Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Кажется, что победить в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов прямо сейчас невозможно ни при каком раскладе. Но не все здесь так просто, как выглядит на первый взгляд…
Любой, кто хотя бы в минимальной степени знаком с математикой, подтвердит – рассуждать о титулах можно только после середины чемпионата. Пока в розыгрыше остается больше очков, чем уже распределено между гонщиками и командами, никаких гарантий ни для кого быть не может.
И тем не менее, уже в ближайшее воскресенье во Флориде мы можем узнать победителей чемпионата 2023 года – именно так, во всяком случае, утверждает гоночная статистика.
Дело в том, что Red Bull уже стала сильнейшей в четырех первых Гран При со старта чемпионата. А в истории Ф1 еще не было ни одного случая, чтобы пять побед подряд в начале сезона доставались команде, которая в итоге не забирала бы оба титула.
Так что если Макс Ферстаппен или Серхио Перес поднимутся в ближайшее воскресенье на вершину подиума, у RBR статистически просто не останется возможности проиграть.
Прежде этим путем уже прошли McLaren (1988), Williams (1992 и 1996), Ferrari (2004) и Mercedes (2014 и 2019).
Четырех выигранных Гран При, между тем, может не хватить для двух титулов: Михаэль Шумахер именно так начал сезон-94, но его команда Benetton умудрилась даже после этого уступить Кубок конструкторов соперникам из Williams.
Отметим, что рекорд по количеству побед подряд со старта чемпионата в Ф1 принадлежит McLaren – 11 гонок в памятном сезоне 1988 года, когда Айртон Сенна и Ален Прост за рулем красно-белых машин громили соперников.
В новейшей истории Mercedes выиграла восемь раз подряд в начале чемпионата-2019.
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