Гонку в Монако остановили после серьезной аварии Шумахера

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После часовой задержки гонка Формулы 1 в Монако началась на сырой трассе. Несмотря на сложные условия, по ходу почти целого часа все 20 пилотов продолжили борьбу.

Но на 27-м круге борьбу пришлось нейтрализовать, после чего окончательно остановить красными флагами. Причиной стала авария Мика Шумахера.

Немец на сликах преследовал Гуаньюя Чжоу, но внезапно потерял управлений после первой «эски» у бассейна. Машину бросило вправо, она задела ограждение, после чего по прямой влетела в мягкий барьер TecPro и разломилась надвое.

Несмотря на ужасающий внешний вид обломков, пилот спокойно выбрался из кокпита, сообщив перед этим команде по радио, что в полном порядке. Его отправили для осмотра к медикам.

Гонку остановили красными флагами, чтобы можно было привести барьер в порядок и очистить асфальт.

Незадолго до этого Haas потеряла и другую машину – Кевин Магнуссен сошел из-за падения давления воды в системе охлаждения.

На момент остановки гонщики успели преодолеть 30 полных кругов, лидером рестарт примет Серхио Перес из Red Bull.

Гонка возобновится с хода в 17:15 по местному времени (18:15 Мск).