

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