Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул?

11 побед одного пилота в 13 Гран При недвусмысленно дают понять, что никакой интриги в этом году Формула 1 обеспечить не может – как тут не вспомнить невероятный 2021-й или тот же 2008-й, о котором сейчас много говорят из-за надвигающегося судебного разбирательства по инициативе Фелипе Массы.

В нынешнем же чемпионате, если говорить о титуле, интерес представляет разве что вопрос, как быстро Макс Ферстаппен сможет его официально оформить.

Ответить на этот вопрос поможет несложная математика. Сейчас голландец оторвался от своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 138 очков, тогда как в розыгрыше остаются еще 258.

Давайте рассмотрим два сценария. Первый назовем максимально позитивный для Ферстаппена: он выигрывает все оставшиеся гонки, включая спринты (сейчас это вовсе не выглядит фантастикой), а Перес больше не зарабатывает за сезон ни одного очка, при этом все остальные тоже не опережают мексиканца.

Второй сценарий можно считать условно-реалистичным: Макс и в этом случае забирает все победы и лучшие круги, но Серхио каждый раз оказывается вторым. Вот что получится в итоге:

Этап Отрыв Макса,

позитивный сценарий Отрыв Макса,

реалистичный сценарий Очков в розыгрыше перед Италией 138 138 258 Италия 164 146 232 Сингапур 190 154 206 Япония 216 162 180 Катар (спринт) 224 163 172 Катар 250 171 146 США (спринт) 258 172 138 США 284 180 112 Мексика 310 188 86 Бразилия (спр.) 318 189 60 Бразилия 344 197 52 Лас-Вегас 370 205 26 Абу-Даби 396 213 0

Как легко увидеть, самым ранним сроком коронации голландца может стать уже этап на «Сузуке» в конце сентября – к слову, год назад Макс именно там гарантировал себе второй титул, пусть это и сопровождалось памятным конфузом с правилами начисления очков.

Правда, в 2022-м после Японии участникам Ф1 оставалось провести еще четыре этапа, тогда как сейчас – шесть, в том числе три со спринтами.

Но даже если соперники не будут расступаться перед Ферстаппеном, ждать победы в чемпионата ему придется немногим дольше – продолжив выигрывать, пилот Red Bull станет трехкратным уже в октябре в Катаре, вне зависимости от любых других результатов.

Попутно они с Red Bull основательно перепишут книгу рекордов Ф1. Впрочем, перекрыть все статистические достижения Максу в нынешнем сезоне не удастся при всем желании. В 2002-м Михаэль Шумахер выиграл титул уже в конце июля. И этот рекорд, хочется верить, продержится еще какое-то время.