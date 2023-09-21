Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии
В предстоящее воскресенье с высокой вероятностью станет известно имя чемпиона в одном из зачетов. Вот что говорят расчеты
Несколько недель назад, уже обратившись к этой теме, мы смогли установить, что в самом удачном случае Макс Ферстаппен сможет официально стать трехкратным чемпионом мира уже на «Сузуке».
Однако слабое выступление Сингапуре, где гонщик впервые за 16 этапов не смог подняться на подиум, не могло не сказаться на ситуации. Даже если в этот раз Макс выиграет с лучшим кругом, то его отрыв от партнера по Red Bull Серхио Переса составит максимум 177 очков – тогда как в розыгрыше останется 180 (26 х 6 за гонки + 8 х 3 за спринты).
Таким образом, Ферстаппен ни при каких исходах не станет чемпионом на Гран При Японии – в отличие от прошлого года, когда казуистика от FIA позволила ему именно на этом этапе завоевать второй титул.
А вот в Кубке конструкторов ситуация сейчас прямо противоположная. После аварии Джорджа Расселла на последнем круге в Сингапуре преимущество Red Bull над Mercedes достигло 308 очков. Ferrari уступает 332.
Расчеты показывают, что в розыгрыше сейчас остаются 353 балла, а после финиша Гран При Японии их останется 309.
Так как «Быки» уже стали лучшими в этом сезоне по количеству побед, их устраивает равенство. Таким образом, Red Bull завоюет на «Сузуке» Кубок конструкторов, если заработает на одно очко больше, чем Mercedes, и уступит не больше 23 очков Ferrari.
За вычетом Сингапура добиться этого исхода команде из Милтон-Кинса удалось на всех прошедших этапах сезона. Титул станет для RBR шестым в истории.
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