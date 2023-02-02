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Формула 1 Статистика

Гоночная статистика: рекорды Михаэля Шумахера, которые до сих пор никто не превзошел

Кажется, Льюис Хэмилтон за последние годы перекрыл все достижения, установленные легендарным немцем. Но при внимательном изучении оказывается, что это не так

Александр Кабановский
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Гоночная статистика: рекорды Михаэля Шумахера, которые до сих пор никто не превзошел
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Имя Михаэля Шумахера стало символом скорости – за рулем Ferrari немец несколько сезонов подряд доминировал на трассах Ф1 в самом начале XXI века. В тот момент казалось, что его достижения еще много десятилетий будут недостижимы для других пилотов. 

Но в 2014-м в Формуле 1 началась турбоэра – и оказалось, что мотор Mercedes настолько лучше остальных, что соперники просто не в силах угнаться за пилотами команды из Брэкли. А когда после трех сезонов завершил карьеру Нико Росберг, результаты Льюиса Хэмилтона резко устремились вверх. 

Учитывая рост числа гонок в календаре, британец смог опередить Шумахера по числу побед, подиумов, поулов и других статистически важных показателей. 

Однако остались рекорды, которыми по-прежнему владеет Шумахер. Мы вспомнили самые важные из них.

Количество титулов

Начнем с самого очевидного. Михаэль дважды выиграл чемпионат в составе Benetton (1994-95), а затем стал сильнейшим еще пять раз подряд в составе Ferrari (2000-04).

Льюис повторил этот результат в 2020-м, а еще годом позже был в одном круге от восьмого титула – но пропустил Макса Ферстаппена на свежих шинах в довольно скандальных обстоятельствах.

Сезоны подряд с победами в Гран При

Еще одна похожая история. Если не считать шести гонок в дебютном чемпионате-1991, Шумахер хоть раз выигрывал в каждом сезоне с 1992 по 2006 годы. У Льюиса тоже 15 победных лет подряд – с 2007 по 2021. Он повторил рекорд, но не смог отобрать его из-за слабой формы Mercedes в минувшем чемпионате. 

Льюис Хэмилтон, McLaren, Михаэль Шумахер, Mercedes GP. 2011 год

Льюис Хэмилтон, McLaren, Михаэль Шумахер, Mercedes GP. 2011 год

Фото: Sutton Images

Подиумы во всех гонках сезона

А вот тут у немецкого пилота единоличное лидерство. В чемпионате-2002 он добился результата, которого не было даже у самых великих – ни до, ни после.

В 17 Гран При Михаэль одержал 11 побед, пять раз финишировал вторым и однажды – третьим. Таким образом, без него не обошлась ни одна церемония награждения после финиша. 

Джим Кларк в 1963 году поднимался на подиум девять раз из десяти возможных, а Хэмилтон с Себастьяном Феттелем добились результата 15/17 – в 2015-м и 2011-м соответственно.

Количество лучших кругов в гонках (всего / за сезон)

Даже в те дни, когда за это не начисляли бонусный балл, Шумахер регулярно проезжал круг в гонке быстрее всех. В 2004 году это удалось пилоту в десяти Гран При. Кими Райкконен дважды (в 2005-м и 2008-м) доходил до этой же отметки, но так и не перекрыл рекорд. 

Кроме того, за всю карьеру у Михаэля 77 лучших кругов, тогда как у Хэмилтона – пока 61. К слову, у всех пилотов сезона-2023, за исключением Льюиса – суммарно 79.

Победный финиш Михаэля Шумахера, Ferrari, на Гран При Японии 2002 года

Победный финиш Михаэля Шумахера, Ferrari, на Гран При Японии 2002 года

Фото: Shell Motorsport

Количество побед в одном Гран При

Шумахер выигрывал во французском Маньи-Куре в общей сложности восемь раз. Сохранить это достижение гонщику будет непросто: Хэмилтон уже одержал по восемь побед в Венгрии и Великобритании.  

Количество гонок до конца сезона на момент завоевания титула

В чемпионате-2022, который прошел при подавляющем преимуществе Макса Ферстаппена, голландец гарантировал себе звание сильнейшего на «Сузуке» (при довольно спорных обстоятельствах). После этого в календаре оставались еще четыре гонки. 

За 30 лет до этого Найджел Мэнселл завоевал титул в августе – за пять этапов до конца сезона. 

Михаэль в 2002-м стал чемпионом уже в середине июля, когда участникам чемпионата предстояло провести еще шесть Гран При. 

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