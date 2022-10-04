Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Японии
В предстоящее воскресенье Максу можно будет не оглядываться на соперником – завоевать титул он сможет лишь за счет собственного результата
Макс не сумет использовать первый «матч-поинт» в Сингапуре, где финишировал лишь на седьмой позиции. Его соперники, напротив, не теряли времени даром – победа Серхио Переса и второе место Шарля Леклера дали им возможность сократить отставание и отложить коронацию Ферстаппена как минимум на неделю.
Но теперь голландец оказался в совершенно иной ситуации. Прежде его собственный результат ничего не гарантировал. Теперь же победа с лучшим кругом принесет Максу титул вне зависимости от любых других факторов (если, конечно, участники гонки проедут 75% дистанции и получат полные очки).
Действительно, ближайший из соперников – Леклер – отстает сейчас на 104 очка. Если Ферстаппен заработает на «Сузуке» еще 26, монегаску останется в лучшем случае 18. Разница вырастет до 112 баллов – а на четырех оставшихся этапах сезона можно в лучшем случае (с учетом бразильского спринта) собрать именно столько. Так как преимущество по победам голландец себе уже гарантировал, равенство очков делает его чемпионом.
Если же добыть победу с бонусом у лидера Red Bull не получится, придется учитывать и результаты преследователей.
Итак, вот что дает гоночная математика:
Условия чемпионства Ферстаппена в Японии
|Макс завоюет титул, если…
|При этом Леклер…
|При этом Перес…
|одержит победу с лучшим кругом
|никак не сможет помешать
|никак не сможет помешать
|одержит победу без лучшего круга
|финиширует 3-м или ниже
|никак не сможет помешать
|финиширует 2-м с лучшим кругом
|финиширует 5-м или ниже
|финиширует 4-м или ниже
|финиширует 2-м без лучшего круга
|финиширует 5-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 4-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 3-м с лучшим кругом
|финиширует 6-м или ниже
|финиширует 5-м или ниже
|финиширует 3-м без лучшего круга
|финиширует 7-м или ниже
|финиширует 6-м или ниже
|финиширует 4-м с лучшим кругом
|финиширует 8-м или ниже
|финиширует 7-м или ниже
|финиширует 4-м без лучшего круга
|финиширует 8-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 7-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 5-м с лучшим кругом
|финиширует 9-м или ниже
|финиширует 8-м или ниже
|финиширует 5-м без лучшего круга
|финиширует 9-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 8-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 6-м с лучшим кругом
|финиширует 10-м или ниже
|финиширует 9-м или ниже
|финиширует 6-м без лучшего круга
|не заработает очков
|финиширует 9-м без лучшего круга или ниже
Если Макс не заработает хотя бы восемь очков за шестое место, Леклер в любом случае сохранит математический шанс на титул. То есть повторение Сингапура голландца не устраивает ни в коем случае.
Условия продолжения борьбы для Шарля и Серхио представляют собой еще две столь же масштабные таблицы, поэтому позволим себе сформулировать их более кратко: чтобы сохранить шансы на титул, Леклер может уступить Ферстаппену самое большее семь очков, а Перес – пять.
Джордж Расселл после финиша на «Марине-Бэй» за пределами десятки больше не претендует на чемпионство даже теоретически.
Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Японии.
Если предстоящий Гран При не назовет чемпиона мира, борьба перенесется в американский Остин и продолжится 21-23 октября.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре
Босс Williams назвал Шумахера претендентом на место Латифи
Самое важное:
Вольф решил замолчать по поводу нарушений Red Bull
Глава Mercedes призвал дождаться решения FIA
Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda
На трассе «Сузука» Макс Ферстаппен может досрочно выиграть свой второй чемпионский титул
Алонсо: Если б Alpine не ломалась, я бы сражался с Mercedes
Испанский гонщик насчитал 60 очков, которые он потерял по вине ненадежного болида
Хэмилтон запросил у Вольфа пятилетний контракт
В Mercedes согласились оставить семикратного чемпиона на такой срок