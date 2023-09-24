Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
Выиграть третий титул в сентября Максу Ферстаппену не удалось – но голландец почти неизбежно добьется этого уже в субботу на ближайшем Гран При
После сильного старта сезона в исполнении Серхио Переса, когда два гонщика Red Bull делили победы с сражались за каждое очко, ситуация резко изменилась: с мая Макс стал выигрывать гонку за гонкой, и уже в первой половине лета сомнения в его третьем титуле остались разве что у самых отчаянных поклонников мексиканца.
Все остальные соперники уже давно потеряли шансы на чемпионство, а Перес сейчас проигрывает 177 очков – и это при том, что в шести оставшихся Гран При, включая три спринтерских, можно в самом лучшем случае собрать180.
Таким образом, формула титула для Макса предельно проста: достаточно просто заработать три очка, не обращая внимания ни на какие другие результаты.
Это позволяет говорить, что голландец станет первым пилотом в истории Больших Призов, который будет коронован по итогам субботнего спринта – на ближайшем этапе в Катаре.
Ферстаппену достаточно будет просто финишировать в короткой гонке на шестой позиции. Учитывая, что его худший результат за весь год – это пятое место в Сингапуре, задача выглядит абсолютно решаемой.
Если же с этим все же возникнут сложности, в силу вступит гоночная математика:
Условия чемпионства Ферстаппена по итогам спринта в Катаре
|Макс завоюет титул, если…
|При этом Перес…
|финиширует 6-м или выше
|не в силах что-то изменить
|финиширует 7-м
|не победит
|финиширует 8-м
|финиширует 3-м или ниже
|финиширует 9-м или ниже
|финиширует 4-м или ниже
Пересу для гипотетического чемпионства необходимо собрать комбо из побед во всех оставшихся Гран При, да еще и дополнить его бонусом из лучших кругов и успешных спринтов. Но одного этого мало – Макс должен постоянно привозить «баранки».
Понятно, что эти условия выглядят полной фантастикой, и борьба за титул – которой на деле нет уже несколько месяцев – закончится уже в Катаре.
Чтобы хотя бы отложить коронацию Макса до воскресенья, Серхио должен рассчитывать на вот какие исходы спринта:
Условия продолжения борьбы за титул после спринта в Катаре
|Перес отложит чемпионство Макса, если…
|При этом Ферстаппен…
|финиширует 3-м
|финиширует 9-м или ниже
|финиширует 2-м
|финиширует 8-м или ниже
|победит
|финиширует 7-м или ниже
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