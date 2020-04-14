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Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем

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Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем
Автор:
, Ответственный редактор
14 апр. 2020 г., 01:05

Марио Изола вошел в состав бригады, которая выезжает на вызовы для помощи заболевшим коронавирусом в Италии

Италия остается одним из главных очагов коронавируса в Европе. Только в северной провинции Ломбардия, столицей которой является Милан, умерло больше семи тысяч человек. 

В такой ситуации на помощь медикам были направлены отряды добровольцев, имеющих соответствующую подготовку. В один из таких отрядов вошел 50-летний Марио Изола, который более всего известен поклонникам гонок как глава Pirelli Motorsport.

Он еще в 18-летнем возрасте прошел обучение на парамедика. Теперь Изола решил помогать другим на постоянной основе вместо того, чтобы сидеть дома на карантине.  

«Любой парамедик знает про риск, – рассказал Изола британскому таблоиду Sun. – Может попасться агрессивный больной, может что-то произойти на дороге, когда мы спешим на вызов. 

Несколько лет назад наша скорая попала в аварию, водитель другой машины погиб. И теперь, когда когда раздается сигнал выезда, ты особенно ясно понимаешь всю опасность. Но делаешь свою работу, потому что должен.

Мы долго беседовали с моей подругой, которая была против. Но сейчас каждый выход из дома – это риск. Думаю, это поняли уже во многих странах».

Смена Изолы каждый день начинается в семь вечера и продолжается до пяти утра. Он рассказал: «Я общаюсь со многими коллегами [по медицинской службе], у нас общий чат, где мы делимся мнениями. И каждый говорит, что едва ли не главная сложность лежит в психологической плоскости. 

Дело в том, что теперь мы не можем взять родных пациента и захватить с собой в больницу. Обычно всегда едет кто-то из членов семьи, поддержка которых очень важна. Но сейчас во избежание лишних контактов это запрещено. 

Иногда мы забираем кого-то в очень серьезном состоянии, но вынуждены отказывать родным. Они понимают, что, возможно, видят человека в последний раз. Мы каждый раз объясняем процедуру, но это все равно очень тяжело».

 

Кроме того, еще в 2004 году в рамках своей работы в Pirelli Марио запустил благотворительную программу, которая помогала готовить водителей «скорых» – это позволило обучить около 7000 человек. Сейчас программа стала еще более актуальной.

«Каждый старается отыскать дополнительные деньги для помощи, – объяснил Марио. – Волонтеры работают бесплатно, но ведь есть еще униформа, материалы. Шины для «скорых», понятное дело, Pirelli передает даром. 

Но нам важно собирать средства, чтобы направить их тем, кто действительно нуждается. Это скорее социальная функция, нежели медицинская. Это могут быть старики или просто люди, у которых под конец месяца заканчиваются деньги. Именно им мы и стараемся помогать, не ограничиваясь нашей собственной программой».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
Автор Александр Кабановский

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