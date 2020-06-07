Гоночное неравенство. История последней женщины в Формуле 1

На этой неделе стало известно, что организаторы женской серии W Series не нашли возможности провести чемпионат 2020 года. Уникальное первенство, выступать в котором разрешено только гонщицам, после единственного сезона встало на паузу.

В прежние времена в гоночном мире не было гендерного разделения, что не мешало лучшим представительницам прекрасного пола заявлять о себе. Раллийные успехи Мишель Мутон, победы Эллен Лор в DTM и Дезире Уолсон в британском чемпионате Формулы 1 явно свидетельствовали: гонки нельзя считать исключительно мужским видом спорта.

Однако в самой Формуле 1, где действительно выступали лучшие из лучших, достижения гонщиц были заметно скромнее. Выступления Марии-Терезы де Филиппис, Лелли Ломбарди, Дивины Галики и той же Уилсон в составе слабых команд не принесли заметных результатов. Пятой – и последней до настоящего времени – женщиной в гонках Гран При стала Джованна Амати в сезоне-1992.

Она родилась в очень богатой семье и провела совершенно безмятежное детство. В 15-летнем возрасте Джованна сказала родителям, что хочет брать уроки игры на фортепиано. А сама вместо этого купила 500-кубовый байк Honda и отправилась на трассу «Валлелунга», чтобы погонять в свое удовольствие. Так продолжалось почти два года. Никто из родных даже не подозревал об обмане.

Джованна Амати за рулем Brabham BT60B, 1992 год Фото: Sutton Images

Шутки кончились в 1978 году, когда Амати было 19. Ее похитили с целью выкупа. Главарь бандитов, француз Жан Ньето, потребовал с родителей девушки колоссальную сумму в 800 миллионов лир (почти 1 миллион долларов). Джованне пришлось провести 74 дня в деревянном сарае, пока карабинеры безуспешно пытались найти преступников.

В итоге Амати-старший, который владел крупнейшей в Риме сетью кинотеатров, заплатил похитителям. Ради этого его супруге, известной актрисе, даже пришлось продать часть своих украшений. Ньето позже все же схватили и приговорили к 18-летнему заключению.

Оказавшись на свободе, Джованна уже не смогла жить как прежде. Одним из ее хороших друзей был гонщик Элио де Анжелис, также происходивший из аристократической семьи. Он посоветовал Амати, если ей так сильно необходим адреналин, начать занятия в гоночной школе. Это было безопаснее, чем носиться на мотоцикле.

Джованна Амати с сотрудниками команды Brabham, 1992 год Фото: Sutton Images

Гонки увлекли итальянку – тем более, что результаты тоже были вполне неплохими. Дебютировав в 1981-м в Формуле Abarth, Амати не раз выигрывала. С 1984 года она перешла в Формулу 3, и хотя итальянский чемпионат в то время был очень сильным, Джованна и там одержала одну победу.

Следующим шагом – благо, с бюджетом у гонщицы проблем не было – стала Формула 3000. За рулем 500-сильной машины в компании будущих пилотов Ф1 стало ясно, что автоспорт все-таки неслучайно считают мужским занятием.

Амати несколько лет выступала в европейском и японском чемпионате Ф3000, но здесь вопрос стоял уже о попадании на старт через квалификационное сито. За пять сезонов Джованне удалось принять участие всего в 14 гонках. Очки спортсменка не заработала ни разу.

Зато на тренировках этапа в Олтон-парке она попала в неприятную аварию с Филом Эндрюсом на скорости 260 км/ч. Позже Эндрюс признавался, что в какую-то секунду приготовился к смерти. Но даже эта история не отбила у Амати желания выходить на старт.

Далеко не все позитивно оценивали ее усилия. Когда Амати приходила к спонсорам, те почти всегда отвечали ей отказом. «Причина проста: никто не хотел ассоциировать свои продукты с женщиной, которая занимается спортом для настоящих мачо с запахом бензина», – вспоминала она в интервью журналу F1 Racing в 1999 году.

Джованна Амати на дебютном Гран При ЮАР Фото: LAT Photographic

Подобное отношение разделяли многие в паддоке. «В «младших» сериях, стоило мне добиться хорошего результата – скажем, попасть на подиум, – мою машину сразу забирали организаторы, чтобы понять, где именно в ней нарушен регламент, – рассказала итальянка. – В Формуле Abarth мне порой приходилось оставаться на трассе до трех часов ночи, так как организаторы отдавали все силы техническим проверкам, стремясь отобрать у меня кубок».

Карьера Джованны совершила резкий поворот в конце 1991 года. Для начала она добилась своего лучшего результата в Ф3000, приехав седьмой на кольце «Бугатти» в Ле-Мане. А затем ей предложила тесты Benetton, одна из сильнейших команд Формулы 1.

Злые языки говорили, что тут не обошлось без внимания к гонщице со стороны Флавио Бриаторе. Это нынешним болельщикам Ф1 Флавио известен как седовласый старец, почти ровесник Берни и обладатель не самых стройных пропорций, готовый подолгу рассказывать интересные байки о гонках. А в начале 90-х, Бриаторе был мужчиной в самом расцвете сил.

Так или иначе, именно Флавио, будучи боссом Benetton, организовал Джованне те тесты. А вскоре помог еще раз: сезон-92 в команде Brabham должен был провести Акихико Накая. Но оказалось, что у японца не все в порядке с Суперлицензией – и его место получила Амати.

Джованна Амати за рулем Brabham BT60B Фото: Sutton Images

Надо признать, вакансия ей досталась далеко не самая интересная. Бывшая команда Берни Экклстоуна, которой теперь владела компания Middlebridge Group Limited, всего за несколько лет съехала из середняков в записные аутсайдеры. Новую машину к старту сезона строить не стали, лишь чуть подновив и перекрасив старую BT60Y.

Денег на моторы Yamaha также не нашлось, и их заменили на совсем никудышные Judd. От тестов перед стартом чемпионата тоже решили отказаться.

Итог оказался закономерным: на дебютном Гран При в Йоханнесбурге Brabham оказалась в числе худших. Лидер команды Эрик ван де Пуле уступил времени поула пять секунд и с трудом занял 26-ю и последнюю позицию на решетке.

Для Джованны четверг, когда проходили сессии ознакомления с трассой, оказался испорчен проблемами с коробкой передач. В пятницу барахлили тормоза, а в субботу пришлось пересесть в запасную машину из-за упавшего давления топлива.

Итальянку минимум трижды разворачивало на трассе, она сбрасывала со своего времени по секунде с каждой новой сессией, но все равно осталась в протоколе квалификации 30-й и последней с отставанием 8,9 секунды. К гонке Амати не допустили.

Найджел Мэнселл, Williams FW14B Renault, проезжает мимо Джованны Амати, Brabham BT60B Judd. Гран При Мексики Фото: Motorsport Images

«Это было просто нечестно, – уверена Джованна. – У Brabham не было ни спонсоров, ни денег. Для меня даже не стали делать собственное сиденье. До первого Гран При мне ни разу не дали возможности посидеть за рулем на тестах. А потом просто отправили на трассу с чистого листа, безо всякой подготовки. Из мотора текла вода, капало масло, у нас не было запчастей».

На еще одной новой для Амати трассе в Мехико она проиграла поулу 8,7 секунды. В Бразилии – 10,9. Команда камнем шла ко дну, ван де Пуле тоже дважды не прошел квалификацию, и дальше принимать участие в этом сомнительном проекте Джованна не захотела.

С четвертого этапа ее место в Brabham занял малоизвестный 32-летний тест-пилот Williams по имени Дэймон Хилл.

Джованна Амати, Brabham Фото: Sutton Images

Вникать в детали этой истории захотелось не всем. Слишком заманчивыми выглядели заголовки про недостаточную скорость единственной гонщицы в пелотоне.

«Пресса раскритиковала меня, – вспоминает Джоанна. – Ни один из журналистов не написал, что мой напарник тоже не попадал на старт гонок. Никому не было интересно, что я управляла худшей машиной с худшим мотором, что у команды не было ни гроша. Когда вместо меня пришел Дэймон, он тоже не мог пробиться на старт».

Справедливости ради стоит отметить, что Хилл все же сумел пройти квалификацию за рулем BT60B. Будущий чемпион мира сделал это два раза за восемь оставшихся в истории Brabham Гран При.

Рассуждая по прошествии времени о том, какой получилась ее попытка покорить Формулу 1, Амати вынуждена была признать, что гоночный мир не слишком гостеприимен к женщинам.

«Если бы у меня появился еще один шанс выступать там, я бы отказалась, – уверена она. – В Формуле 1 каждый мнит себя мачо: журналисты, гонщики, сотрудники команд. В «Кьялами» никто не поприветствовал меня – за исключением Сенны, который подошел, поздравил и сказал, что рад моему появлению в Формуле 1.

Я чувствовала скверное отношение к себе, особенно со стороны медиа. И некоторые вещи, которые приходилось читать, очень задевали меня».

Джованна еще долго и небезуспешно выступала в гонках: в Суперкубке Porsche, где выиграла женский зачет, серии Ferrari Challenge и марафонских соревнованиях. Она завершила карьеру в самом конце XX века, однако в своих интервью неизменно холодно отзывалась об Ф1.

Повторить путь Джованны и ее предшественниц за прошедшие с той истории 28 лет никто из женщин так и не смог. Или не отважился. Уже в наши дни – в сезонах 2014 и 2015 годов – участие в четырех Гран При приняла Сьюзи Вольф. Формально пятничные тренировки супруги босса Mercedes тоже считаются выступлениями в Формуле 1 – пусть даже на счету Вольф нет ни одной попытки квалифицироваться.