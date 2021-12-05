Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Едва ограждение трассы восстановили после ошибки Мика Шумахера и дали новый старт с места, как красные флаги появились вновь. На этот раз авария привела к сходу троих гонщиков, включая Никиту Мазепина.

Шарлю Леклеру на выходе из второго поворота не хватило места между барьером и Red Bull Серхио Переса – между машинами произошел контакт, мексиканца развернуло поперек трассы. В возникшей сутолоке Джорджу Расселлу пришлось резко тормозить, и в него сзади врезался Никита Мазепин.

Для обоих, а также Переса, гонка на этом закончилось.

Еще до этого занимавший первое место на решетке Макс Ферстаппен пропустил на разгоне к первому повороту Льюиса Хэмилтона, после чего выехал за пределы трассы и смог остаться первым. Гонщику Mercedes, уходя от контакта, пришлось тормозить, и он пропустил на второе место Эстебана Окона.

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси уже объявил, что на следующем рестарте пилот Alpine займет первое место, Хэмилтон – второе, а Ферстаппен – третье.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию необычной гонки в Джидде.