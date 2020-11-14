«Дерьмо с большой буквы Д». Эту фразу вчера вечером произнес Льюис Хэмилтон, попутно использовав слова «катастрофа» и «нечто ужасающее». Одного этого достаточно, чтобы понять: в пятницу на трассе в Стамбуле имело место что-то нестандартное.

Соперники Льюиса тоже впечатлились: выражение «как на льду» во вчерашних интервью встречалось раз пять. «Если еще и дождь пойдет, нам точно шипы понадобятся», – заявил после окончания тренировок Макс Ферстаппен. «Первый день в дрифт-школе!» – шутил Ландо Норрис.

Разворотов не избежал и Макс Ферстаппен, показавщий лучшие времена в обеих пятничных тренировках Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вообще-то гонщики достаточно щедро разбрасываются выражениями вроде «самые ужасные условия, в которых я водил гоночную машину». Но на этот раз все действительно выглядело серьезно. Первая тренировка была каким-то показательным выступлением заслуженных мастеров по потере сцепления с трассой. Одни пилоты то и дело ехали мимо апексов даже на разгонных кругах – и так двигаясь на смешной, казалось бы, скорости. Другие от души мели хвостом, третьи регулярно срывали колеса в пробуксовку. Даже лидеру чемпионата на лучшей машине, как утверждают эксперты, то и дело приходилось во избежание пробуксовки использовать передачу повыше чем обычно – но это вскоре оборачивалось сносом на входе в очередной поворот.

На второй практике дела пошли повеселее – но шок-контент по-прежнему был в наличии. На квалификации надо, чтобы шина вышла на пик формы к началу второго круга – Ферстаппен же показал лучшее время тренировки на комплекте, который к этому моменту отработал уже девять кругов, включая четыре быстрых. То есть даже чуть ли не лучший гонщик в пелотоне прогревал резину до оптимального состояния восемь кругов! И дело вовсе не в каком-то нашедшем на голландца помутнении – у других квалификационные попытки тоже длились по 10-15 кругов.

Лучшее время пятницы оказалось на 3 секунды хуже, чем время поула в 2011 году – когда Гран При Турции проводился в последний раз. Если таким же образом сравнить результаты двух этапов в Барселоне, результат этого года окажется на 4 секунды лучше.

Где же современные машины Ф1 растеряли возможность нормально работать с шинами, а с ней и скорость – в Босфор, что ли, уронили?

Кстати, над Босфором накануне Гран При пилоты Red Bull и AlphaTauri проезжали и даже покрутили пончики

Пять причин нехватки зацепа

Ответить на озвученный выше вопрос несложно. Просто на турецком этапе как будто кто-то специально все устроил так, чтобы самые быстрые и совершенные гоночные машины в мире как можно хуже цеплялись за асфальт. Судите сами:

перед Гран При на трассе перестелили покрытие – его укладка закончилась за считанные недели до гонки. Новый асфальт, как правило, весьма скользкий – на его поверхности в течение достаточно долгого времени проступают капли входящих в состав покрытия смол.

Pirelli выбрала для гонки самую жесткую шинную комбинацию. Hard здесь в полной мере оправдывает свое название – это С1, самый жесткий из пяти использующихся в этом сезоне составов (а значит, прогреть его сложнее всего). А вот слово Soft в этот уик-энд – наоборот, понятие относительное: под таким псевдонимом на турецкой гонке фигурирует состав С3, который пару месяцев назад в Сочи обозначался как Hard.

Гран При Турции проходит при достаточно прохладной погоде: во время тренировок температура воздуха не поднималась выше 15 градусов, температура трека – выше 18-ти.

На трассе с низким уровнем сцепления при холодной погоде тебе дают шины, которые сложно прогреть – нетрудно догадаться, что гонщику Формулы 1 такой расклад в целом сулит мало хорошего. Но на «Истанбул-парке» пилотам и командам дополнительно подпортили настроение еще два отягчающих фактора.

обычно зацеп на трассе наряду с главными героями уик-энда накатывают участники других гонок – Формулы 2, Формулы 3, Суперкубка Porsche. Но календарем Гран При Турции никакие гонки поддержки не предусмотрены.

перед началом заездов руководство автодрома решило очистить покрытие от проступившей смолы, поливая асфальт водой под сильным давлением. Стало еще хуже: вода смешалась со смолой и превратилась в пленку, которая уже никуда с асфальта не делась и на которой машины скользили только в путь.

Смешнее всех на эту тему пошутил Ромен Грожан: «Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги». Но юмор француза не делал асфальт более цепким, а машины – быстрее.

Кевин Магнуссен и Ромен Грожан в боксах Haas Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Система координат без точки отсчета

Дело, впрочем, не в скорости – и не просто так Хэмилтон вечером сказал, что за весь день в конфигурацию его машины не было внесено ни единого изменения. Чтобы работать над настройками, надо понимать, в каком направлении хочешь двигаться. А для этого надо отдавать себе отчет, как машина управляется в данный момент.

Но если шины не «включились», если они не цепляются за асфальт как надо, если постоянно скользят то передние колеса, то задние – о каком-то балансе болида, о характере его управляемости вообще невозможно говорить.

Пытаться настроить машину в этот момент – как рисовать на холсте, который хаотично мечется вверх-вниз и вправо-влево. Краска на холст попадет, но в какие фигуры она сложится – не предскажешь.

Таким образом, ценной информации по результатам пятничных тренировок собрано непривычно мало – а наморщивание ума в попытках ее обработать тоже не гарантирует успеха. Представление о том, как будет меняться зацеп на трассе в субботу, у команд весьма приблизительное – плюс прогноз погоды обещает, что в районе «Истанбул-парка» в день квалификации будет еще холоднее, чем накануне. Поздним вечером на трассе пошел дождь, смывая и тот не слишком жирный слой резины, который пилоты накатали за две тренировки.

В итоге даже тот, кто вчера смог встать на привычные рельсы и чья машина вроде бы стала обретать нужный баланс, сегодня в начале квалификации вполне может столкнуться с тем, что его болид едет уже не так и не туда.

Антонио Джовинацци и Валттери Боттас на трассе во время второй тренировки Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Потенциал для прогресса как источник интриги

Конечно, тут стоит вспомнить об этапах на «Нюрбургринге» и в Имоле. На обоих этих Гран При машины до утра субботы вообще не выезжали на гоночную трассу – то есть отсутствием информации на момент начала субботней тренировки в Ф1 уже никого не удивить. Однако тут стоит вернуться к разнице между пятничными временами и результатами 2011 года.

«Ситуация невероятно сложная. Но одновременно это и шанс сорвать джекпот, – сказал об этом накануне вечером Джордж Расселл. – Если все еще будут пытаться нащупать правильное решение, а кто-то один вдруг сделает верный ход – этот кто-то отыграет у соперников очень много. Он может разом оторваться от всех на секунду. Поэтому я в целом настроен оптимистично – хотя с высокой долей вероятности буду стартовать последним [после штрафа за внеплановую смену мотора]».

Считается, что современные машины Ф1 примерно на 6 секунд с круга быстрее автомобилей, принимавших участие в Гран При Турции 2011 года. Сейчас лучшее время уик-энда на 2 секунды хуже, чем на вечер пятницы девять лет назад (кстати, вторая тренировка тогда проходила при похожих температурах воздуха и асфальта).

Шарль Леклер на трассе по ходу первой тренировки Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Таким образом, в теории у каждой из команд есть шанс отыскать где-то целых 8 секунд. И когда потенциал для прогресса настолько велик, а время для его реализации настолько ограничено – вполне возможно, что к произвольно выбранному моменту времени (финалу квалификации, к примеру) кто-то добьется заметно большего прогресса, чем другие.

Конечно, этим кем-то запросто может оказаться Mercedes – и столь свежо начавшиеся выходные запросто могут закончиться подизбитой сценой «девяносто-какая-то-там победа Льюиса Хэмилтона». Однако вчера вовсе не черные болиды «включали» шины быстрее других и вовсе не болиды с номерами 44 и 77 обращали на себя внимание тем, как крепко стоят на траектории их задние колеса…