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Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1

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Гонки в обратную сторону. Мы развернули трассы Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Фабьен Гайяр
14 апр. 2020 г., 04:00

Автодром в Спа-Франкоршаме знает каждый болельщик Формулы 1. Но как насчет «Красной воды», «Источника» и всех остальных поворотов в обратном направлении? Такой вид незнаком даже хардкорным фанатам и опытным гонщикам: в Бельгии просто не ездят в другую сторону. Зато это возможно в компьютерной игре. Мы сделали это для Спа и еще семи известных трасс Формулы 1

Все началось с организатора Гран При Великобритании Стюарта Прингла. Он предложил провести вторую гонку Формулы 1 в Сильверстоуне. Но в отличие от первого заезда второй должен пройти в обратном направлении — чтобы та же самая трасса смотрелась новой и незнакомой для гонщиков и болельщиков. Это помогло бы избежать однотипных Гран При, если Ф1 решится проводить по два этапа на одном и том же автодроме подряд.

Мы визуализировали концепцию Прингла — но не только для Сильверстоуна, а сразу для восьми разных трасс Формулы 1. Каждую из них мы проехали в обратную сторону в компьютерной игре F1 2019. Вот что у нас получилось.

Сильверстоун, Великобритания

Спа-Франкоршам, Бельгия

Мельбурн, Австралия

Интерлагос, Бразилия

Баку, Азербайджан

Шпильберг, Австрия

Сахир, Бахрейн

Шанхай, Китай

На самом неделе, провести гонку Формулы 1 на знакомой трассе в обратном направлении не так просто. Дело в том, что FIA разрешает проведения соревнований на каждом автодроме после тщательной инспекции, которая включает в том числе проверку зон вылета. Из-за этого участки рядом с поворотами проектируют так, чтобы минимизировать негативный эффект для гонщика в случае аварии.

При расчетах проектировщики закладывают возможность аварии при движении в одну сторону — в ту, в которую задумано изначально. Гонка в обратном направлении предъявляет другие требования к безопасности. Это значит, что FIA может не разрешить Гран При в обратном направлении без внесения доработок в защитные барьеры и зоны вылета. В теории владельцы трассы способны внести такие доработки, но захотят ли они тратить на это деньги, остается неясным.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Антон Погорельский

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