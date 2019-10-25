Гоночный инженер Хэмилтона не приедет в Мехико и Остин
Питер Боннингтон не сможет помочь своему пилоту на двух ближайших этапах Формулы 1.
Гоночный инженер чемпиона мира вынужден был остаться в Великобритании, чтобы пройти медицинские процедуры.
Он не приехал в Мексику и будет отсутствовать в первые выходные ноября на Гран При США. В Mercedes надеются, что Боно, как Питера зовут в команде, вернется через три недели в Бразилии.
В его отсутствие обязанности гоночного инженера Хэмилтона будет выполнять Маркус Дадли, который является помощником Боннингтона. Обязанности самого Дадли в Мехико возложены на Дона Рифшталя, который обычно работает по ходу уик-эндов на базе в Брэкли, помогая гоночной команде.
Боннингтон работал с Льюисом в Mercedes с момента перехода гонщика в команду в 2013 году. Хэмилтон выиграл за это время четыре чемпионских титула, а в Мехико может добавить к ним еще один, если наберет на 14 очков больше, чем Валттери Боттас.
Читайте также:
Предыдущая новость
«У нас отобрали очки? Надо их вернуть». Пилоты Renault о дисквалификации
Следующая новость
Боттас о невероятном старте в Японии: Мне помогла ошибка Феттеля
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Скотт Митчелл
Гоночный инженер Хэмилтона не приедет в Мехико и Остин
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта