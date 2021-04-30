Шарль Леклер показал лучшее среднее время во время длинной серии кругов на шинах Medium по ходу второй тренировки Гран При Португалии. Такой вывод сделали на основании анализа результатов сессии сотрудники сайта GP Blog.

По подсчетам журналистов, пилот Ferrari, проехавший на свежем комплекте шин средней жесткости серию из 8-ми кругов, проходил один круг в среднем за 1:23.192. Впрочем, это всего на 0,05 с быстрее, чем ближайший конкурент по этому показателю – Валттери Боттас на Mercedes. А вот от следующей пары – гонщиков Red Bull – монегаск и финн оторвались уже сравнительно сильно. Средние круги Серхио Переса и Макса Ферстаппена оказались на 0,263 и 0,289 с медленнее, чем у Леклера.

Льюис Хэмилтон по этому показателю оказался и вовсе самым медленным из группы лидеров – действующий чемпион мира уступал гонщику Ferrari без малого секунду с круга. При этом времена двух кругов были аннулированы за нарушение границ трассы – и на этом основании журналисты делают вывод, что британец пока чувствует себя за рулем болида не слишком уверенно.