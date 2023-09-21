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Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии

В предстоящее воскресенье с высокой вероятностью станет известно имя чемпиона в одном из зачетов. Вот что говорят расчеты

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Несколько недель назад, уже обратившись к этой теме, мы смогли установить, что в самом удачном случае Макс Ферстаппен сможет официально стать трехкратным чемпионом мира уже на «Сузуке».

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Однако слабое выступление Сингапуре, где гонщик впервые за 16 этапов не смог подняться на подиум, не могло не сказаться на ситуации. Даже если в этот раз Макс выиграет с лучшим кругом, то его отрыв от партнера по Red Bull Серхио Переса составит максимум 177 очков – тогда как в розыгрыше останется 180 (26 х 6 за гонки + 8 х 3 за спринты).

Таким образом, Ферстаппен ни при каких исходах не станет чемпионом на Гран При Японии – в отличие от прошлого года, когда казуистика от FIA позволила ему именно на этом этапе завоевать второй титул. 

А вот в Кубке конструкторов ситуация сейчас прямо противоположная. После аварии Джорджа Расселла на последнем круге в Сингапуре преимущество Red Bull над Mercedes достигло 308 очков. Ferrari уступает 332.

Расчеты показывают, что в розыгрыше сейчас остаются 353 балла, а после финиша Гран При Японии их останется 309. 

Так как «Быки» уже стали лучшими в этом сезоне по количеству побед, их устраивает равенство. Таким образом, Red Bull завоюет на «Сузуке» Кубок конструкторов, если заработает на одно очко больше, чем Mercedes, и уступит не больше 23 очков Ferrari.

За вычетом Сингапура добиться этого исхода команде из Милтон-Кинса удалось на всех прошедших этапах сезона. Титул станет для RBR шестым в истории. 

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