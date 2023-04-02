Гонку Ф1 в Мельбурне остановили после нескольких аварий
Участники третьего этапа сезоне не успели проехать до красных флагов и десятка кругов
Воскресенье в Мельбурне оказалось очень богатым на события: Макс Ферстаппен откатился в первых поворотах на третье место, пропустив дуэт Mercedes, а Шарль Леклер в борьбе с соперниками из Aston Martin не смог избежать контакта с Лэнсом Строллом и оказался в гравии.
Судьи выпустили машину безопасности, но после рестарта на четвертом круге борьба продлилась еще лишь несколько минут: Алекс Элбон, который занимал отличное шестое место, ошибся в шестом повороте и разбил Williams, которая отскочила обратно на гоночный асфальт.
На этот раз гонку остановили красными флагами. Так как лидировавший Джордж Расселл до этого успел провести пит-стоп, новым лидером на повторный старт выйдет Льюис Хэмилтон, Ферстаппен будет вторым, Фернандо Алонсо – третьим.
Возобновление борьбы состоялось после 16-минутной паузы – в 8:33 Мск со стартовой решетки.
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