Гонку Формулы 1 в Монако отменили – но нашу любовь не отменить. Просто посмотрите на эти фотографии

1933 год 1 / 41 Фотограф: LAT Images Старт четвертого Гран При Монако. За лидерство сражаются два автомобиля. Это Bugatti и Alfa Romeo команды... Скудерия Феррари!

1950 год 2 / 41 Фотограф: LAT Images Хуан Мануэль Фанхио на Alfa Romeo лидирует в Гран При Монако и готовится заработать очки, чтобы выиграть первый в истории чемпионат Формулы 1.

1955 год 3 / 41 Фотограф: LAT Images Гран При Монако возвращается в Формулу 1. Альберто Аскари на Lancia вылетает с трассы прямо в море! Его и машину удается достать.

1958 год. 4 / 41 Фотограф: LAT Images Гонщики на Ferrari D246 Луиджи Муссо и Майк Хоторн не могут ничего противопоставить Морису Трентиньяну на среднемоторном Cooper T45. Эпоха переднемоторных болидов еще не закончена, но их будущее под большим вопросом.

1960 год 5 / 41 Фотограф: LAT Images Стирлинг Мосс одерживает первую победу в истории марки Lotus. Обратите внимание на то, из чего сделаны барьеры безопасности.

1962 год 6 / 41 Фотограф: LAT Images Брюс Макларен на Cooper впервые побеждает в Монако. Позднее он станет основателем команды McLaren , которая одержала в Монако больше всего побед.

1966 год 7 / 41 Фотограф: LAT Images Формула 1 перешла с 1,5 на 3 литра рабочего объема. Гонку выиграл Джеки Стюарт.

1969 год 8 / 41 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Грэм Хилл одерживает пятую победу в Гран При Монако. Это его пятая победа: рекорд, который продержится 24 года.

1973 год 9 / 41 Фотограф: LAT Images Лорд Александр Хескет (на фото) впервые привез на Формулу 1 будущего чемпиона Джеймся Ханта.

1975 год 10 / 41 Фотограф: Эрколе Коломбо Княгиня Монако Грейс Келли поздравляет Ники Лауду с первой победой за Ferrari

1983 год 11 / 41 Фотограф: Williams F1 Побеждает Кеке Росберг на Williams. Спустя 30 лет, в 2013 году, Гран При Монако выиграет его сын Нико. Это первый случай, когда этап в Монако выигрывали и отец, и сын.

1984 год 12 / 41 Фотограф: LAT Images В своем дебюте в Монако Айртон Сенна за 31 круг прорвался с 13-го места на старте на вторую позицию в гонке. Из-за дождя Гран При остановили на 32-м круге. К этому моменту Сенна вырвался в лидеры, но по правилам финальный протокол засчитали по 31-му кругу, когда лидером еще был Ален Прост.

1985 год 13 / 41 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Гонка 1985 года запомнилась множеством сходов, включая столкновение Нельсона Пике и Риккардо Патрезе на стартовой прямой. К счастью, пилоты не пострадали. На этой фотографии – возгорание мотора на болиде Ferrari Стефана Йоханссона.

1986 год 14 / 41 Фотограф: LAT Images Гран При Монако стал последней гонкой для Элио де Анжелиса. Спустя четыре дня на тестах во Франции на его Brabham BT55-BMW на высокой скорости оторвало заднее антикрыло, что стало причиной смертельной аварии.

1987 год 15 / 41 Фотограф: LAT Images Айртон Сенна с Team Lotus одерживает свою первую из шести побед в Монако. Рекорд, не побитый до сих пор.

1988 год 16 / 41 Фотограф: LAT Images Гран При Монако традиционно смотрят не только с трибун, но и с яхт. Вот такой вот в 80-е была пляжная мода.

1992 год 17 / 41 Фотограф: LAT Images В Монако расположено самое медленное место во всей Формуле 1. Это 180-градусный поворот Loews, который проходят на 50 км/ч. Ни один другой вираж не требует от пилотов такого замедления. Еще одна особенность: необходимость на узком пятачке фактически развернуть автомобиль. С обычными настройками подвески и хода руля это сделать невозможно, поэтому в Монте-Карло устанавливают особое рулевое управление на одну гонку. На фото: 50-й Гран При Монако в истории. Выиграл Айртон Сенна.

1992 год 18 / 41 Фотограф: Райнер Шлегельмильх В том же году в Монако дебютировал Михаэль Шумахер. Немец запомнился борьбой с Жаном Алези, которая закончилась столкновением. Удивительно, но оба смогли продолжить гонку, однако из-за полученных повреждений Алези спустя несколько кругов сошел, а Шумахер финишировал четыертым.

1994 год 19 / 41 Фотограф: Sutton Images Гран При Монако-94 началось с минуты молчания в память об Айртоне Сенне. Он погиб в предыдущей гонке в Имоле. А на этапе в Монако в страшную аварию попал Карл Вендлингер: австриец на полной скорости врезался в гигантскую емкость с водой. Гонщик впал в кому и выбыл из соревнований до конца года. В дальнейшем Вендлингер смог поправиться и даже вернуться в гонки, но былая скорость к Карлу так и не вернулась.

1995 год 20 / 41 Фотограф: Райнер Шлегельмильх На старте у Дэвида Култхарда сломалась коробка передач, что привело к аварии и сходу. Во второй раз подряд победу одержал Михаэль Шумахер.

1996 год 21 / 41 Фотограф: LAT Images В 1996 году произошла одна из самых хаотичных и непредсказуемых гонок за всю историю Гран При Монако. Финишную черту пересекли три машины — абсолютный минимум в Формуле 1. В итоговую классификацию попали семь человек; последние четверо выбыли незадолго до финиша. После сходов Шумахера, Хилла и Алези свою первую и единственную победу в Формуле 1 одержал француз Оливье Панис.

2000 год 22 / 41 Фотограф: XPB Images Жена Михаэля Шумахера Коринна и его менеджер Вилли Вебер наблюдают за гонкой. Шумахер стартовал с поула, но сошел из-за поломки. Дэвид Култхард осуществил свою мечту, выиграв Гран При Монако.

2003 год 23 / 41 Фотограф: LAT Images Фернандо Алонсо дебютирует в Renault и впервые финиширует в Гран При Монако. В тот год он только пятый.

2003 год 24 / 41 Фотограф: Sutton Images Победа в Гран При Монако в 2003 году досталась Хуану-Пабло Монтойе. Наряду с Фернандо Алонсо колумбиец остается одним из двух пилотов, кто еще может взять тройную корону автоспорта, выиграв Гран При Монако, «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана».

2004 год 25 / 41 Фотограф: Sutton Images Пожалуй, самый нелепый сход Михаэля Шумахера. Немец лидировал в гонке, когда на трассу выехал автомобиль безопасности. Следуя за пейс-каром в тоннеле, Шумахер умудрился врезаться в Хуана-Пабло Монтойю и разбить машину. И все это на черепашьей скорости.

2006 год 26 / 41 Фотограф: XPB Images И снова Шумахер чудит в Монако. После удачной квалификации семикратный чемпион мира остановил машину на трассе под предлогом поломки и перекрыл движение всем остальным. Тем самым немец не дал своему сопернику Фернандо Алонсо улучшить время и отобрать у Михаэля поул. Шумахера наказали за подтасовку результатов и лишили поул-позиции.

2008 год 27 / 41 Фотограф: XPB Images Год 2008: рождение нового человека дождя. Через 24 года после феноменального выступления Сенны легендарную гонку в Монако провел Льюис Хэмилтон. Пока соперники британца попадали в аварии и кружили на скользкой от воды трассе, Хэмилтон ехал так, словно никакого дождя не существовало. Кажется, единственным реальным соперником Льюиса в той гонке был дух Айртона Сенны. И даже он был готов признать поражение.

2009 год 28 / 41 Фотограф: XPB Images Дженсон Баттон настолько не привык к победам в Монако, что после триумфа в 2009 году запарковал свой болид в неправильном месте. Чтобы добраться до княжеской ложи для вручения кубка, Дженсону пришлось в прямым смысле бежать по трассе. Эта пробежка стала еще одним символом того, что в Монако все происходит не так, как обычно.

2010 год 29 / 41 Фотограф: Sutton Images В 2010 году в Гран При Монако дебютирует первый русский гонщик Виталий Петров. Гонка также памятна зрелищной аварией Каруна Чандока и Ярно Трулли.

2013 год 30 / 41 Фотограф: XPB Images Еще одна зрелищная авария. После столкновения с Максом Чилтоном Пастор Мальдонадо ударился о мягкий барьер и словно обернул в него свой болид, заблокировав трассу.

2014 год 31 / 41 Фотограф: XPB Images Идея отменить грид-герлз еще не овладела светлыми умами руководства Формулы 1.

2015 год 32 / 41 Фотограф: Алекс Галли Выход из тоннеля: визитная карточка трассы в Монако.

2016 год 33 / 41 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Льюис Хэмилтон выигрывает Гран При Монако после того, как три года подряд здесь побеждал его напарник и главный соперник Нико Росберг. По иронии, именно в 2016 году Росберг взял свой первый и единственный чемпионский титул.

2016 год 34 / 41 Фотограф: XPB Images Победить Хэмилтону помог дождь. Он же не позволил Джолиону Палмеру добраться до финиша.

2017 год 35 / 41 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Себастьян Феттель одерживает победу в Монако и отрывается от Льюиса Хэмилтона в чемпионате на 25 очков. В тот момент его шансы выиграть титул с Ferrari велики как никогда. Эти надежды не сбылись до сих пор.

2017 год 36 / 41 Фотограф: Sutton Images Гран При Монако всегда привлекал знаменитостей. На фото Памела Андерсон и Эдди Ирвайн.

2018 год 37 / 41 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Княгиня Монако Шарлен отмечает победу Даниэля Риккардо шампанским на подиуме.

2018 год 38 / 41 Сам Риккардо празднует победу прыжком в бассейн.

2019 год 39 / 41 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Пьер Гасли в первой половине сезона 2019 выступал за Red Bull Racing, но не очень успешно. На Гран При Монако его под конец гонки зазвали в боксы. Гасли не терял позиции, но мог показать лучшее время на трассе. Так Пьер и поступил. Теперь Гасли — официально быстрейший человек на трассе Формулы 1 в Монте-Карло за всю историю.

Исторический Гран При Монако 40 / 41 Помимо Формулы 1 в Монте-Карло регулярно проходят заезды исторических машин.