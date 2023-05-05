Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами

Любой, кто хотя бы в минимальной степени знаком с математикой, подтвердит – рассуждать о титулах можно только после середины чемпионата. Пока в розыгрыше остается больше очков, чем уже распределено между гонщиками и командами, никаких гарантий ни для кого быть не может.

И тем не менее, уже в ближайшее воскресенье во Флориде мы можем узнать победителей чемпионата 2023 года – именно так, во всяком случае, утверждает гоночная статистика.

Дело в том, что Red Bull уже стала сильнейшей в четырех первых Гран При со старта чемпионата. А в истории Ф1 еще не было ни одного случая, чтобы пять побед подряд в начале сезона доставались команде, которая в итоге не забирала бы оба титула.

Так что если Макс Ферстаппен или Серхио Перес поднимутся в ближайшее воскресенье на вершину подиума, у RBR статистически просто не останется возможности проиграть.

Прежде этим путем уже прошли McLaren (1988), Williams (1992 и 1996), Ferrari (2004) и Mercedes (2014 и 2019).

Четырех выигранных Гран При, между тем, может не хватить для двух титулов: Михаэль Шумахер именно так начал сезон-94, но его команда Benetton умудрилась даже после этого уступить Кубок конструкторов соперникам из Williams.

Отметим, что рекорд по количеству побед подряд со старта чемпионата в Ф1 принадлежит McLaren – 11 гонок в памятном сезоне 1988 года, когда Айртон Сенна и Ален Прост за рулем красно-белых машин громили соперников.

В новейшей истории Mercedes выиграла восемь раз подряд в начале чемпионата-2019.