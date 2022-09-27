Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре
Сезон Формулы 1 вступил в ту стадию, когда каждый следующий этап может назвать имя чемпиона
Мы уже публиковали материал об условиях чемпионства Макса в ближайшее воскресенье в Сингапуре. Однако он, как выяснилось, оказался неполным. Предлагаем поклонникам Ф1 улучшенную и дополненную версию.
За шесть гонок до конца сезона шансы на титул сохраняют четверо пилотов Формулы 1. Шарлю Леклеру, Серхио Пересу и даже Джорджу Расселлу все еще по силам стать сильнейшими, хотя объективная реальность подсказывает, что всем им придется подождать как минимум до 2023 года.
В том, кто именно выиграет в этом сезоне свой второй титул, сомнений нет примерно с Гран При Венгрии. Если начало весны обещало невероятную дуэль Ferrari и Red Bull, то в дальнейшем чаша весов начала медленно, но неумолимо склоняться в сторону «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена.
Три победы в трех гонках после августовских каникул окончательно сняли все вопросы. И уже в начале октября на городской трассе «Марина-Бэй» голландец может математически обеспечить себе звание сильнейшего.
Сейчас он лидирует в чемпионате пилотов с перевесом в 116 очков, на пяти финальных этапах после Сингапура можно заработать еще (25+1)*5 = 130. Не будем забывать и про спринт в Сан-Паулу – это еще 8 баллов. В сумме получается 138.
Так как выигранных гонок у Ферстаппена уже точно больше, чем у любого из соперников, голландца устраивает равенство по очкам. А значит, для завоевания титула уже в Сингапуре нужно отыграть у Леклера – ближайшего из соперников – 22 балла. Таким образом, Макса устраивает только победа.
Итак, вот что дает гоночная математика:
Условия чемпионства Ферстаппена в Сингапуре
|Макс завоюет титул, если…
|При этом Леклер…
|При этом Перес…
|При этом Расселл…
|одержит победу с лучшим кругом
|финиширует 8-м или ниже
|финиширует 4-м или ниже
|уже не сможет помешать
|одержит победу без лучшего круга
|финиширует 9-м или ниже
|финиширует 4-м без лучшего круга или ниже
|уже не сможет помешать
Успех самого лидера Red Bull в Сингапуре выглядит вполне реальным, но для титула одного этого мало. Леклеру достаточно заработать пять очков, чтобы на время отложить свое поражение. Здесь хватит седьмого места в протоколе гонки.
По сути, лидеру Скудерии нужно просто без форс-мажоров доехать до финиша. Впрочем, для нынешней Ferrari, как показали прошедшие этапы, нет ничего невозможного.
Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Леклер)
|Леклер отложит чемпионство Макса, если…
|При этом Ферстаппен…
|финиширует 7-м или выше
|не в силах что-то изменить
|финиширует 8-м
|не победит с лучшим кругом
|финиширует 9-м или ниже
|не победит
Формально Ферстаппену может помешать и Перес. Мексиканцу достаточно просто доехать до подиума – хотя, если вспомнить его задачу в последних Гран При, это не самая простая задача.
Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Перес)
|Перес отложит чемпионство Макса, если…
|При этом Ферстаппен…
|финиширует 3-м или выше
|не в силах что-то изменить
|финиширует 4-м, 5-м, 6-м, а также 7-м с лучшим кругом
|не победит
|финиширует 7-м без лучшего круга
|не победит и не финиширует 2-м с лучшим кругом
|финиширует 8-м или же 9-м с лучшим кругом
|финиширует 3-м или ниже
|финиширует 9-м без лучшего круга или 10-м
|финиширует 4-м или ниже
|финиширует 11-м или ниже (не заработает очков)
|финиширует 4-м без лучшего круга или ниже
Фантастический сценарий чемпионства Джорджа Расселла требует от пилота побед во всех оставшихся гонках (за исключением, быть может, одной). Эту возможность стоит рассматривать исключительно в теоретической плоскости.
Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Расселл)
|Расселл отложит чемпионство Макса, если…
|При этом Ферстаппен…
|одержит победу
|не в силах что-то изменить
|финиширует 2-м, 3-м или же 4-м с лучшим кругом
|не победит
|финиширует 4-м без лучшего круга или 5-м с лучшим кругом
|финиширует 3-м или ниже
|финиширует 5-м без лучшего круга
|финиширует 3-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 6-м или же 7-м с лучшим кругом
|финиширует 4-м или ниже
|финиширует 7-м без лучшего круга или 8-м с лучшим кругом
|финиширует 5-м или ниже
|финиширует 8-м без лучшего круга или 9-м с лучшим кругом
|финиширует 6-м или ниже
|финиширует 9-м без лучшего круга или 10-м с лучшим кругом
|финиширует 7-м или ниже
|финиширует 10-м без лучшего круга или ниже
|финиширует 7-м без лучшего круга или ниже
Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Сингапуре.
Следующий этап, Гран При Японии, пройдет через неделю после Сингапура – 8-10 октября.
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