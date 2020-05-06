Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон
Даже без зрителей организация этапов чемпионата потребует привлечения множества людей. Управляющий директор Формулы 1 рассказал, какие меры предосторожности будут приняты
После многочисленных отмен и переносов Гран При по причине коронавирусной эпидемии боссы чемпионата мира твердо намерены провести этап в Австрии в первый уик-энд июля. Гонка пройдет без болельщиков на трибунах.
Ранее Росс Браун уже говорил о планах организовать все так, чтобы выстроить внутри паддока своего рода биосферу, куда не смог бы проникнуть коварный вирус.
В интервью Sky Sports F1 британец раскрыл дополнительные подробности того, как будут проходить первые гонки – детали были согласованы в понедельник.
«FIA проделала отличную работу, выстроив необходимую нам структуру, – объяснил Росс. – Для начала всех протестируют, после чего мы получим разрешение войти в паддок.
После этого проверки будут проходить каждые два дня. Этим будут заниматься авторизованные структуры, и такая схема сохранится как минимум на всех европейских гонках. Причем для тестов будет использоваться одно и то же оборудование.
Нам важно гарантировать, что каждый, кто заходит внутрь, подвергается регулярным проверкам».
Он добавил: «Также у нас будут ограничения в отношении того, кто и как может передвигаться в паддоке. Невозможно обеспечить социальное дистанцирование для людей из одной команды. Вместо этого мы используем другой подход, своего рода небольшие изолированные пузыри.
Команды будут оставаться внутри своих небольших групп, не взаимодействуя с другими. Каждый будет жить в своем отеле. Никаких моторхоумов не будет. Важно обеспечить, чтобы выполнялись все требования.
Нам с FIA предстоит проделать еще много работы, но меня очень вдохновляет то, что я уже вижу и слышу в отношении создания безопасной среды».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Росс Браун
|Автор
|Люк Смит
Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон
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