Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Автор:
, Ответственный редактор

Попытка возобновить гонку в Джидде оказалась неудачной: гонщики столкнулись уже через несколько поворотов после старта

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Едва ограждение трассы восстановили после ошибки Мика Шумахера и дали новый старт с места, как красные флаги появились вновь. На этот раз авария привела к сходу троих гонщиков, включая Никиту Мазепина. 

Шарлю Леклеру на выходе из второго поворота не хватило места между барьером и Red Bull Серхио Переса – между машинами произошел контакт, мексиканца развернуло поперек трассы. В возникшей сутолоке Джорджу Расселлу пришлось резко тормозить, и в него сзади врезался Никита Мазепин. 

 

Для обоих, а также Переса, гонка на этом закончилось. 

Еще до этого занимавший первое место на решетке Макс Ферстаппен пропустил на разгоне к первому повороту Льюиса Хэмилтона, после чего выехал за пределы трассы и смог остаться первым. Гонщику Mercedes, уходя от контакта, пришлось тормозить, и он пропустил на второе место Эстебана Окона.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси уже объявил, что на следующем рестарте пилот Alpine займет первое место, Хэмилтон – второе, а Ферстаппен – третье.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию необычной гонки в Джидде.  

Поделились
Комментарии
Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Предыдущая новость

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии Джидда
Формула 2

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Самое важное:

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии
Формула 1 Формула 1

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Формула 1 Формула 1

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск
Формула 1 Формула 1

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.