Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

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В том, кто именно выиграет в 2022 году свой второй титул, сомнений нет примерно с Гран При Венгрии. Если начало весны обещало невероятную дуэль Ferrari и Red Bull, то в дальнейшем чаша весов начала медленно, но неумолимо склоняться в сторону «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена.

Три победы в трех гонках после августовских каникул окончательно сняли все вопросы. И уже в начале октября на городской трассе «Яс-Марина» голландец может математически обеспечить себе звание сильнейшего.

Сейчас он лидирует в чемпионате пилотов с перевесом в 116 очков, на пяти финальных этапах после Сингапура можно заработать еще (25+1)*5 = 130. Не будем забывать и про спринт в Сан-Паулу – это еще 8 баллов.

Так как выигранных гонок у Ферстаппена уже точно больше, чем у любого из соперников, голландца устраивает равенство по очкам. А значит, для завоевания титула нужно отыграть у Шарля Леклера по итогам предстоящей гонки 22 балла. Таким образом, Макса устраивает только победа.

Итак, что что дает гоночная математика:

Условия чемпионства Ферстаппена в Сингапуре

Макс завоюет титул, если… При этом Леклер… Одержит победу с лучшим кругом финиширует 8-м или ниже Одержит победу без лучшего круга финиширует 9-м или ниже

Успех лидера Red Bull в Сингапуре выглядит вполне реальным, но для титула одного этого мало. Леклеру достаточно заработать пять очков, чтобы на время отложить свое поражение. Здесь хватит седьмого места в протоколе гонки.

По сути, лидеру Скудерии нужно просто без форс-мажоров доехать до финиша. Впрочем, для нынешней Ferrari, как показали прошедшие этапы, нет ничего невозможного.

Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии

Леклер отложит чемпионство Макса, если… При этом Ферстаппен… Финиширует 7-м или выше не в силах что-то изменить Финиширует 8-м не победит с лучшим кругом Финиширует 9-м или ниже не победит

Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Сингапуре.

Гран При Японии пройдет 8-10 октября.

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