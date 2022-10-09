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Дождь, который поливал трассу в первой половине воскресенья, стих за полчаса до старта, что позволило начать японскую гонку с решетки. Но за пять минут до сигнала светофоров вновь полило, что заметно усложнило условия. При этом все команды выбрали для своих пилотов промежуточные шины.

Шарль Леклер лучше начал движение со второй позиции, но обладатель поула позже затормозил перед первым поворотом, смог опередить Ferrari и возглавил пелотон.

Старт: Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Первый же круг ознаменовался серьезной аварией Карлоса Сайнса на разгоне после шпильки – испанец потерял контроль над машиной и улетел в барьер. При этом фрагмент «конвейерной ленты», которая снаружи закрывает старые шины, оказался на асфальте, и на него налетел Пьер Гасли, оставшийся в результате без переднего крыла.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Еще до этого на скользкой трассе закрутился Гуаньюй Чжоу, а Себастьян Феттель оказался в гравии после контакта колесами с Фернандо Алонсо в первом повороте.

Разворот Себастьяна Феттеля, Aston Martin AMR22, Мимо проезжают Мик Шумахер, Haas VF-22, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Судьи сочли, что такого количества происшествий достаточно – и вывесили красные флаги. Это произошло по ходу второго круга, после чего пилоты вернулись в боксы и выбрались из машин.

Вдобавок, Алекс Элбон выбыл из борьбы из-за технической поломки – скорее всего, отказа гидравлики.

Прогноз погоды обещает, что интенсивность дождя должна вновь снизиться в ближайшие полчаса.

Ферстаппен занимает в гонке промежуточное первое место, опережая Леклера, Серхио Переса и Эстебана Окона. Если Макс выиграет с лучшим кругом, то станет двукратным чемпионом мира. Правда, для этого необходимо преодолеть как минимум 75% запланированной дистанции, то есть 40 полных кругов.

Правила начисления очков Ф1 изменила после прошлогоднего Гран При Бельгии.

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Лучше всех гонку начал Лэнс Стролл, который с 18-го места поднялся до 11-го. На стартовой прямой канадец использовал участок асфальта у самой правой стенки, где сцепление было заметно выше, что позволило обгонять соперников.

Правила Ф1 требуют, чтобы гонка была завершена в течение трех часов с момента старта – то есть до 11:00 Мск.

Обновление: судьи объявили, что борьбу возобновят в 8:50 Мск, новый старт будет дан с хода за автомобилем безопасности. До этого гонщики смогут проехать по трассе несколько кругов. При этом использование дождевых шин на рестарте является обязательным.

Еще обновление: за минуту до выезда машин на трассу судьи объявили, что из-за усиления дождя процедура возобновления гонки отложена. О новом времени старта команды уведомят как минимум за 10 минут.

И еще обновление: новую попытку рестарта наметили на 10:15 Мск.

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