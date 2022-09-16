Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре
Сезон Формулы 1 вступил в ту стадию, когда каждый следующий этап может назвать имя чемпиона
В том, кто именно выиграет в 2022 году свой второй титул, сомнений нет примерно с Гран При Венгрии. Если начало весны обещало невероятную дуэль Ferrari и Red Bull, то в дальнейшем чаша весов начала медленно, но неумолимо склоняться в сторону «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена.
Три победы в трех гонках после августовских каникул окончательно сняли все вопросы. И уже в начале октября на городской трассе «Яс-Марина» голландец может математически обеспечить себе звание сильнейшего.
Сейчас он лидирует в чемпионате пилотов с перевесом в 116 очков, на пяти финальных этапах после Сингапура можно заработать еще (25+1)*5 = 130. Не будем забывать и про спринт в Сан-Паулу – это еще 8 баллов.
Так как выигранных гонок у Ферстаппена уже точно больше, чем у любого из соперников, голландца устраивает равенство по очкам. А значит, для завоевания титула нужно отыграть у Шарля Леклера по итогам предстоящей гонки 22 балла. Таким образом, Макса устраивает только победа.
Итак, что что дает гоночная математика:
Условия чемпионства Ферстаппена в Сингапуре
|Макс завоюет титул, если…
|При этом Леклер…
|Одержит победу с лучшим кругом
|финиширует 8-м или ниже
|Одержит победу без лучшего круга
|финиширует 9-м или ниже
Успех лидера Red Bull в Сингапуре выглядит вполне реальным, но для титула одного этого мало. Леклеру достаточно заработать пять очков, чтобы на время отложить свое поражение. Здесь хватит седьмого места в протоколе гонки.
По сути, лидеру Скудерии нужно просто без форс-мажоров доехать до финиша. Впрочем, для нынешней Ferrari, как показали прошедшие этапы, нет ничего невозможного.
Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии
|Леклер отложит чемпионство Макса, если…
|При этом Ферстаппен…
|Финиширует 7-м или выше
|не в силах что-то изменить
|Финиширует 8-м
|не победит с лучшим кругом
|Финиширует 9-м или ниже
|не победит
Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Сингапуре.
Гран При Японии пройдет 8-10 октября.
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