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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Гоночный босс Honda раскритиковал власти Японии за отказ от Ф1

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, Ответственный редактор

Масаши Ямамото уверен, что если его страна справилась с Олимпиадой, то и организация Гран При на «Сузуке» не стала бы неразрешимой задачей

Гоночный босс Honda раскритиковал власти Японии за отказ от Ф1

В нынешнем сезоне Япония должна была принять четыре главных международных гонки – этапы Формулы 1, MotoGP, марафонского чемпионата WEC и мирового ралли. Но в итоге все они были отменены. 

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При этом в августе в стране прошли летние Олимпийские игры – пускай без зрителей и с рядом ограничений, но зато в страну приехали лучшие атлеты со всего мира и сразились между собой. 

Недавно большой босс компании Toyota Акио Тойода назвал отмену всех главных международных гонок «несправедливой».

Эту точку зрения поддержал и генеральный менеджер Honda F1 Масаши Ямамото.

«Лично я, будучи участником гоночных соревнований, очень рад, что президент Тойода заговорил об этом, – сказал он агентству AS-Web. – Получается, Олимпиаду мы провести можем, а гонки – нет. Мне кажется, об этом сейчас размышляют многие из тех, что связан с гоночным миром. И я также поддерживаю комментарии тех гонщиков, которые заявляют, что они тоже атлеты».

Он добавил: «Безусловно, Олимпиада является вершиной мирового спорта. Но в ее дисциплинах далеко не все являются профессионалами. В гонках же – неважно, на двух или четырех колесах – для каждого это профессия. Авто- и мотогонщики связаны профессиональными контрактами».

Говоря о пандемийной опасности, Ямамото отметил, что в Формуле 1 давно нашли метод свести угрозы к минимуму: «У Ф1 есть собственные очень строгие правила. Они дают различные возможности для проведения соревнований. И мне кажется, что японским властям стоило воспользоваться этим преимуществом и провести национальный Гран При».

В сезоне-2021 пришлось также отменить этапы в Австралии, Китае, Канаде и Сингапуре. При этом в самой Японии весь год проходят гонки местных серий, причем со зрителями на трибунах.

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