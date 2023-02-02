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Имя Михаэля Шумахера стало символом скорости – за рулем Ferrari немец несколько сезонов подряд доминировал на трассах Ф1 в самом начале XXI века. В тот момент казалось, что его достижения еще много десятилетий будут недостижимы для других пилотов.

Но в 2014-м в Формуле 1 началась турбоэра – и оказалось, что мотор Mercedes настолько лучше остальных, что соперники просто не в силах угнаться за пилотами команды из Брэкли. А когда после трех сезонов завершил карьеру Нико Росберг, результаты Льюиса Хэмилтона резко устремились вверх.

Учитывая рост числа гонок в календаре, британец смог опередить Шумахера по числу побед, подиумов, поулов и других статистически важных показателей.

Однако остались рекорды, которыми по-прежнему владеет Шумахер. Мы вспомнили самые важные из них.

Количество титулов

Начнем с самого очевидного. Михаэль дважды выиграл чемпионат в составе Benetton (1994-95), а затем стал сильнейшим еще пять раз подряд в составе Ferrari (2000-04).

Льюис повторил этот результат в 2020-м, а еще годом позже был в одном круге от восьмого титула – но пропустил Макса Ферстаппена на свежих шинах в довольно скандальных обстоятельствах.

Сезоны подряд с победами в Гран При

Еще одна похожая история. Если не считать шести гонок в дебютном чемпионате-1991, Шумахер хоть раз выигрывал в каждом сезоне с 1992 по 2006 годы. У Льюиса тоже 15 победных лет подряд – с 2007 по 2021. Он повторил рекорд, но не смог отобрать его из-за слабой формы Mercedes в минувшем чемпионате.

Льюис Хэмилтон, McLaren, Михаэль Шумахер, Mercedes GP. 2011 год Фото: Sutton Images

Подиумы во всех гонках сезона

А вот тут у немецкого пилота единоличное лидерство. В чемпионате-2002 он добился результата, которого не было даже у самых великих – ни до, ни после.

В 17 Гран При Михаэль одержал 11 побед, пять раз финишировал вторым и однажды – третьим. Таким образом, без него не обошлась ни одна церемония награждения после финиша.

Джим Кларк в 1963 году поднимался на подиум девять раз из десяти возможных, а Хэмилтон с Себастьяном Феттелем добились результата 15/17 – в 2015-м и 2011-м соответственно.

Количество лучших кругов в гонках (всего / за сезон)

Даже в те дни, когда за это не начисляли бонусный балл, Шумахер регулярно проезжал круг в гонке быстрее всех. В 2004 году это удалось пилоту в десяти Гран При. Кими Райкконен дважды (в 2005-м и 2008-м) доходил до этой же отметки, но так и не перекрыл рекорд.

Кроме того, за всю карьеру у Михаэля 77 лучших кругов, тогда как у Хэмилтона – пока 61. К слову, у всех пилотов сезона-2023, за исключением Льюиса – суммарно 79.

Победный финиш Михаэля Шумахера, Ferrari, на Гран При Японии 2002 года Фото: Shell Motorsport

Количество побед в одном Гран При

Шумахер выигрывал во французском Маньи-Куре в общей сложности восемь раз. Сохранить это достижение гонщику будет непросто: Хэмилтон уже одержал по восемь побед в Венгрии и Великобритании.

Количество гонок до конца сезона на момент завоевания титула

В чемпионате-2022, который прошел при подавляющем преимуществе Макса Ферстаппена, голландец гарантировал себе звание сильнейшего на «Сузуке» (при довольно спорных обстоятельствах). После этого в календаре оставались еще четыре гонки.

За 30 лет до этого Найджел Мэнселл завоевал титул в августе – за пять этапов до конца сезона.

Михаэль в 2002-м стал чемпионом уже в середине июля, когда участникам чемпионата предстояло провести еще шесть Гран При.