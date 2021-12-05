Гонку в Джидде остановили красными флагами после аварии Шумахера
Немецкий пилот Haas разбил машину в 22-м повороте девятого круга
Авария Мика Шумахера получилась практически такой же, как у Шарля Леклера в пятницу. В быстром левом повороте гонщик утратил контроль над задней частью машины, после чего та пересекла асфальтовую зону безопасности и врезалась в ограждение.
Гонщик выбрался из кокпита, не получив повреждений.
Сразу после аварии Мика на трассу выехала машина безопасности. Два пилота Mercedes, которые лидировали с самого старта, поехали в боксы менять шины, а сохранивший третье место Макс Ферстаппен остался на трассе.
Однако еще через четыре круга судьи сочли, что ремонт ограждения в месте инцидента требует полной остановки гонки и вывесили красные флаги. Гонщики успели преодолеть 13 кругов.
Так как во время красных флагов можно «бесплатно» сменить резину, Макс получил от всей этой истории серьезную выгоду – он тоже получит свежий комплект резины, а на рестарте будет первым, тогда как его главный соперник Льюис Хэмилтон – вторым.
При этом позади машины безопасности имел место весьма примечательный эпизод: когда Льюис помчался в боксы менять шины, Валттери Боттас стал сдерживать Макса, вызвав недовольство лидера сезона.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию гонки в Саудовской Аравии.
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