Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск Следующая / Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера

Автор:
, Ответственный редактор

Немецкий пилот Haas разбил машину в 22-м повороте девятого круга

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера

Авария Мика Шумахера получилась практически такой же, как у Шарля Леклера в пятницу. В быстром левом повороте гонщик утратил контроль над задней частью машины, после чего та пересекла асфальтовую зону безопасности и врезалась в ограждение.

 

Гонщик выбрался из кокпита, не получив повреждений. 

Читайте также:

Сразу после аварии Мика на трассу выехала машина безопасности. Два пилота Mercedes, которые лидировали с самого старта, поехали в боксы менять шины, а сохранивший третье место Макс Ферстаппен остался на трассе. 

Однако еще через четыре круга судьи сочли, что ремонт ограждения в месте инцидента требует полной остановки гонки и вывесили красные флаги. Гонщики успели преодолеть 13 кругов.

Так как во время красных флагов можно «бесплатно» сменить резину, Макс получил от всей этой истории серьезную выгоду – он тоже получит свежий комплект резины, а на рестарте будет первым, тогда как его главный соперник Льюис Хэмилтон – вторым.

При этом позади машины безопасности имел место весьма примечательный эпизод: когда Льюис помчался в боксы менять шины, Валттери Боттас стал сдерживать Макса, вызвав недовольство лидера сезона. 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки в Саудовской Аравии.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск
Предыдущая новость

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск
Следующая новость

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии Джидда
Формула 2

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Феттель и Шумахер примут участие в Гонке чемпионов-2022 Гран При Катара
Формула 1

Феттель и Шумахер примут участие в Гонке чемпионов-2022

Штайнер предсказал Мику Шумахеру титул чемпиона мира
Формула 1

Штайнер предсказал Мику Шумахеру титул чемпиона мира

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику Гран При Мексики
Формула 1

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику

Самое важное:

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии
Формула 1 Формула 1

Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Формула 1 Формула 1

Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск
Формула 1 Формула 1

Red Bull о решении оставить Максу коробку: Пришлось идти на риск

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Саудовской Аравии. Гонка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.