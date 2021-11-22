После 20 Гран При чемпионат Формулы 1 вступил в ту фазу, когда любая следующая гонка может оказаться решающей. Из математики известно, что досрочно гарантировать себе звание сильнейшего может только лидер сезона. Таким образом, первый уик-энд декабря станет первым «матч-поинтом» для Макса Ферстаппена.

В данном случае речь идет не о расстановке сил в борьбе Red Bull с Mercedes, а исключительно о математических результатах, которые принесут голландцу окончательную победу над Льюисом Хэмилтоном.

Так как решить судьбу титула может каждое очко, многое будет зависеть от того, кто станет автором лучшего круга в двух оставшихся гонках. Однако общая формула звучит так:

Макс точно станет чемпионом, если выиграет в Джидде, а Льюис финиширует седьмым или ниже.

Теперь давайте рассмотрим отдельные случаи, которые немного расширяют общее правило.

Ферстаппен станет чемпионом в Саудовской Аравии (БК у него)

Если победит… …а Льюис будет 6-м или ниже Если финиширует вторым… …а Льюис будет 10-м или ниже

Ферстаппен станет чемпионом в Саудовской Аравии (БК у Льюиса)

Если победит… …а Льюис будет 7-м или ниже

Ферстаппен станет чемпионом в Саудовской Аравии (БК у кого-то третьего)

Если победит… …а Льюис будет 7-м или ниже Если финиширует вторым… …а Льюис не заработает очков

Как можно видеть, досрочной завершение борьбы за титул возможно только в случае какого-то форс-мажора у Хэмилтона. В нынешнем году тот всего три раза не попал на финише в первую шестерку: в Монако, где весь уик-энд не имел темпа и стал лишь седьмым, и в Баку после ошибки на рестарте. Разумеется, была еще авария с Максом в Монце – а вот все остальные гонки британец закончил как минимум пятым.

Кроме того, уже в Джидде может решиться судьба Кубка конструкторов. Но здесь Mercedes опережает Red Bull на пять очков, потому всевозможных вариантов очень много. Однако дубль (или даже первое и третье места) Хэмилтона и Валттери Боттаса гарантирует их команде восьмой титул подряд, если гонщики RBR вообще не заработают очков.