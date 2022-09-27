Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

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Мы уже публиковали материал об условиях чемпионства Макса в ближайшее воскресенье в Сингапуре. Однако он, как выяснилось, оказался неполным. Предлагаем поклонникам Ф1 улучшенную и дополненную версию.

За шесть гонок до конца сезона шансы на титул сохраняют четверо пилотов Формулы 1. Шарлю Леклеру, Серхио Пересу и даже Джорджу Расселлу все еще по силам стать сильнейшими, хотя объективная реальность подсказывает, что всем им придется подождать как минимум до 2023 года.

В том, кто именно выиграет в этом сезоне свой второй титул, сомнений нет примерно с Гран При Венгрии. Если начало весны обещало невероятную дуэль Ferrari и Red Bull, то в дальнейшем чаша весов начала медленно, но неумолимо склоняться в сторону «Быков» и их лидера Макса Ферстаппена.

Три победы в трех гонках после августовских каникул окончательно сняли все вопросы. И уже в начале октября на городской трассе «Марина-Бэй» голландец может математически обеспечить себе звание сильнейшего.

Сейчас он лидирует в чемпионате пилотов с перевесом в 116 очков, на пяти финальных этапах после Сингапура можно заработать еще (25+1)*5 = 130. Не будем забывать и про спринт в Сан-Паулу – это еще 8 баллов. В сумме получается 138.

Так как выигранных гонок у Ферстаппена уже точно больше, чем у любого из соперников, голландца устраивает равенство по очкам. А значит, для завоевания титула уже в Сингапуре нужно отыграть у Леклера – ближайшего из соперников – 22 балла. Таким образом, Макса устраивает только победа.

Итак, вот что дает гоночная математика:

Условия чемпионства Ферстаппена в Сингапуре

Макс завоюет титул, если… При этом Леклер… При этом Перес… При этом Расселл… одержит победу с лучшим кругом финиширует 8-м или ниже финиширует 4-м или ниже уже не сможет помешать одержит победу без лучшего круга финиширует 9-м или ниже финиширует 4-м без лучшего круга или ниже уже не сможет помешать

Успех самого лидера Red Bull в Сингапуре выглядит вполне реальным, но для титула одного этого мало. Леклеру достаточно заработать пять очков, чтобы на время отложить свое поражение. Здесь хватит седьмого места в протоколе гонки.

По сути, лидеру Скудерии нужно просто без форс-мажоров доехать до финиша. Впрочем, для нынешней Ferrari, как показали прошедшие этапы, нет ничего невозможного.

Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Леклер)

Леклер отложит чемпионство Макса, если… При этом Ферстаппен… финиширует 7-м или выше не в силах что-то изменить финиширует 8-м не победит с лучшим кругом финиширует 9-м или ниже не победит

Формально Ферстаппену может помешать и Перес. Мексиканцу достаточно просто доехать до подиума – хотя, если вспомнить его задачу в последних Гран При, это не самая простая задача.

Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Перес)

Перес отложит чемпионство Макса, если… При этом Ферстаппен… финиширует 3-м или выше не в силах что-то изменить финиширует 4-м, 5-м, 6-м, а также 7-м с лучшим кругом не победит финиширует 7-м без лучшего круга не победит и не финиширует 2-м с лучшим кругом финиширует 8-м или же 9-м с лучшим кругом финиширует 3-м или ниже финиширует 9-м без лучшего круга или 10-м финиширует 4-м или ниже финиширует 11-м или ниже (не заработает очков) финиширует 4-м без лучшего круга или ниже

Фантастический сценарий чемпионства Джорджа Расселла требует от пилота побед во всех оставшихся гонках (за исключением, быть может, одной). Эту возможность стоит рассматривать исключительно в теоретической плоскости.

Условия продолжения борьбы за титул на Гран При Японии (Расселл)

Расселл отложит чемпионство Макса, если… При этом Ферстаппен… одержит победу не в силах что-то изменить финиширует 2-м, 3-м или же 4-м с лучшим кругом не победит финиширует 4-м без лучшего круга или 5-м с лучшим кругом финиширует 3-м или ниже финиширует 5-м без лучшего круга финиширует 3-м без лучшего круга или ниже финиширует 6-м или же 7-м с лучшим кругом финиширует 4-м или ниже финиширует 7-м без лучшего круга или 8-м с лучшим кругом финиширует 5-м или ниже финиширует 8-м без лучшего круга или 9-м с лучшим кругом финиширует 6-м или ниже финиширует 9-м без лучшего круга или 10-м с лучшим кругом финиширует 7-м или ниже финиширует 10-м без лучшего круга или ниже финиширует 7-м без лучшего круга или ниже

Red Bull Racing ни при каких раскладах не сможет гарантировать себе Кубок конструкторов в Сингапуре.

Следующий этап, Гран При Японии, пройдет через неделю после Сингапура – 8-10 октября.

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