Тесты раз в 2 дня и пузыри в паддоке. Росс Браун объяснил, как Ф1 начнет сезон

После многочисленных отмен и переносов Гран При по причине коронавирусной эпидемии боссы чемпионата мира твердо намерены провести этап в Австрии в первый уик-энд июля. Гонка пройдет без болельщиков на трибунах.

Ранее Росс Браун уже говорил о планах организовать все так, чтобы выстроить внутри паддока своего рода биосферу, куда не смог бы проникнуть коварный вирус.

В интервью Sky Sports F1 британец раскрыл дополнительные подробности того, как будут проходить первые гонки – детали были согласованы в понедельник.

«FIA проделала отличную работу, выстроив необходимую нам структуру, – объяснил Росс. – Для начала всех протестируют, после чего мы получим разрешение войти в паддок.

После этого проверки будут проходить каждые два дня. Этим будут заниматься авторизованные структуры, и такая схема сохранится как минимум на всех европейских гонках. Причем для тестов будет использоваться одно и то же оборудование.

Нам важно гарантировать, что каждый, кто заходит внутрь, подвергается регулярным проверкам».

Он добавил: «Также у нас будут ограничения в отношении того, кто и как может передвигаться в паддоке. Невозможно обеспечить социальное дистанцирование для людей из одной команды. Вместо этого мы используем другой подход, своего рода небольшие изолированные пузыри.

Команды будут оставаться внутри своих небольших групп, не взаимодействуя с другими. Каждый будет жить в своем отеле. Никаких моторхоумов не будет. Важно обеспечить, чтобы выполнялись все требования.

Нам с FIA предстоит проделать еще много работы, но меня очень вдохновляет то, что я уже вижу и слышу в отношении создания безопасной среды».