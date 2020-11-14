Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Пока машины Ф1 едут по трассе турецкого Гран При секунд на 8 медленнее, чем могли бы. И эти 8 секунд – потенциал не только для прогресса в темпе, но и для интриги в гонке...
«Дерьмо с большой буквы Д». Эту фразу вчера вечером произнес Льюис Хэмилтон, попутно использовав слова «катастрофа» и «нечто ужасающее». Одного этого достаточно, чтобы понять: в пятницу на трассе в Стамбуле имело место что-то нестандартное.
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Соперники Льюиса тоже впечатлились: выражение «как на льду» во вчерашних интервью встречалось раз пять. «Если еще и дождь пойдет, нам точно шипы понадобятся», – заявил после окончания тренировок Макс Ферстаппен. «Первый день в дрифт-школе!» – шутил Ландо Норрис.
Разворотов не избежал и Макс Ферстаппен, показавщий лучшие времена в обеих пятничных тренировках
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Вообще-то гонщики достаточно щедро разбрасываются выражениями вроде «самые ужасные условия, в которых я водил гоночную машину». Но на этот раз все действительно выглядело серьезно. Первая тренировка была каким-то показательным выступлением заслуженных мастеров по потере сцепления с трассой. Одни пилоты то и дело ехали мимо апексов даже на разгонных кругах – и так двигаясь на смешной, казалось бы, скорости. Другие от души мели хвостом, третьи регулярно срывали колеса в пробуксовку. Даже лидеру чемпионата на лучшей машине, как утверждают эксперты, то и дело приходилось во избежание пробуксовки использовать передачу повыше чем обычно – но это вскоре оборачивалось сносом на входе в очередной поворот.
На второй практике дела пошли повеселее – но шок-контент по-прежнему был в наличии. На квалификации надо, чтобы шина вышла на пик формы к началу второго круга – Ферстаппен же показал лучшее время тренировки на комплекте, который к этому моменту отработал уже девять кругов, включая четыре быстрых. То есть даже чуть ли не лучший гонщик в пелотоне прогревал резину до оптимального состояния восемь кругов! И дело вовсе не в каком-то нашедшем на голландца помутнении – у других квалификационные попытки тоже длились по 10-15 кругов.
Лучшее время пятницы оказалось на 3 секунды хуже, чем время поула в 2011 году – когда Гран При Турции проводился в последний раз. Если таким же образом сравнить результаты двух этапов в Барселоне, результат этого года окажется на 4 секунды лучше.
Где же современные машины Ф1 растеряли возможность нормально работать с шинами, а с ней и скорость – в Босфор, что ли, уронили?
Кстати, над Босфором накануне Гран При пилоты Red Bull и AlphaTauri проезжали и даже покрутили пончики
Пять причин нехватки зацепа
Ответить на озвученный выше вопрос несложно. Просто на турецком этапе как будто кто-то специально все устроил так, чтобы самые быстрые и совершенные гоночные машины в мире как можно хуже цеплялись за асфальт. Судите сами:
- перед Гран При на трассе перестелили покрытие – его укладка закончилась за считанные недели до гонки. Новый асфальт, как правило, весьма скользкий – на его поверхности в течение достаточно долгого времени проступают капли входящих в состав покрытия смол.
- Pirelli выбрала для гонки самую жесткую шинную комбинацию. Hard здесь в полной мере оправдывает свое название – это С1, самый жесткий из пяти использующихся в этом сезоне составов (а значит, прогреть его сложнее всего). А вот слово Soft в этот уик-энд – наоборот, понятие относительное: под таким псевдонимом на турецкой гонке фигурирует состав С3, который пару месяцев назад в Сочи обозначался как Hard.
- Гран При Турции проходит при достаточно прохладной погоде: во время тренировок температура воздуха не поднималась выше 15 градусов, температура трека – выше 18-ти.
На трассе с низким уровнем сцепления при холодной погоде тебе дают шины, которые сложно прогреть – нетрудно догадаться, что гонщику Формулы 1 такой расклад в целом сулит мало хорошего. Но на «Истанбул-парке» пилотам и командам дополнительно подпортили настроение еще два отягчающих фактора.
- обычно зацеп на трассе наряду с главными героями уик-энда накатывают участники других гонок – Формулы 2, Формулы 3, Суперкубка Porsche. Но календарем Гран При Турции никакие гонки поддержки не предусмотрены.
- перед началом заездов руководство автодрома решило очистить покрытие от проступившей смолы, поливая асфальт водой под сильным давлением. Стало еще хуже: вода смешалась со смолой и превратилась в пленку, которая уже никуда с асфальта не делась и на которой машины скользили только в путь.
Смешнее всех на эту тему пошутил Ромен Грожан: «Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги». Но юмор француза не делал асфальт более цепким, а машины – быстрее.
Кевин Магнуссен и Ромен Грожан в боксах Haas
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Система координат без точки отсчета
Дело, впрочем, не в скорости – и не просто так Хэмилтон вечером сказал, что за весь день в конфигурацию его машины не было внесено ни единого изменения. Чтобы работать над настройками, надо понимать, в каком направлении хочешь двигаться. А для этого надо отдавать себе отчет, как машина управляется в данный момент.
Но если шины не «включились», если они не цепляются за асфальт как надо, если постоянно скользят то передние колеса, то задние – о каком-то балансе болида, о характере его управляемости вообще невозможно говорить.
Пытаться настроить машину в этот момент – как рисовать на холсте, который хаотично мечется вверх-вниз и вправо-влево. Краска на холст попадет, но в какие фигуры она сложится – не предскажешь.
Таким образом, ценной информации по результатам пятничных тренировок собрано непривычно мало – а наморщивание ума в попытках ее обработать тоже не гарантирует успеха. Представление о том, как будет меняться зацеп на трассе в субботу, у команд весьма приблизительное – плюс прогноз погоды обещает, что в районе «Истанбул-парка» в день квалификации будет еще холоднее, чем накануне. Поздним вечером на трассе пошел дождь, смывая и тот не слишком жирный слой резины, который пилоты накатали за две тренировки.
В итоге даже тот, кто вчера смог встать на привычные рельсы и чья машина вроде бы стала обретать нужный баланс, сегодня в начале квалификации вполне может столкнуться с тем, что его болид едет уже не так и не туда.
Антонио Джовинацци и Валттери Боттас на трассе во время второй тренировки
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Потенциал для прогресса как источник интриги
Конечно, тут стоит вспомнить об этапах на «Нюрбургринге» и в Имоле. На обоих этих Гран При машины до утра субботы вообще не выезжали на гоночную трассу – то есть отсутствием информации на момент начала субботней тренировки в Ф1 уже никого не удивить. Однако тут стоит вернуться к разнице между пятничными временами и результатами 2011 года.
«Ситуация невероятно сложная. Но одновременно это и шанс сорвать джекпот, – сказал об этом накануне вечером Джордж Расселл. – Если все еще будут пытаться нащупать правильное решение, а кто-то один вдруг сделает верный ход – этот кто-то отыграет у соперников очень много. Он может разом оторваться от всех на секунду. Поэтому я в целом настроен оптимистично – хотя с высокой долей вероятности буду стартовать последним [после штрафа за внеплановую смену мотора]».
Считается, что современные машины Ф1 примерно на 6 секунд с круга быстрее автомобилей, принимавших участие в Гран При Турции 2011 года. Сейчас лучшее время уик-энда на 2 секунды хуже, чем на вечер пятницы девять лет назад (кстати, вторая тренировка тогда проходила при похожих температурах воздуха и асфальта).
Шарль Леклер на трассе по ходу первой тренировки
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Таким образом, в теории у каждой из команд есть шанс отыскать где-то целых 8 секунд. И когда потенциал для прогресса настолько велик, а время для его реализации настолько ограничено – вполне возможно, что к произвольно выбранному моменту времени (финалу квалификации, к примеру) кто-то добьется заметно большего прогресса, чем другие.
Конечно, этим кем-то запросто может оказаться Mercedes – и столь свежо начавшиеся выходные запросто могут закончиться подизбитой сценой «девяносто-какая-то-там победа Льюиса Хэмилтона». Однако вчера вовсе не черные болиды «включали» шины быстрее других и вовсе не болиды с номерами 44 и 77 обращали на себя внимание тем, как крепко стоят на траектории их задние колеса…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Автор
|Кирилл Качнов