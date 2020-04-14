Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1

Все началось с организатора Гран При Великобритании Стюарта Прингла. Он предложил провести вторую гонку Формулы 1 в Сильверстоуне. Но в отличие от первого заезда второй должен пройти в обратном направлении — чтобы та же самая трасса смотрелась новой и незнакомой для гонщиков и болельщиков. Это помогло бы избежать однотипных Гран При, если Ф1 решится проводить по два этапа на одном и том же автодроме подряд.

Мы визуализировали концепцию Прингла — но не только для Сильверстоуна, а сразу для восьми разных трасс Формулы 1. Каждую из них мы проехали в обратную сторону в компьютерной игре F1 2019. Вот что у нас получилось.

Сильверстоун, Великобритания

Спа-Франкоршам, Бельгия

Мельбурн, Австралия

Интерлагос, Бразилия

Баку, Азербайджан

Шпильберг, Австрия

Сахир, Бахрейн

Шанхай, Китай

На самом неделе, провести гонку Формулы 1 на знакомой трассе в обратном направлении не так просто. Дело в том, что FIA разрешает проведения соревнований на каждом автодроме после тщательной инспекции, которая включает в том числе проверку зон вылета. Из-за этого участки рядом с поворотами проектируют так, чтобы минимизировать негативный эффект для гонщика в случае аварии.

При расчетах проектировщики закладывают возможность аварии при движении в одну сторону — в ту, в которую задумано изначально. Гонка в обратном направлении предъявляет другие требования к безопасности. Это значит, что FIA может не разрешить Гран При в обратном направлении без внесения доработок в защитные барьеры и зоны вылета. В теории владельцы трассы способны внести такие доработки, но захотят ли они тратить на это деньги, остается неясным.