Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull

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Компания Honda покинула Ф1 в конце прошлого года, по сути передав смою моторостроительную программу бывшим партнерам из Red Bull.

Я переходной фазе японцы еще будут самостоятельно производить двигатели на своей базе в Сакуре, а затем сохранит лишь консультативные функции. При этом многие сотрудники компании перешли в новый проект Red Bull.

На этой неделе босс Honda F1 Масаши Ямамото также покинул прежнее место работы и сейчас готовится к сотрудничеству с «Быками» уже в ином формате.

Рассказывая о своих планах в эксклюзивном интервью японской редакции Motorsport.com, Ямамото отметил: «Мы основали новую компанию, так как хотели порадовать людей. А если мы сможем побеждать в Ф1, они будут очень довольны.

От имени этой компании мы подписали контракт с Red Bull Powertrains. По просьбе Кристиана Хорнера и Хельмута Марко из Red Bull я как представитель компании буду помогать им.

Это контракт между двумя юридическими лицами, потому я не могу раскрывать детали. Но в рамках Red Bull Powertrains я собираюсь вести работу, которая будет им полезна».

Масаши рассказал, что станет связующим звеном между Red Bull и Honda: «К примеру, сейчас они нацелены лучше узнать японскую культуру работы и корпоративную культуру Honda. И мы поможем им. Это будет своего рода мост между Red Bull и Японией».

Он отметил, что намерен регулярно приезжать на Гран При в предстоящем сезоне и еще раз посетовал, что Honda стоило остаться в Ф1 подольше.