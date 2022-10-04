Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Японии

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Макс не сумет использовать первый «матч-поинт» в Сингапуре, где финишировал лишь на седьмой позиции. Его соперники, напротив, не теряли времени даром – победа Серхио Переса и второе место Шарля Леклера дали им возможность сократить отставание и отложить коронацию Ферстаппена как минимум на неделю.

Но теперь голландец оказался в совершенно иной ситуации. Прежде его собственный результат ничего не гарантировал. Теперь же победа с лучшим кругом принесет Максу титул вне зависимости от любых других факторов (если, конечно, участники гонки проедут 75% дистанции и получат полные очки).

Действительно, ближайший из соперников – Леклер – отстает сейчас на 104 очка. Если Ферстаппен заработает на «Сузуке» еще 26, монегаску останется в лучшем случае 18. Разница вырастет до 112 баллов – а на четырех оставшихся этапах сезона можно в лучшем случае (с учетом бразильского спринта) собрать именно столько. Так как преимущество по победам голландец себе уже гарантировал, равенство очков делает его чемпионом.

Если же добыть победу с бонусом у лидера Red Bull не получится, придется учитывать и результаты преследователей.

Итак, вот что дает гоночная математика:

Условия чемпионства Ферстаппена в Японии

Макс завоюет титул, если… При этом Леклер… При этом Перес… одержит победу с лучшим кругом никак не сможет помешать никак не сможет помешать одержит победу без лучшего круга финиширует 3-м или ниже никак не сможет помешать финиширует 2-м с лучшим кругом финиширует 5-м или ниже финиширует 4-м или ниже финиширует 2-м без лучшего круга финиширует 5-м без лучшего круга или ниже финиширует 4-м без лучшего круга или ниже финиширует 3-м с лучшим кругом финиширует 6-м или ниже финиширует 5-м или ниже финиширует 3-м без лучшего круга финиширует 7-м или ниже финиширует 6-м или ниже финиширует 4-м с лучшим кругом финиширует 8-м или ниже финиширует 7-м или ниже финиширует 4-м без лучшего круга финиширует 8-м без лучшего круга или ниже финиширует 7-м без лучшего круга или ниже финиширует 5-м с лучшим кругом финиширует 9-м или ниже финиширует 8-м или ниже финиширует 5-м без лучшего круга финиширует 9-м без лучшего круга или ниже финиширует 8-м без лучшего круга или ниже финиширует 6-м с лучшим кругом финиширует 10-м или ниже финиширует 9-м или ниже финиширует 6-м без лучшего круга не заработает очков финиширует 9-м без лучшего круга или ниже

Если Макс не заработает хотя бы восемь очков за шестое место, Леклер в любом случае сохранит математический шанс на титул. То есть повторение Сингапура голландца не устраивает ни в коем случае.

Условия продолжения борьбы для Шарля и Серхио представляют собой еще две столь же масштабные таблицы, поэтому позволим себе сформулировать их более кратко: чтобы сохранить шансы на титул, Леклер может уступить Ферстаппену самое большее семь очков, а Перес – пять.

Джордж Расселл после финиша на «Марине-Бэй» за пределами десятки больше не претендует на чемпионство даже теоретически.

Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Японии.

Если предстоящий Гран При не назовет чемпиона мира, борьба перенесется в американский Остин и продолжится 21-23 октября.

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