Гоночный инженер Хэмилтона не приедет в Мехико и Остин

Гоночный инженер чемпиона мира вынужден был остаться в Великобритании, чтобы пройти медицинские процедуры.

Он не приехал в Мексику и будет отсутствовать в первые выходные ноября на Гран При США. В Mercedes надеются, что Боно, как Питера зовут в команде, вернется через три недели в Бразилии.

В его отсутствие обязанности гоночного инженера Хэмилтона будет выполнять Маркус Дадли, который является помощником Боннингтона. Обязанности самого Дадли в Мехико возложены на Дона Рифшталя, который обычно работает по ходу уик-эндов на базе в Брэкли, помогая гоночной команде.

Боннингтон работал с Льюисом в Mercedes с момента перехода гонщика в команду в 2013 году. Хэмилтон выиграл за это время четыре чемпионских титула, а в Мехико может добавить к ним еще один, если наберет на 14 очков больше, чем Валттери Боттас.