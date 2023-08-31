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Формула 1 Статистика

Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул?

Имя чемпиона мира 2023 года известно болельщикам уже много месяцев. Но на каком этапе Макс Ферстаппен получит возможность официально стать трехкратным. Привлечем на помощь математический анализ

Алтай Гек
Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

11 побед одного пилота в 13 Гран При недвусмысленно дают понять, что никакой интриги в этом году Формула 1 обеспечить не может – как тут не вспомнить невероятный 2021-й или тот же 2008-й, о котором сейчас много говорят из-за надвигающегося судебного разбирательства по инициативе Фелипе Массы. 

В нынешнем же чемпионате, если говорить о титуле, интерес представляет разве что вопрос, как быстро Макс Ферстаппен сможет его официально оформить. 

Ответить на этот вопрос поможет несложная математика. Сейчас голландец оторвался от своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 138 очков, тогда как в розыгрыше остаются еще 258. 

Давайте рассмотрим два сценария. Первый назовем максимально позитивный для Ферстаппена: он выигрывает все оставшиеся гонки, включая спринты (сейчас это вовсе не выглядит фантастикой), а Перес больше не зарабатывает за сезон ни одного очка, при этом все остальные тоже не опережают мексиканца.

Второй сценарий можно считать условно-реалистичным: Макс и в этом случае забирает все победы и лучшие круги, но Серхио каждый раз оказывается вторым. Вот что получится в итоге: 

Этап Отрыв Макса,
позитивный сценарий		 Отрыв Макса,
реалистичный сценарий		 Очков в розыгрыше
перед Италией 138 138 258
Italy Италия 164 146 232
Singapore Сингапур 190 154 206
Japan Япония 216 162 180
Qatar Катар (спринт) 224 163 172
Qatar Катар 250 171 146
United States США (спринт) 258 172 138
United States США 284 180 112
Mexico Мексика 310 188 86
Brazil Бразилия (спр.) 318 189 60
Brazil Бразилия 344 197 52
United States Лас-Вегас 370 205 26
United Arab Emirates Абу-Даби 396 213 0

Как легко увидеть, самым ранним сроком коронации голландца может стать уже этап на «Сузуке» в конце сентября – к слову, год назад Макс именно там гарантировал себе второй титул, пусть это и сопровождалось памятным конфузом с правилами начисления очков. 

Правда, в 2022-м после Японии участникам Ф1 оставалось провести еще четыре этапа, тогда как сейчас – шесть, в том числе три со спринтами.

Но даже если соперники не будут расступаться перед Ферстаппеном, ждать победы в чемпионата ему придется немногим дольше – продолжив выигрывать, пилот Red Bull станет трехкратным уже в октябре в Катаре, вне зависимости от любых других результатов. 

Попутно они с Red Bull основательно перепишут книгу рекордов Ф1. Впрочем, перекрыть все статистические достижения Максу в нынешнем сезоне не удастся при всем желании. В 2002-м Михаэль Шумахер выиграл титул уже в конце июля. И этот рекорд, хочется верить, продержится еще какое-то время. 

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