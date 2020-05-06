Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон

Поделились
Комментарии
Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон
Автор:
, Редактор Ф1
6 мая 2020 г., 03:25

Даже без зрителей организация этапов чемпионата потребует привлечения множества людей. Управляющий директор Формулы 1 рассказал, какие меры предосторожности будут приняты

После многочисленных отмен и переносов Гран При по причине коронавирусной эпидемии боссы чемпионата мира твердо намерены провести этап в Австрии в первый уик-энд июля. Гонка пройдет без болельщиков на трибунах. 

Ранее Росс Браун уже говорил о планах организовать все так, чтобы выстроить внутри паддока своего рода биосферу, куда не смог бы проникнуть коварный вирус.

В интервью Sky Sports F1 британец раскрыл дополнительные подробности того, как будут проходить первые гонки – детали были согласованы в понедельник.

«FIA проделала отличную работу, выстроив необходимую нам структуру, – объяснил Росс. – Для начала всех протестируют, после чего мы получим разрешение войти в паддок. 

После этого проверки будут проходить каждые два дня. Этим будут заниматься авторизованные структуры, и такая схема сохранится как минимум на всех европейских гонках. Причем для тестов будет использоваться одно и то же оборудование.

Нам важно гарантировать, что каждый, кто заходит внутрь, подвергается регулярным проверкам».

Он добавил: «Также у нас будут ограничения в отношении того, кто и как может передвигаться в паддоке. Невозможно обеспечить социальное дистанцирование для людей из одной команды. Вместо этого мы используем другой подход, своего рода небольшие изолированные пузыри.

Команды будут оставаться внутри своих небольших групп, не взаимодействуя с другими. Каждый будет жить в своем отеле. Никаких моторхоумов не будет. Важно обеспечить, чтобы выполнялись все требования.

Нам с FIA предстоит проделать еще много работы, но меня очень вдохновляет то, что я уже вижу и слышу в отношении создания безопасной среды».

Читайте также:

Следующая новость
«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1

Предыдущая новость

«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Росс Браун
Автор Люк Смит

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Годы в роли слуги». Как Алонсо уничтожал Массу

2
Формула 1

Ferrari согласилась на многолетний контракт с Феттелем. Зарплата – как у Леклера

3
Формула 1

«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1

4
Формула 1

Sky Sports: Ferrari вообще не предлагала Феттелю контракт

5
Формула 1

СМИ: ди Монтедземоло, Экклстоун и Бриаторе попытаются взять власть в FIA

Последние видео

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои» 01:41
Формула 1

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои»

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере 05:01
Формула 1

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Самое важное:

Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон
F1

Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон

«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1
F1

«Не жалеем об уходе и не собираемся назад». Босс BMW об отношении к Ф1

История первой дуэли Сенны с Простом или как гонка Ф1 стала игрой в поддавки
F1

История первой дуэли Сенны с Простом или как гонка Ф1 стала игрой в поддавки

Sky Sports: Ferrari вообще не предлагала Феттелю контракт
F1

Sky Sports: Ferrari вообще не предлагала Феттелю контракт

Топ-командам Ф1 предложили бесплатно раздавать машины
F1

Топ-командам Ф1 предложили бесплатно раздавать машины

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.