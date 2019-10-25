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Формула 1 / Новость

Гоночный инженер Хэмилтона не приедет в Мехико и Остин

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Гоночный инженер Хэмилтона не приедет в Мехико и Остин
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
25 окт. 2019 г., 11:17

Питер Боннингтон не сможет помочь своему пилоту на двух ближайших этапах Формулы 1.

Гоночный инженер чемпиона мира вынужден был остаться в Великобритании, чтобы пройти медицинские процедуры. 

Он не приехал в Мексику и будет отсутствовать в первые выходные ноября на Гран При США. В Mercedes надеются, что Боно, как Питера зовут в команде, вернется через три недели в Бразилии. 

В его отсутствие обязанности гоночного инженера Хэмилтона будет выполнять Маркус Дадли, который является помощником Боннингтона. Обязанности самого Дадли в Мехико возложены на Дона Рифшталя, который обычно работает по ходу уик-эндов на базе в Брэкли, помогая гоночной команде. 

Боннингтон работал с Льюисом в Mercedes с момента перехода гонщика в команду в 2013 году. Хэмилтон выиграл за это время четыре чемпионских титула, а в Мехико может добавить к ним еще один, если наберет на 14 очков больше, чем Валттери Боттас.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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