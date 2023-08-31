Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул?
Имя чемпиона мира 2023 года известно болельщикам уже много месяцев. Но на каком этапе Макс Ферстаппен получит возможность официально стать трехкратным. Привлечем на помощь математический анализ
11 побед одного пилота в 13 Гран При недвусмысленно дают понять, что никакой интриги в этом году Формула 1 обеспечить не может – как тут не вспомнить невероятный 2021-й или тот же 2008-й, о котором сейчас много говорят из-за надвигающегося судебного разбирательства по инициативе Фелипе Массы.
В нынешнем же чемпионате, если говорить о титуле, интерес представляет разве что вопрос, как быстро Макс Ферстаппен сможет его официально оформить.
Ответить на этот вопрос поможет несложная математика. Сейчас голландец оторвался от своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 138 очков, тогда как в розыгрыше остаются еще 258.
Давайте рассмотрим два сценария. Первый назовем максимально позитивный для Ферстаппена: он выигрывает все оставшиеся гонки, включая спринты (сейчас это вовсе не выглядит фантастикой), а Перес больше не зарабатывает за сезон ни одного очка, при этом все остальные тоже не опережают мексиканца.
Второй сценарий можно считать условно-реалистичным: Макс и в этом случае забирает все победы и лучшие круги, но Серхио каждый раз оказывается вторым. Вот что получится в итоге:
|Этап
|Отрыв Макса,
позитивный сценарий
|Отрыв Макса,
реалистичный сценарий
|Очков в розыгрыше
|перед Италией
|138
|138
|258
|Италия
|164
|146
|232
|Сингапур
|190
|154
|206
|Япония
|216
|162
|180
|Катар (спринт)
|224
|163
|172
|Катар
|250
|171
|146
|США (спринт)
|258
|172
|138
|США
|284
|180
|112
|Мексика
|310
|188
|86
|Бразилия (спр.)
|318
|189
|60
|Бразилия
|344
|197
|52
|Лас-Вегас
|370
|205
|26
|Абу-Даби
|396
|213
|0
Как легко увидеть, самым ранним сроком коронации голландца может стать уже этап на «Сузуке» в конце сентября – к слову, год назад Макс именно там гарантировал себе второй титул, пусть это и сопровождалось памятным конфузом с правилами начисления очков.
Правда, в 2022-м после Японии участникам Ф1 оставалось провести еще четыре этапа, тогда как сейчас – шесть, в том числе три со спринтами.
Но даже если соперники не будут расступаться перед Ферстаппеном, ждать победы в чемпионата ему придется немногим дольше – продолжив выигрывать, пилот Red Bull станет трехкратным уже в октябре в Катаре, вне зависимости от любых других результатов.
Попутно они с Red Bull основательно перепишут книгу рекордов Ф1. Впрочем, перекрыть все статистические достижения Максу в нынешнем сезоне не удастся при всем желании. В 2002-м Михаэль Шумахер выиграл титул уже в конце июля. И этот рекорд, хочется верить, продержится еще какое-то время.
Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию
Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию
Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей
Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей
Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов
Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов Что мировые СМИ написали о Гран При Нидерландов
Самое важное:
Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию
Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию Перес назвал пятницу в Монце «лучшей за долгое время», хотя попал в аварию
Технический брифинг: Alpine доработала машину шерстяными нитками
Технический брифинг: Alpine доработала машину шерстяными нитками Технический брифинг: Alpine доработала машину шерстяными нитками
«Если так, он ничего не понимает». Хорнер начал новый спор с Вольфом
«Если так, он ничего не понимает». Хорнер начал новый спор с Вольфом «Если так, он ничего не понимает». Хорнер начал новый спор с Вольфом
Сайнс возглавил протокол второй тренировки в Монце после аварии Переса
Сайнс возглавил протокол второй тренировки в Монце после аварии Переса Сайнс возглавил протокол второй тренировки в Монце после аварии Переса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.