Гоночный инженер Mercedes рассказал о главной трудности Имолы

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Гран При Эмилии-Романьи, который пройдет в Имоле уже в ближайшие выходные, станет первым этапом 2022 года со спринтерской субботней гонкой. Из-за этого квалификация состоится в пятницу, сразу после тренировки.

Настроить болиды за короткое время будет еще и потому сложно, что пока вообще не все понятно с тем, как работает техника 2022 года, пожаловался главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин.

«Главной проблемой для команд и гонщиков в Имоле станет то, что у них будет только один час на то, чтобы настроить болиды к квалификации, субботней и воскресной гонкам, – заявил Шовлин. – Это, мягко говоря, не просто.

Мы все еще находимся в стадии изучения поведения новых болидов и того, как правильно работать с шинами. И именно поэтому уик-энд в Имоле представляется очень сложным. Если удастся сразу попасть в настройки, то нас ждет неплохой результат. Но если уже на трассе пилот поймет, что ему трудно управлять машиной, то это будет означать полный провал».